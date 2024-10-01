https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/manisada-galatasaraylilar-kahvehanesi-acti-fenerbahce-formasiyla-girmek-yasak-1088668568.html
Manisa'da 'Galatasaraylılar Kahvehanesi' açtı: Fenerbahçe formasıyla girmek yasak
Manisa'da 'Galatasaraylılar Kahvehanesi' açtı: Fenerbahçe formasıyla girmek yasak
Sputnik Türkiye
1990 yılında Sadrettin Turan'ın Galatasaray resimlerini, dergilerini ve gazete manşetlerini koleksiyon yapması ile oluşturduğu kahvehane Manisa'da 34 yıldır... 01.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-01T17:25+0300
2024-10-01T17:25+0300
2024-10-01T17:25+0300
yaşam
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maç
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Galatasaraylı babasının 34 yıl önce açtığı kahvehaneyi işleten adam sarı kırmızılı takıma desteğini sürdürüyor.Manisa'nın Osmancalı Mahallesi'nde 1990 yılında hizmet vermeye başlayan kahvehane sarı kırmızılı takımın çok sayıda fotoğrafı ve posteri ile hizmet veriyor. Galatasaraylılar Kahvehanesi olarak tanınan işletmede Fenerbahçe yasaklandı. Kahvehane için 'müessesenin kuralları' isimli kartvizit hazırlayan işletmeci Veli Turan 'Galatasaray'ı eleştirmek yasaktır, Fener formasıyla girmek yasaktır. Fenerbahçe'ye övgü dolu sözler söylemek yasaktır. Fenerbahçe maçlarını izlemek, haber ve dizi izlemek yasaktır' yazdırdı.Galatasaray kazanınca çaylar bedavaGalatasaray galip geldiği zaman çayları ücretsiz dağıttıklarını belirten Veli Turan "Kahvemiz güzel, çayımız güzel, Galatasaray'ımız güzel. Maçların ardından Galatasaray kazandığında çaylar beleş oluyor. Hepimiz Galatasaray'ı destekliyoruz" dedi.'34 yıl boyunca biriktirdi'Kahvehanede Babası Sadrettin Turan'ın 34 yıl boyunca biriktirdiği dergilerden, gazetelerden ve sahaflardan topladığı poster, resim ve gazete kupürleri müşterilerin ilgisini çekiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240929/galatasaray-yonetim-kurulu-uyesinden-penalti-elestirisi-skora-gore-veriyorlar--1088568472.html
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galatasaraylılar kahvehanesi nerede, galatasaraylılar derneği nerede, galatasaraylılar kahvehanesi hikayesi
galatasaraylılar kahvehanesi nerede, galatasaraylılar derneği nerede, galatasaraylılar kahvehanesi hikayesi
Manisa'da 'Galatasaraylılar Kahvehanesi' açtı: Fenerbahçe formasıyla girmek yasak
1990 yılında Sadrettin Turan'ın Galatasaray resimlerini, dergilerini ve gazete manşetlerini koleksiyon yapması ile oluşturduğu kahvehane Manisa'da 34 yıldır hizmet vermeye devam ediyor. Babadan kalma kahvehanede Fenerbahçe hakkında konuşmanın yasak olduğunu belirten Veli Turan, sarı kırmızılı takımın galibiyetinde çayları ücretsiz yapıyor.
Galatasaraylı babasının 34 yıl önce açtığı kahvehaneyi işleten adam sarı kırmızılı takıma desteğini sürdürüyor.
Manisa'nın Osmancalı Mahallesi'nde 1990 yılında hizmet vermeye başlayan kahvehane sarı kırmızılı takımın çok sayıda fotoğrafı ve posteri ile hizmet veriyor. Galatasaraylılar Kahvehanesi olarak tanınan işletmede Fenerbahçe yasaklandı. Kahvehane için 'müessesenin kuralları' isimli kartvizit hazırlayan işletmeci Veli Turan 'Galatasaray'ı eleştirmek yasaktır, Fener formasıyla girmek yasaktır. Fenerbahçe'ye övgü dolu sözler söylemek yasaktır. Fenerbahçe maçlarını izlemek, haber ve dizi izlemek yasaktır' yazdırdı.
Galatasaray kazanınca çaylar bedava
Galatasaray galip geldiği zaman çayları ücretsiz dağıttıklarını belirten Veli Turan "Kahvemiz güzel, çayımız güzel, Galatasaray'ımız güzel. Maçların ardından Galatasaray kazandığında çaylar beleş oluyor. Hepimiz Galatasaray'ı destekliyoruz" dedi.
'34 yıl boyunca biriktirdi'
Kahvehanede Babası Sadrettin Turan'ın 34 yıl boyunca biriktirdiği dergilerden, gazetelerden ve sahaflardan topladığı poster, resim ve gazete kupürleri müşterilerin ilgisini çekiyor.