https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/manisada-galatasaraylilar-kahvehanesi-acti-fenerbahce-formasiyla-girmek-yasak-1088668568.html

Manisa'da 'Galatasaraylılar Kahvehanesi' açtı: Fenerbahçe formasıyla girmek yasak

Manisa'da 'Galatasaraylılar Kahvehanesi' açtı: Fenerbahçe formasıyla girmek yasak

Sputnik Türkiye

1990 yılında Sadrettin Turan'ın Galatasaray resimlerini, dergilerini ve gazete manşetlerini koleksiyon yapması ile oluşturduğu kahvehane Manisa'da 34 yıldır... 01.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-01T17:25+0300

2024-10-01T17:25+0300

2024-10-01T17:25+0300

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Galatasaraylı babasının 34 yıl önce açtığı kahvehaneyi işleten adam sarı kırmızılı takıma desteğini sürdürüyor.Manisa'nın Osmancalı Mahallesi'nde 1990 yılında hizmet vermeye başlayan kahvehane sarı kırmızılı takımın çok sayıda fotoğrafı ve posteri ile hizmet veriyor. Galatasaraylılar Kahvehanesi olarak tanınan işletmede Fenerbahçe yasaklandı. Kahvehane için 'müessesenin kuralları' isimli kartvizit hazırlayan işletmeci Veli Turan 'Galatasaray'ı eleştirmek yasaktır, Fener formasıyla girmek yasaktır. Fenerbahçe'ye övgü dolu sözler söylemek yasaktır. Fenerbahçe maçlarını izlemek, haber ve dizi izlemek yasaktır' yazdırdı.Galatasaray kazanınca çaylar bedavaGalatasaray galip geldiği zaman çayları ücretsiz dağıttıklarını belirten Veli Turan "Kahvemiz güzel, çayımız güzel, Galatasaray'ımız güzel. Maçların ardından Galatasaray kazandığında çaylar beleş oluyor. Hepimiz Galatasaray'ı destekliyoruz" dedi.'34 yıl boyunca biriktirdi'Kahvehanede Babası Sadrettin Turan'ın 34 yıl boyunca biriktirdiği dergilerden, gazetelerden ve sahaflardan topladığı poster, resim ve gazete kupürleri müşterilerin ilgisini çekiyor.

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