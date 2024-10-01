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Alkollü içeceklere bir zam daha: Fiyatlar yüzde 15'e kadar artacak
Alkollü içeceklere bir zam daha: Fiyatlar yüzde 15'e kadar artacak
Sputnik Türkiye
Temmuz ayında yapılan yüzde 25'lik zammın ardından, alkollü içeceklere yeni bir zam daha geliyor. Ekim ayının ilk haftasında ağır alkollü içkilerde yüzde 5 ile... 01.10.2024, Sputnik Türkiye
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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, alkollü içeceklere yeni bir zam dalgasının yolda olduğunu belirtti. Dündar, "Ekim ayının ilk haftası ağır alkol gruplarına yüzde 5 ile yüzde 15 arasında maliyet zammı bekleniyor" ifadelerini kullandı.Son zam temmuz ayında yapılmıştıAlkollü içeceklere en son Temmuz ayında yüzde 20 ila 25 oranında zam yapılmıştı. Bu yeni maliyet artışı, özellikle ağır alkollü içecek gruplarında fiyatların daha da yükselmesine neden olacak. Zamlar, artan üretim maliyetleri ve ekonomik dalgalanmalar nedeniyle kaçınılmaz hale geldi.
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Alkollü içeceklere bir zam daha: Fiyatlar yüzde 15'e kadar artacak

07:27 01.10.2024 (güncellendi: 07:29 01.10.2024)
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Temmuz ayında yapılan yüzde 25'lik zammın ardından, alkollü içeceklere yeni bir zam daha geliyor. Ekim ayının ilk haftasında ağır alkollü içkilerde yüzde 5 ile yüzde 15 arasında bir maliyet artışı bekleniyor.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, alkollü içeceklere yeni bir zam dalgasının yolda olduğunu belirtti. Dündar, "Ekim ayının ilk haftası ağır alkol gruplarına yüzde 5 ile yüzde 15 arasında maliyet zammı bekleniyor" ifadelerini kullandı.

Son zam temmuz ayında yapılmıştı

Alkollü içeceklere en son Temmuz ayında yüzde 20 ila 25 oranında zam yapılmıştı. Bu yeni maliyet artışı, özellikle ağır alkollü içecek gruplarında fiyatların daha da yükselmesine neden olacak. Zamlar, artan üretim maliyetleri ve ekonomik dalgalanmalar nedeniyle kaçınılmaz hale geldi.
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