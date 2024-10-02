https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/100-milyonluk-vurgun-odalara-gizli-kamera-ve-dinleme-cihazlari-yerlestiren-ust-duzey-yoneticiler-de-1088726574.html

100 milyonluk vurgun: Odalara gizli kamera ve dinleme cihazları yerleştiren üst düzey yöneticiler de gözaltında

100 milyonluk vurgun: Odalara gizli kamera ve dinleme cihazları yerleştiren üst düzey yöneticiler de gözaltında

Sputnik Türkiye

Kastamonu Entegre firmasını 100 milyon liradan fazla zarara uğrattıkları iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı. Üst düzey yöneticilerin de aralarında bulunduğu... 02.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-02T18:31+0300

2024-10-02T18:31+0300

2024-10-02T18:36+0300

türkiye

hayat holding

kastamonu entegre

dolandırıcılık

nitelikli dolandırıcılık

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/02/1088723202_0:0:1000:562_1920x0_80_0_0_84fcd715356907ff8108c3d02c7e4e06.jpg

Hayat Holding bünyesinde, orman ve ağaç ürünleri sektöründe faaliyet gösteren Kastamonu Entegre firması tarafından yapılan suç duyurusunun ardından Kastomonu Cumhuriyet Başsavcılığı 8 kişi hakkında soruşturma başlattı. Eski fabrika direktörü de gözaltına alındıSuç işleme amacıyla örgüt kurma, hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma, belgede sahtecilik ve özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarından başlatılan soruşturmada Kastamonu Entegre firmasının fabrika direktörü Enüs Koç'un da aralarında bulunduğu ve bir süre önce görevlerinden uzaklaştırılan birim müdürleri ve mühendislerle firmanın çalıştığı şirket yetkililerinden oluşan 8 kişi gözaltı kararı alındı. Kastamonu merkezli düzenlenen operasyonda Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Antalya, Afyonkarahisar ve Kocaeli'de düzenlenen operasyonda eski fabrikalar Direktörü Enüs Koç ile A.B., B.Ç., B.Ş., G.Ö.S., İ.Ö., M.K. ve M.U. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, operasyonda uyuşturucu madde, ruhsatsız silah ve çok sayıda dijital materyaller de ele geçirildi.Odalara gizli kamera ve ses dinleme cihazı yerleştirmişlerİlk belirlemelere göre şüpheliler tarafından şirketin 100 milyon liradan fazla zarara uğratıldığı öğrenildi. Öte yandan, suç işleme amacıyla kurduğu örgütün elebaşı olarak kabul edilen Enüs Koç'un, altında çalışan birim müdürleri ile bazı çalışanların odalarına ortam dinleme cihazı ve kamera yerleştirdiği tespit edildi. Şahısların şirketi uğrattığı zararın belirlenmesi için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/25-milyarlik-vurgun-sosyal-medya-dolandiricilari-gozaltina-alindi-1088642776.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hayat holding, kastamonu entegre, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık