https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/irakta-bagdat-havalimanina-fuzeli-saldiri-duzenlendi-1088633895.html
Irak'ta Bağdat Havalimanı'na füzeli saldırı düzenlendi
Irak'ta Bağdat Havalimanı'na füzeli saldırı düzenlendi
Sputnik Türkiye
Irak'ın bbaşkenti Bağdat'ta bulunan Uluslararası Bağdat Katyuşa füzesi fırılatıldı. Füzelerden biri boş bir alana düşerken, diğeri Terörle Mücadele Merkezi'nin... 01.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-01T04:44+0300
2024-10-01T04:44+0300
2024-10-01T04:44+0300
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füze
füze saldırısı
irak
bağdat
bağdat uluslararası havalimanı
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Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Uluslararası Bağdat Havalimanı'na Katyuşa füzesi fırlatıldığı bildirildi.Irak haber ajansı INA'nın güvenlik kaynağına dayandırdığına göre, Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda boş bir alana bir Katyuşa füzesi düşerken, bir diğer Katyuşa füzesi de orada bulunan Terörle Mücadele Servisi'ne ait araç park alanına isabet etti.Söz konusu saldırıda yaralanan olmadığı kaydedildi.Güvenlik güçlerinin, Bağdat'ın Amiriye bölgesindeki bir araçta füze fırlatma rampası bulduğu da belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/samda-patlamalar-gerceklesti-3-kisi-oldu-9-kisi-yaralandi-1088633514.html
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füze, füze saldırısı, irak, bağdat, bağdat uluslararası havalimanı
füze, füze saldırısı, irak, bağdat, bağdat uluslararası havalimanı
Irak'ta Bağdat Havalimanı'na füzeli saldırı düzenlendi
Irak'ın bbaşkenti Bağdat'ta bulunan Uluslararası Bağdat Katyuşa füzesi fırılatıldı. Füzelerden biri boş bir alana düşerken, diğeri Terörle Mücadele Merkezi'nin araç park alanına düştü.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Uluslararası Bağdat Havalimanı'na Katyuşa füzesi fırlatıldığı bildirildi.
Irak haber ajansı INA'nın güvenlik kaynağına dayandırdığına göre, Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda boş bir alana bir Katyuşa füzesi düşerken, bir diğer Katyuşa füzesi de orada bulunan Terörle Mücadele Servisi'ne ait araç park alanına isabet etti.
Söz konusu saldırıda yaralanan olmadığı kaydedildi.
Güvenlik güçlerinin, Bağdat'ın Amiriye bölgesindeki bir araçta füze fırlatma rampası bulduğu da belirtildi.