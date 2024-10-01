https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/el-fetih-hareketinin-lubnan-temsilcisi-israil-ordusunun-ayn-el-hilve-kampina-saldirisi-korkakliktir-1088667738.html

El Fetih hareketinin Lübnan temsilcisi: İsrail ordusunun Ayn el Hilve kampına saldırısı korkaklıktır

El Fetih hareketinin Lübnan temsilcisi: İsrail ordusunun Ayn el Hilve kampına saldırısı korkaklıktır

Sputnik Türkiye

İsrail’in Lübnan’da en büyük Filistin mülteci kampı olan Ayn el Hilve’ye düzenlediği hava saldırısını yorumlayan Fetih hareketinin Lübnan temsilcisi Asaad, söz... 01.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-01T17:05+0300

2024-10-01T17:05+0300

2024-10-01T17:05+0300

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israil

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hava saldırısı

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fetih hareketi

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Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi'nin (Fetih) Lübnan temsilcisi Serhan Asaad, Sputnik Arabic’e demecinde İsrail ordusunun Lübnan’da Ayn el Hilve mülteci kampına düzenlediği hava saldırısını yorumladı.Asaad, “İsrail ordusunun Ayn el Hilve kampına saldırısı korkaklık göstergesidir. Filistin kamplarında ağır silahlar bulunmuyor. Kamplardaki komutanların elinde yalnızca kampın düzenini ve güvenliğini sağlamak için gerekli olan hafif silahlar bulunuyor” dedi ve şöyle devam etti:Sözcü, “Kampa saldırı eylemi ise ciddi endişelere yol açıyor. Uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler İsrail’in bu çılgınlığını durdurma konusundaki yükümlülüklerini yerine getirebilecek durumda değil. Bazı Filistin kamplarında halk yer değiştirmeye başladı, insanlar Lübnan’ın diğer güvenli bölgelerine taşınıyor” ifadelerini kullandı.İsrail, dün gece Lübnan’ın güneyindeki Sayda’nın yakınlarında yer alan Ayn el Hilve Filistin mülteci kampında, El Fetih hareketinin askeri kanadını oluşturan El Aksa Şehitleri Tugayları'nın Lübnan kolunun komutanı Münir Makdah’ın kaldığı binaya hava saldırısı düzenlemişti. Yerel medya kaynaklarına göre saldırıda Makdah yaralanırken, aralarında oğlunun da olduğu 5 kişi hayatını kaybetti. Reuters ise Makdah’ın akıbetinin belirsiz olduğunu yazdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/rusya-disislerinden-israilin-lubnan-harekatina-kinama-1088661664.html

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filistin, lübnan, israil, mülteci kampı, hava saldırısı, yorum, fetih, fetih hareketi