https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/samda-patlamalar-gerceklesti-3-kisi-oldu-9-kisi-yaralandi-1088633514.html

Şam'da patlamalar gerçekleşti: 3 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Şam'da patlamalar gerçekleşti: 3 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Sputnik Türkiye

Suriye'nin başkenti Şam'da bir dizi patlama meydana geldi. Suriye devlet tarafından İsrail'in gerçekleştirdiği hava saldırıları esnasında bazı füzelerin Suriye... 01.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-01T04:24+0300

2024-10-01T04:24+0300

2024-10-01T04:24+0300

dünya

israil

suriye

lübnan

suriye hava savunma sistemleri

füze

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Lüban'da İsrail saldırıları sürerken, Suriye'nin başkenti Şam'da patlamalar gerçekleşti. Suriye Devlet Televizyonu'nun bildirdiğine göre, gerçekleşen hava saldırısında Suriye hava savunma sistemleri, Şam semalarındaki füzeleri durdurdu.Sputnik Arabia muhabirinin bildirdiğine göre, Suriye'in başkenti Şam'ın güneybatısındaki 'Mazzeh Gariba' bölgesinde bir binada füze düşmesi sonucu yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.Suriye'in başkenti Şam'da patlamalar devam ederken, füzelerin İsrail'e ait olduğu bildirildi. Suriye devlet medyasının bildirdiğine göre ise İsrail tarafından gerçekleştirilen hava saldırıları sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı.

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israil, suriye, lübnan, suriye hava savunma sistemleri, füze