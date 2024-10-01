https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/samda-patlamalar-gerceklesti-3-kisi-oldu-9-kisi-yaralandi-1088633514.html
Şam'da patlamalar gerçekleşti: 3 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
Şam'da patlamalar gerçekleşti: 3 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
Suriye'nin başkenti Şam'da bir dizi patlama meydana geldi. Suriye devlet tarafından İsrail'in gerçekleştirdiği hava saldırıları esnasında bazı füzelerin Suriye... 01.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-01T04:24+0300
2024-10-01T04:24+0300
2024-10-01T04:24+0300
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israil
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suriye hava savunma sistemleri
füze
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Lüban'da İsrail saldırıları sürerken, Suriye'nin başkenti Şam'da patlamalar gerçekleşti. Suriye Devlet Televizyonu'nun bildirdiğine göre, gerçekleşen hava saldırısında Suriye hava savunma sistemleri, Şam semalarındaki füzeleri durdurdu.Sputnik Arabia muhabirinin bildirdiğine göre, Suriye'in başkenti Şam'ın güneybatısındaki 'Mazzeh Gariba' bölgesinde bir binada füze düşmesi sonucu yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.Suriye'in başkenti Şam'da patlamalar devam ederken, füzelerin İsrail'e ait olduğu bildirildi. Suriye devlet medyasının bildirdiğine göre ise İsrail tarafından gerçekleştirilen hava saldırıları sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/abd-ortadoguya-takviye-askeri-personel-ve-savas-ucagi-gonderiyor-potansiyel-operasyonlari-israile-1088632383.html
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israil, suriye, lübnan, suriye hava savunma sistemleri, füze
israil, suriye, lübnan, suriye hava savunma sistemleri, füze
Şam'da patlamalar gerçekleşti: 3 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
Suriye'nin başkenti Şam'da bir dizi patlama meydana geldi. Suriye devlet tarafından İsrail'in gerçekleştirdiği hava saldırıları esnasında bazı füzelerin Suriye hava sovunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği aktarılırken, 3 kişinin öldüğü ve 9 kişinin yaralandığı ifade edildi.
Lüban'da İsrail saldırıları sürerken, Suriye'nin başkenti Şam'da patlamalar gerçekleşti. Suriye Devlet Televizyonu'nun bildirdiğine göre, gerçekleşen hava saldırısında Suriye hava savunma sistemleri, Şam semalarındaki füzeleri durdurdu.
Sputnik Arabia muhabirinin bildirdiğine göre, Suriye'in başkenti Şam'ın güneybatısındaki 'Mazzeh Gariba' bölgesinde bir binada füze düşmesi sonucu yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Suriye'in başkenti Şam'da patlamalar devam ederken, füzelerin İsrail'e ait olduğu bildirildi. Suriye devlet medyasının bildirdiğine göre ise İsrail tarafından gerçekleştirilen hava saldırıları sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı.