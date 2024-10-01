https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/irakta-bagdat-havalimanina-fuzeli-saldiri-duzenlendi-1088633895.html

Irak'ta Bağdat Havalimanı'na füzeli saldırı düzenlendi

Irak'ta Bağdat Havalimanı'na füzeli saldırı düzenlendi

Sputnik Türkiye

Irak'ın bbaşkenti Bağdat'ta bulunan Uluslararası Bağdat Katyuşa füzesi fırılatıldı. Füzelerden biri boş bir alana düşerken, diğeri Terörle Mücadele Merkezi'nin... 01.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-01T04:44+0300

2024-10-01T04:44+0300

2024-10-01T04:44+0300

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füze

füze saldırısı

irak

bağdat

bağdat uluslararası havalimanı

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Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Uluslararası Bağdat Havalimanı'na Katyuşa füzesi fırlatıldığı bildirildi.Irak haber ajansı INA'nın güvenlik kaynağına dayandırdığına göre, Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda boş bir alana bir Katyuşa füzesi düşerken, bir diğer Katyuşa füzesi de orada bulunan Terörle Mücadele Servisi'ne ait araç park alanına isabet etti.Söz konusu saldırıda yaralanan olmadığı kaydedildi.Güvenlik güçlerinin, Bağdat'ın Amiriye bölgesindeki bir araçta füze fırlatma rampası bulduğu da belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/samda-patlamalar-gerceklesti-3-kisi-oldu-9-kisi-yaralandi-1088633514.html

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füze, füze saldırısı, irak, bağdat, bağdat uluslararası havalimanı