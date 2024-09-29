https://anlatilaninotesi.com.tr/20240929/galatasaray-yonetim-kurulu-uyesinden-penalti-elestirisi-skora-gore-veriyorlar--1088568472.html

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi'nden 'penaltı' eleştirisi: 'Skora göre veriyorlar'

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi'nden 'penaltı' eleştirisi: 'Skora göre veriyorlar'

Sputnik Türkiye

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, Kasımpaşa maçı sonrası "Yol kazası" oldu diyerek kolay penaltı kararlarını eleştirdi. 29.09.2024, Sputnik Türkiye

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spor

galatasaray

galatasaray sk

ibrahim hatipoğlu

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

penaltı

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Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, Kasımpaşa maçı sonrası açıklamalar yaptı. Hatipoğlu, "Yol kazası oldu, rekoru kıramadık. Üzgünüz ama ilk yarıdaki oyunu genele yayarak devam edeceğiz. UEFA Avrupa Ligi'ne konsantre olacağız. Bu yol kazası ve hepimiz bundan ders çıkarmalıyız." dedi.Kendilerine çok kolay penaltı verildiğini söyleyen Hatipoğlu, "Bu maçı hakeme bağlamak doğru olmaz. Genç hakemleri destekliyoruz. Ancak önde olduğumuz maçlarda hakemler çok kolay veriyor. Adana Demirspor, Fenerbahçe ve bu maç! Yine çok kolay penaltı verildi, VAR müdahalesi ile verildi. Uzun süre incelendi. Sanki biz öndeyken, hakemler daha rahat penaltı arıyor. Bu maçın hakemi iyi maç yönetti, genç bir hakem için iyiydi. Ancak skora göre penaltılar kolay veriliyor." ifadelerini kullandı.'TFF böyle takdir etmiş'İbrahim Hatipoğlu yoğun fikstür ile ilgili ise şu ifadeleri kullandı:

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galatasaray, galatasaray sk, ibrahim hatipoğlu, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), penaltı