https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/el-fetih-hareketinin-lubnan-temsilcisi-israil-ordusunun-ayn-el-hilve-kampina-saldirisi-korkakliktir-1088667738.html
El Fetih hareketinin Lübnan temsilcisi: İsrail ordusunun Ayn el Hilve kampına saldırısı korkaklıktır
El Fetih hareketinin Lübnan temsilcisi: İsrail ordusunun Ayn el Hilve kampına saldırısı korkaklıktır
Sputnik Türkiye
İsrail’in Lübnan’da en büyük Filistin mülteci kampı olan Ayn el Hilve’ye düzenlediği hava saldırısını yorumlayan Fetih hareketinin Lübnan temsilcisi Asaad, söz... 01.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-01T17:05+0300
2024-10-01T17:05+0300
2024-10-01T17:05+0300
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Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi'nin (Fetih) Lübnan temsilcisi Serhan Asaad, Sputnik Arabic’e demecinde İsrail ordusunun Lübnan’da Ayn el Hilve mülteci kampına düzenlediği hava saldırısını yorumladı.Asaad, “İsrail ordusunun Ayn el Hilve kampına saldırısı korkaklık göstergesidir. Filistin kamplarında ağır silahlar bulunmuyor. Kamplardaki komutanların elinde yalnızca kampın düzenini ve güvenliğini sağlamak için gerekli olan hafif silahlar bulunuyor” dedi ve şöyle devam etti:Sözcü, “Kampa saldırı eylemi ise ciddi endişelere yol açıyor. Uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler İsrail’in bu çılgınlığını durdurma konusundaki yükümlülüklerini yerine getirebilecek durumda değil. Bazı Filistin kamplarında halk yer değiştirmeye başladı, insanlar Lübnan’ın diğer güvenli bölgelerine taşınıyor” ifadelerini kullandı.İsrail, dün gece Lübnan’ın güneyindeki Sayda’nın yakınlarında yer alan Ayn el Hilve Filistin mülteci kampında, El Fetih hareketinin askeri kanadını oluşturan El Aksa Şehitleri Tugayları'nın Lübnan kolunun komutanı Münir Makdah’ın kaldığı binaya hava saldırısı düzenlemişti. Yerel medya kaynaklarına göre saldırıda Makdah yaralanırken, aralarında oğlunun da olduğu 5 kişi hayatını kaybetti. Reuters ise Makdah’ın akıbetinin belirsiz olduğunu yazdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/rusya-disislerinden-israilin-lubnan-harekatina-kinama-1088661664.html
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filistin, lübnan, israil, mülteci kampı, hava saldırısı, yorum, fetih, fetih hareketi
filistin, lübnan, israil, mülteci kampı, hava saldırısı, yorum, fetih, fetih hareketi
El Fetih hareketinin Lübnan temsilcisi: İsrail ordusunun Ayn el Hilve kampına saldırısı korkaklıktır
İsrail’in Lübnan’da en büyük Filistin mülteci kampı olan Ayn el Hilve’ye düzenlediği hava saldırısını yorumlayan Fetih hareketinin Lübnan temsilcisi Asaad, söz konusu saldırıyı korkaklık göstergesi olarak nitelendirdi.
Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi'nin (Fetih) Lübnan temsilcisi Serhan Asaad, Sputnik Arabic’e demecinde İsrail ordusunun Lübnan’da Ayn el Hilve mülteci kampına düzenlediği hava saldırısını yorumladı.
Asaad, “İsrail ordusunun Ayn el Hilve kampına saldırısı korkaklık göstergesidir. Filistin kamplarında ağır silahlar bulunmuyor. Kamplardaki komutanların elinde yalnızca kampın düzenini ve güvenliğini sağlamak için gerekli olan hafif silahlar bulunuyor” dedi ve şöyle devam etti:
Yerleşim bölgelerinde sivillerin öldürülmesi, düşmanın sivilleri geri dönüş haklarından mahrum etmek istediğini gösteriyor. İsrail, liderlerin öldürülmesinin Filistin hareketini bitirebileceğine inanıyor ancak böyle bir şey söz konusu değil, biz davamızı sürdüreceğiz.
Sözcü, “Kampa saldırı eylemi ise ciddi endişelere yol açıyor. Uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler İsrail’in bu çılgınlığını durdurma konusundaki yükümlülüklerini yerine getirebilecek durumda değil. Bazı Filistin kamplarında halk yer değiştirmeye başladı, insanlar Lübnan’ın diğer güvenli bölgelerine taşınıyor” ifadelerini kullandı.
İsrail, dün gece Lübnan’ın güneyindeki Sayda’nın yakınlarında yer alan Ayn el Hilve Filistin mülteci kampında, El Fetih hareketinin askeri kanadını oluşturan El Aksa Şehitleri Tugayları'nın Lübnan kolunun komutanı Münir Makdah’ın kaldığı binaya hava saldırısı düzenlemişti. Yerel medya kaynaklarına göre saldırıda Makdah yaralanırken, aralarında oğlunun da olduğu 5 kişi hayatını kaybetti. Reuters ise Makdah’ın akıbetinin belirsiz olduğunu yazdı.