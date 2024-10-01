2.5 milyarlık vurgun: Sosyal medya dolandırıcıları gözaltına alındı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Türkiye’de 30 milyondan fazla silah var: 'Silah kadar ruhsat ücreti alıyorlar'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Ferit Demir: Narin cinayetinde delillerin gizlenmesi için profesyonel destek alındığı açık
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Erkek berberi Adem Terzi, Radyo Sputnik'in konuğu oldu
12:06
83 dk
HABER MASASI
Günümüzde artan kumar bağımlılığı ve çöken hayatlar..
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Ameliyatla göz rengi değişikliği
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Yatırım fonları hakkında bilinmesi gerekenler
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Hizbullah lider kadrosunun kaybına rağmen çatışmalardan güçlenerek çıkacaktır'
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
''Diyanet'in önünde kendimizi mi yakalım?''
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
17 dk
SESLİ HABER
Avusturya’da göçmen, Ukrayna ve AB karşıtı parti birinci oldu
19:22
2 dk
SESLİ HABER
Almanya’dan vatandaşlık şartı: Düşünce özgürlüğü yok
19:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Ankara’da bekarsanız, 25 bin 706 liranın altında geliriniz varsa aslında yaşamıyorsunuz'
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
İsrail’in Güney Lübnan planı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
YAZI - YORUM
Türkiye’deki özel okulların bilinmeyen rakamları
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Müzisyen Dilan Çıtak, stüdyo konuğumuz
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/25-milyarlik-vurgun-sosyal-medya-dolandiricilari-gozaltina-alindi-1088642776.html
2.5 milyarlık vurgun: Sosyal medya dolandırıcıları gözaltına alındı
2.5 milyarlık vurgun: Sosyal medya dolandırıcıları gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Sosyal medya üzerinden yüksek kazanç vaadiyle ikna ettikleri mağdurlardan 2.5 milyar lira haksız kazanç elde ettiği belirlenen 44 kişi gözaltına alındı... 01.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-01T11:00+0300
2024-10-01T11:18+0300
türkiye
dolandırıcılık
telefon dolandırıcılığı
internet dolandırıcılığı
nitelikli dolandırıcılık
eskişehir
bilişim
sosyal medya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/1c/1075825993_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_bb11f1028c98156f458dff737754f633.jpg
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu ekiplerince, sosyal medya uygulamaları üzerinden reklam ve ilan vererek yanıltıcı paylaşımlarla yüksek kazanç vadeden, ikna ettikleri insanlardan 2,5 milyar TL haksız kazanç elde ettiği belirlenen şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Eskişehir merkezli 17 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 44 kişi yakalanarak gözaltına alındı.Kendilerini yatırım uzmanı olarak tanıttılarŞüphelilerin, sosyal medya hesaplarında ‘Yüksek kazanç’, ‘Forex kazanç’, ‘Yatırım temsilcisi’ gibi başlıklarla reklam vererek ilgi gösteren vatandaşlara kendilerini yatırım uzmanı ve danışmanı şeklinde tanıttıkları, yatırım yapmaya ikna ettikleri vatandaşları oluşturdukları sahte finansal tablolar, risk raporları, yatırım uygulamaları gibi belgelerle 2,5 milyar TL değerinde dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.Kripto hesaplara transfer ederek paranın izini kaybettirdilerDolandırılan vatandaşların şikayetçi olması ile Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, adım adım izlenen para akışı sonucunda işlemler için kullanılan 23 adet paravan şirket tespit edildi. Şüphelilerin elde edilen parayı paravan şirketler aracılığı ile banka hesaplarını kiraya veren şahıslara aktardıkları, devamında kripto cüzdan hesaplarına transfer ederek paranın izini kaybettirmeye çalıştıkları anlaşıldı.
türkiye
eskişehir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/1c/1075825993_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_7c652efeaf90e43bc4eb3821a533ff2c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
dolandırıcılık, telefon dolandırıcılığı, internet dolandırıcılığı, nitelikli dolandırıcılık, eskişehir, bilişim, sosyal medya
dolandırıcılık, telefon dolandırıcılığı, internet dolandırıcılığı, nitelikli dolandırıcılık, eskişehir, bilişim, sosyal medya

2.5 milyarlık vurgun: Sosyal medya dolandırıcıları gözaltına alındı

11:00 01.10.2024 (güncellendi: 11:18 01.10.2024)
© AAGözaltı
Gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2024
© AA
Abone ol
Sosyal medya üzerinden yüksek kazanç vaadiyle ikna ettikleri mağdurlardan 2.5 milyar lira haksız kazanç elde ettiği belirlenen 44 kişi gözaltına alındı. Eskişehir merkezli 17 ilde yapılan operasyonlarda 23 paravan şirket tespit edildi.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu ekiplerince, sosyal medya uygulamaları üzerinden reklam ve ilan vererek yanıltıcı paylaşımlarla yüksek kazanç vadeden, ikna ettikleri insanlardan 2,5 milyar TL haksız kazanç elde ettiği belirlenen şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Eskişehir merkezli 17 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 44 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Kendilerini yatırım uzmanı olarak tanıttılar

Şüphelilerin, sosyal medya hesaplarında ‘Yüksek kazanç’, ‘Forex kazanç’, ‘Yatırım temsilcisi’ gibi başlıklarla reklam vererek ilgi gösteren vatandaşlara kendilerini yatırım uzmanı ve danışmanı şeklinde tanıttıkları, yatırım yapmaya ikna ettikleri vatandaşları oluşturdukları sahte finansal tablolar, risk raporları, yatırım uygulamaları gibi belgelerle 2,5 milyar TL değerinde dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

Kripto hesaplara transfer ederek paranın izini kaybettirdiler

Dolandırılan vatandaşların şikayetçi olması ile Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, adım adım izlenen para akışı sonucunda işlemler için kullanılan 23 adet paravan şirket tespit edildi. Şüphelilerin elde edilen parayı paravan şirketler aracılığı ile banka hesaplarını kiraya veren şahıslara aktardıkları, devamında kripto cüzdan hesaplarına transfer ederek paranın izini kaybettirmeye çalıştıkları anlaşıldı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала