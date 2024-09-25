https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/ingiltere-lubnandaki-vatandaslarinin-derhal-ulkeyi-terk-etmelerine-yonelik-cagrilarini-yineledi-1088405810.html
İngiltere Lübnan'daki vatandaşlarının ülkeyi derhal terk etmeleri yönündeki çağrısını yineledi: '700 asker göndereceğiz'
İngiltere Lübnan'daki vatandaşlarının ülkeyi derhal terk etmeleri yönündeki çağrısını yineledi: '700 asker göndereceğiz'
Sputnik Türkiye
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Lübnan'daki gerilim nedeniyle İngiltere vatandaşlarının derhal Lübnan'ı terk etmeleri çağrısını yineledi ve olası tahliye... 25.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-25T02:25+0300
2024-09-25T02:25+0300
2024-09-25T02:27+0300
dünya
ingiltere
lübnan
akdeniz
tahliye
çağrı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/04/1086495532_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_74e5b803860ebea36bb8837d444ab42a.jpg
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a yola çıktığı uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Starmer, Lübnan'daki İngiliz vatandaşlarının derhal ülkeyi terk etmelerine yönelik yapılan çağrıyı yineledi ve bölgedeki durumdan endişe duyduğunu dile getirdi.Gerilimin azaltılması ve taraflar arasında ateşkes yapılması konusunda net olunması gerektiğini vurgulayan Starmer, Lübnan'daki İngiliz vatandaşlarının olası tahliyesine destek için Kıbrıs'taki egemen üslerine 700 asker göndereceklerini duyurdu.Starmer olası tahliye için, Akdeniz açıklarında iki İngiliz savaş gemisinin halihazırda bölgede bulunduğu ve herhangi bir tahliye operasyonu emri verilmesi halinde kullanılacağı bilgisini aktarırken İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait uçak ve helikopterlerin de hazır bekletilidiğini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/bmgk-lubnan-icin-acil-oturumla-toplanacak-1088404217.html
ingiltere
lübnan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/04/1086495532_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_71d5bf9110f4a19eed640c40b812e3f9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ingiltere, lübnan, akdeniz, tahliye, çağrı
ingiltere, lübnan, akdeniz, tahliye, çağrı
İngiltere Lübnan'daki vatandaşlarının ülkeyi derhal terk etmeleri yönündeki çağrısını yineledi: '700 asker göndereceğiz'
02:25 25.09.2024 (güncellendi: 02:27 25.09.2024)
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Lübnan'daki gerilim nedeniyle İngiltere vatandaşlarının derhal Lübnan'ı terk etmeleri çağrısını yineledi ve olası tahliye operasyonu hakkında açıklamalarda bulundu.
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a yola çıktığı uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Starmer, Lübnan'daki İngiliz vatandaşlarının derhal ülkeyi terk etmelerine yönelik yapılan çağrıyı yineledi ve bölgedeki durumdan endişe duyduğunu dile getirdi.
Gerilimin azaltılması ve taraflar arasında ateşkes yapılması konusunda net olunması gerektiğini vurgulayan Starmer, Lübnan'daki İngiliz vatandaşlarının olası tahliyesine destek için Kıbrıs'taki egemen üslerine 700 asker göndereceklerini duyurdu.
Starmer olası tahliye için, Akdeniz açıklarında iki İngiliz savaş gemisinin halihazırda bölgede bulunduğu ve herhangi bir tahliye operasyonu emri verilmesi halinde kullanılacağı bilgisini aktarırken İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait uçak ve helikopterlerin de hazır bekletilidiğini ifade etti.