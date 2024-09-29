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Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi'nden 'penaltı' eleştirisi: 'Skora göre veriyorlar'
Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi'nden 'penaltı' eleştirisi: 'Skora göre veriyorlar'
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Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, Kasımpaşa maçı sonrası "Yol kazası" oldu diyerek kolay penaltı kararlarını eleştirdi. 29.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-29T07:06+0300
2024-09-29T07:06+0300
2024-09-29T08:07+0300
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galatasaray
galatasaray sk
ibrahim hatipoğlu
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
penaltı
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Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, Kasımpaşa maçı sonrası açıklamalar yaptı. Hatipoğlu, "Yol kazası oldu, rekoru kıramadık. Üzgünüz ama ilk yarıdaki oyunu genele yayarak devam edeceğiz. UEFA Avrupa Ligi'ne konsantre olacağız. Bu yol kazası ve hepimiz bundan ders çıkarmalıyız." dedi.Kendilerine çok kolay penaltı verildiğini söyleyen Hatipoğlu, "Bu maçı hakeme bağlamak doğru olmaz. Genç hakemleri destekliyoruz. Ancak önde olduğumuz maçlarda hakemler çok kolay veriyor. Adana Demirspor, Fenerbahçe ve bu maç! Yine çok kolay penaltı verildi, VAR müdahalesi ile verildi. Uzun süre incelendi. Sanki biz öndeyken, hakemler daha rahat penaltı arıyor. Bu maçın hakemi iyi maç yönetti, genç bir hakem için iyiydi. Ancak skora göre penaltılar kolay veriliyor." ifadelerini kullandı.'TFF böyle takdir etmiş'İbrahim Hatipoğlu yoğun fikstür ile ilgili ise şu ifadeleri kullandı:
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galatasaray, galatasaray sk, ibrahim hatipoğlu, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), penaltı
galatasaray, galatasaray sk, ibrahim hatipoğlu, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), penaltı
Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi'nden 'penaltı' eleştirisi: 'Skora göre veriyorlar'
07:06 29.09.2024 (güncellendi: 08:07 29.09.2024)
Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, Kasımpaşa maçı sonrası "Yol kazası" oldu diyerek kolay penaltı kararlarını eleştirdi.
Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, Kasımpaşa maçı sonrası açıklamalar yaptı. Hatipoğlu, "Yol kazası oldu, rekoru kıramadık. Üzgünüz ama ilk yarıdaki oyunu genele yayarak devam edeceğiz. UEFA Avrupa Ligi'ne konsantre olacağız. Bu yol kazası ve hepimiz bundan ders çıkarmalıyız." dedi.
Kendilerine çok kolay penaltı verildiğini söyleyen Hatipoğlu, "Bu maçı hakeme bağlamak doğru olmaz. Genç hakemleri destekliyoruz. Ancak önde olduğumuz maçlarda hakemler çok kolay veriyor. Adana Demirspor, Fenerbahçe ve bu maç! Yine çok kolay penaltı verildi, VAR müdahalesi ile verildi. Uzun süre incelendi. Sanki biz öndeyken, hakemler daha rahat penaltı arıyor. Bu maçın hakemi iyi maç yönetti, genç bir hakem için iyiydi. Ancak skora göre penaltılar kolay veriliyor." ifadelerini kullandı.
İbrahim Hatipoğlu yoğun fikstür ile ilgili ise şu ifadeleri kullandı:
Fikstürün yoğun olacağını biliyorduk, ona göre takım kurduk. Rotasyon diyemeyiz, ilk yarı çok iyiydik. Kimse eksiklikleri hissetmedi ama yorgunluklar ortaya çıktı. Okan Hoca, bu maçı yarın oynayabileceğimizi söyledi. Böyle fırsat ve olanak vardı. Ancak TFF böyle takdir etmiş. 3-0 öne geçtiğimiz maçı kazanarak bitirmeliydik.