https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/ingiltere-lubnandan-tahliyelere-baslayacak-tahliye-ucusu-kisi-basi-350-sterlin-1088634026.html

İngiltere, Lübnan'dan tahliyelere başlayacak: Tahliye uçuşu kişi başı 350 sterlin

İngiltere, Lübnan'dan tahliyelere başlayacak: Tahliye uçuşu kişi başı 350 sterlin

Sputnik Türkiye

İngiltere, Lübnan'da bulunan İngiliz vatandaşları için tahliye uçuşlarının başlayacağını açıkladı. Yapılan açıklamada, uçuşlarda yer alacak yolcuların kişi... 01.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-01T05:02+0300

2024-10-01T05:02+0300

2024-10-01T05:02+0300

dünya

ingiltere

lübnan

tahliye

uçuş

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İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Lübnan'daki İngiliz vatandaşlarının tahliye edilmeye başlanacağını açıkladı. Açıklamada, bir ticari yolcu uçağının tamamen Lübnan'dan tahliye edilecek İngiliz vatandaşları için kiralandığı ifade edildi.Uçağa İngiliz vatandaşları, eşleri ve 18 yaş altı çocuklarının kabul edileceği kaydedilen açıklamada, uçuşun yarın Beyrut'taki Refik Hariri Havalimanı'ndan gerçekleşeceği belirtildi. Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'da bulunan vatandaşların tahliye uçuşuna katılabilmeleri için gerekli bilgilerin kendilerine gönderileceğini açıkladı. Ayrıca, henüz bildirimde bulunmayanların da bildirimde bulunmaları önerildi. Uçuşta önceliğin acil durumdaki yolculara verileceği belirtilirken, uçuş için teyit mesajı almayan vatandaşların havalimanına gitmemeleri gerektiği vurgulandı.Tahliye uçuşunda yer alacak yolcuların kişi başı 350 sterlin ödeyeceği, uçakta yer almak isteyen yabancıların ise geçerli İngiltere vizesine sahip olması gerektiği bilgisi de paylaşıldı.Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Dışişleri Bakanı David Lammy, "Lübnan'daki durum çok hassas ve çok hızlı şekilde kötüye gidebilir. Lübnan'daki vatandaşlarımızın güvenliği bizim için en önemli öncelik olmaya devam ediyor. Bu nedenle ayrılmak isteyenlere yardım edebilmek için hükümet bir uçak kiraladı. Şu an ülkeden ayrılmanız çok önemli çünkü daha fazla tahliye garantisi olmayabilir" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/ingiltere-lubnandaki-vatandaslarinin-derhal-ulkeyi-terk-etmelerine-yonelik-cagrilarini-yineledi-1088405810.html

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