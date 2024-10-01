https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/25-milyarlik-vurgun-sosyal-medya-dolandiricilari-gozaltina-alindi-1088642776.html
2.5 milyarlık vurgun: Sosyal medya dolandırıcıları gözaltına alındı
2.5 milyarlık vurgun: Sosyal medya dolandırıcıları gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Sosyal medya üzerinden yüksek kazanç vaadiyle ikna ettikleri mağdurlardan 2.5 milyar lira haksız kazanç elde ettiği belirlenen 44 kişi gözaltına alındı... 01.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-01T11:00+0300
2024-10-01T11:00+0300
2024-10-01T11:18+0300
türkiye
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eskişehir
bilişim
sosyal medya
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Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu ekiplerince, sosyal medya uygulamaları üzerinden reklam ve ilan vererek yanıltıcı paylaşımlarla yüksek kazanç vadeden, ikna ettikleri insanlardan 2,5 milyar TL haksız kazanç elde ettiği belirlenen şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Eskişehir merkezli 17 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 44 kişi yakalanarak gözaltına alındı.Kendilerini yatırım uzmanı olarak tanıttılarŞüphelilerin, sosyal medya hesaplarında ‘Yüksek kazanç’, ‘Forex kazanç’, ‘Yatırım temsilcisi’ gibi başlıklarla reklam vererek ilgi gösteren vatandaşlara kendilerini yatırım uzmanı ve danışmanı şeklinde tanıttıkları, yatırım yapmaya ikna ettikleri vatandaşları oluşturdukları sahte finansal tablolar, risk raporları, yatırım uygulamaları gibi belgelerle 2,5 milyar TL değerinde dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.Kripto hesaplara transfer ederek paranın izini kaybettirdilerDolandırılan vatandaşların şikayetçi olması ile Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, adım adım izlenen para akışı sonucunda işlemler için kullanılan 23 adet paravan şirket tespit edildi. Şüphelilerin elde edilen parayı paravan şirketler aracılığı ile banka hesaplarını kiraya veren şahıslara aktardıkları, devamında kripto cüzdan hesaplarına transfer ederek paranın izini kaybettirmeye çalıştıkları anlaşıldı.
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dolandırıcılık, telefon dolandırıcılığı, internet dolandırıcılığı, nitelikli dolandırıcılık, eskişehir, bilişim, sosyal medya
dolandırıcılık, telefon dolandırıcılığı, internet dolandırıcılığı, nitelikli dolandırıcılık, eskişehir, bilişim, sosyal medya
2.5 milyarlık vurgun: Sosyal medya dolandırıcıları gözaltına alındı
11:00 01.10.2024 (güncellendi: 11:18 01.10.2024)
Sosyal medya üzerinden yüksek kazanç vaadiyle ikna ettikleri mağdurlardan 2.5 milyar lira haksız kazanç elde ettiği belirlenen 44 kişi gözaltına alındı. Eskişehir merkezli 17 ilde yapılan operasyonlarda 23 paravan şirket tespit edildi.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu ekiplerince, sosyal medya uygulamaları üzerinden reklam ve ilan vererek yanıltıcı paylaşımlarla yüksek kazanç vadeden, ikna ettikleri insanlardan 2,5 milyar TL haksız kazanç elde ettiği belirlenen şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Eskişehir merkezli 17 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 44 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Kendilerini yatırım uzmanı olarak tanıttılar
Şüphelilerin, sosyal medya hesaplarında ‘Yüksek kazanç’, ‘Forex kazanç’, ‘Yatırım temsilcisi’ gibi başlıklarla reklam vererek ilgi gösteren vatandaşlara kendilerini yatırım uzmanı ve danışmanı şeklinde tanıttıkları, yatırım yapmaya ikna ettikleri vatandaşları oluşturdukları sahte finansal tablolar, risk raporları, yatırım uygulamaları gibi belgelerle 2,5 milyar TL değerinde dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.
Kripto hesaplara transfer ederek paranın izini kaybettirdiler
Dolandırılan vatandaşların şikayetçi olması ile Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, adım adım izlenen para akışı sonucunda işlemler için kullanılan 23 adet paravan şirket tespit edildi. Şüphelilerin elde edilen parayı paravan şirketler aracılığı ile banka hesaplarını kiraya veren şahıslara aktardıkları, devamında kripto cüzdan hesaplarına transfer ederek paranın izini kaybettirmeye çalıştıkları anlaşıldı.