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İngiltere Lübnan'daki vatandaşlarının ülkeyi derhal terk etmeleri yönündeki çağrısını yineledi: '700 asker göndereceğiz'
İngiltere Lübnan'daki vatandaşlarının ülkeyi derhal terk etmeleri yönündeki çağrısını yineledi: '700 asker göndereceğiz'
Sputnik Türkiye
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Lübnan'daki gerilim nedeniyle İngiltere vatandaşlarının derhal Lübnan'ı terk etmeleri çağrısını yineledi ve olası tahliye... 25.09.2024, Sputnik Türkiye
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İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a yola çıktığı uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Starmer, Lübnan'daki İngiliz vatandaşlarının derhal ülkeyi terk etmelerine yönelik yapılan çağrıyı yineledi ve bölgedeki durumdan endişe duyduğunu dile getirdi.Gerilimin azaltılması ve taraflar arasında ateşkes yapılması konusunda net olunması gerektiğini vurgulayan Starmer, Lübnan'daki İngiliz vatandaşlarının olası tahliyesine destek için Kıbrıs'taki egemen üslerine 700 asker göndereceklerini duyurdu.Starmer olası tahliye için, Akdeniz açıklarında iki İngiliz savaş gemisinin halihazırda bölgede bulunduğu ve herhangi bir tahliye operasyonu emri verilmesi halinde kullanılacağı bilgisini aktarırken İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait uçak ve helikopterlerin de hazır bekletilidiğini ifade etti.
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ingiltere, lübnan, akdeniz, tahliye, çağrı
ingiltere, lübnan, akdeniz, tahliye, çağrı

İngiltere Lübnan'daki vatandaşlarının ülkeyi derhal terk etmeleri yönündeki çağrısını yineledi: '700 asker göndereceğiz'

02:25 25.09.2024 (güncellendi: 02:27 25.09.2024)
© AP Photo / Henry Nicholls Keir Starmer
 Keir Starmer - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2024
© AP Photo / Henry Nicholls
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İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Lübnan'daki gerilim nedeniyle İngiltere vatandaşlarının derhal Lübnan'ı terk etmeleri çağrısını yineledi ve olası tahliye operasyonu hakkında açıklamalarda bulundu.
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a yola çıktığı uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Starmer, Lübnan'daki İngiliz vatandaşlarının derhal ülkeyi terk etmelerine yönelik yapılan çağrıyı yineledi ve bölgedeki durumdan endişe duyduğunu dile getirdi.
Gerilimin azaltılması ve taraflar arasında ateşkes yapılması konusunda net olunması gerektiğini vurgulayan Starmer, Lübnan'daki İngiliz vatandaşlarının olası tahliyesine destek için Kıbrıs'taki egemen üslerine 700 asker göndereceklerini duyurdu.
Starmer olası tahliye için, Akdeniz açıklarında iki İngiliz savaş gemisinin halihazırda bölgede bulunduğu ve herhangi bir tahliye operasyonu emri verilmesi halinde kullanılacağı bilgisini aktarırken İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait uçak ve helikopterlerin de hazır bekletilidiğini ifade etti.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), BM Lübnan Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) görev süresinin bir yıl daha uzatılmasını onayladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2024
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