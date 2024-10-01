İngiltere, Lübnan'dan tahliyelere başlayacak: Tahliye uçuşu kişi başı 350 sterlin

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Türkiye’de 30 milyondan fazla silah var: 'Silah kadar ruhsat ücreti alıyorlar'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Ferit Demir: Narin cinayetinde delillerin gizlenmesi için profesyonel destek alındığı açık
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Berber Adem Terzi stüdyo konuğumuz
12:06
83 dk
HABER MASASI
Günümüzde artan kumar bağımlılığı ve çöken hayatlar..
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Ameliyatla göz rengi değişikliği
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Yatırım fonları hakkında bilinmesi gerekenler
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Hizbullah lider kadrosunun kaybına rağmen çatışmalardan güçlenerek çıkacaktır'
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
YOL ARKADAŞI
''Diyanet'in önünde kendimizi mi yakalım?''
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
17 dk
SESLİ HABER
Avusturya’da göçmen, Ukrayna ve AB karşıtı parti birinci oldu
19:22
2 dk
SESLİ HABER
Almanya’dan vatandaşlık şartı: Düşünce özgürlüğü yok
19:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/ingiltere-lubnandan-tahliyelere-baslayacak-tahliye-ucusu-kisi-basi-350-sterlin-1088634026.html
İngiltere, Lübnan'dan tahliyelere başlayacak: Tahliye uçuşu kişi başı 350 sterlin
İngiltere, Lübnan'dan tahliyelere başlayacak: Tahliye uçuşu kişi başı 350 sterlin
Sputnik Türkiye
İngiltere, Lübnan'da bulunan İngiliz vatandaşları için tahliye uçuşlarının başlayacağını açıkladı. Yapılan açıklamada, uçuşlarda yer alacak yolcuların kişi... 01.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-01T05:02+0300
2024-10-01T05:02+0300
dünya
ingiltere
lübnan
tahliye
uçuş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/08/18/1048301558_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_54dc687f90a6866509eb9f2d348e5847.jpg
İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Lübnan'daki İngiliz vatandaşlarının tahliye edilmeye başlanacağını açıkladı. Açıklamada, bir ticari yolcu uçağının tamamen Lübnan'dan tahliye edilecek İngiliz vatandaşları için kiralandığı ifade edildi.Uçağa İngiliz vatandaşları, eşleri ve 18 yaş altı çocuklarının kabul edileceği kaydedilen açıklamada, uçuşun yarın Beyrut'taki Refik Hariri Havalimanı'ndan gerçekleşeceği belirtildi. Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'da bulunan vatandaşların tahliye uçuşuna katılabilmeleri için gerekli bilgilerin kendilerine gönderileceğini açıkladı. Ayrıca, henüz bildirimde bulunmayanların da bildirimde bulunmaları önerildi. Uçuşta önceliğin acil durumdaki yolculara verileceği belirtilirken, uçuş için teyit mesajı almayan vatandaşların havalimanına gitmemeleri gerektiği vurgulandı.Tahliye uçuşunda yer alacak yolcuların kişi başı 350 sterlin ödeyeceği, uçakta yer almak isteyen yabancıların ise geçerli İngiltere vizesine sahip olması gerektiği bilgisi de paylaşıldı.Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Dışişleri Bakanı David Lammy, "Lübnan'daki durum çok hassas ve çok hızlı şekilde kötüye gidebilir. Lübnan'daki vatandaşlarımızın güvenliği bizim için en önemli öncelik olmaya devam ediyor. Bu nedenle ayrılmak isteyenlere yardım edebilmek için hükümet bir uçak kiraladı. Şu an ülkeden ayrılmanız çok önemli çünkü daha fazla tahliye garantisi olmayabilir" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/ingiltere-lubnandaki-vatandaslarinin-derhal-ulkeyi-terk-etmelerine-yonelik-cagrilarini-yineledi-1088405810.html
ingiltere
lübnan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/08/18/1048301558_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_510261680f66f976a18ba6ed6d6b8883.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ingiltere, lübnan, tahliye, uçuş
ingiltere, lübnan, tahliye, uçuş

İngiltere, Lübnan'dan tahliyelere başlayacak: Tahliye uçuşu kişi başı 350 sterlin

05:02 01.10.2024
© SAC Samantha Holden RAFG7 ülkeleri, 31 Ağustos'tan sonra Kabil'den güvenli geçişler için Taliban'dan 'garanti' istedi
G7 ülkeleri, 31 Ağustos'tan sonra Kabil'den güvenli geçişler için Taliban'dan 'garanti' istedi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2024
© SAC Samantha Holden RAF
Abone ol
İngiltere, Lübnan'da bulunan İngiliz vatandaşları için tahliye uçuşlarının başlayacağını açıkladı. Yapılan açıklamada, uçuşlarda yer alacak yolcuların kişi başı 350 sterlin ödemesi gerektiği bildirildi.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Lübnan'daki İngiliz vatandaşlarının tahliye edilmeye başlanacağını açıkladı. Açıklamada, bir ticari yolcu uçağının tamamen Lübnan'dan tahliye edilecek İngiliz vatandaşları için kiralandığı ifade edildi.
Uçağa İngiliz vatandaşları, eşleri ve 18 yaş altı çocuklarının kabul edileceği kaydedilen açıklamada, uçuşun yarın Beyrut'taki Refik Hariri Havalimanı'ndan gerçekleşeceği belirtildi. Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'da bulunan vatandaşların tahliye uçuşuna katılabilmeleri için gerekli bilgilerin kendilerine gönderileceğini açıkladı. Ayrıca, henüz bildirimde bulunmayanların da bildirimde bulunmaları önerildi. Uçuşta önceliğin acil durumdaki yolculara verileceği belirtilirken, uçuş için teyit mesajı almayan vatandaşların havalimanına gitmemeleri gerektiği vurgulandı.
Tahliye uçuşunda yer alacak yolcuların kişi başı 350 sterlin ödeyeceği, uçakta yer almak isteyen yabancıların ise geçerli İngiltere vizesine sahip olması gerektiği bilgisi de paylaşıldı.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Dışişleri Bakanı David Lammy, "Lübnan'daki durum çok hassas ve çok hızlı şekilde kötüye gidebilir. Lübnan'daki vatandaşlarımızın güvenliği bizim için en önemli öncelik olmaya devam ediyor. Bu nedenle ayrılmak isteyenlere yardım edebilmek için hükümet bir uçak kiraladı. Şu an ülkeden ayrılmanız çok önemli çünkü daha fazla tahliye garantisi olmayabilir" ifadelerini kullandı.
Keir Starmer - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2024
DÜNYA
İngiltere Lübnan'daki vatandaşlarının ülkeyi derhal terk etmeleri yönündeki çağrısını yineledi: '700 asker göndereceğiz'
25 Eylül, 02:25
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала