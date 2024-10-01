Rusya Dışişleri'nden İsrail'in Lübnan harekatına kınama

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Türkiye’de 30 milyondan fazla silah var: 'Silah kadar ruhsat ücreti alıyorlar'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Ferit Demir: Narin cinayetinde delillerin gizlenmesi için profesyonel destek alındığı açık
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Erkek berberi Adem Terzi, Radyo Sputnik'in konuğu oldu
12:06
83 dk
HABER MASASI
Günümüzde artan kumar bağımlılığı ve çöken hayatlar..
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Ameliyatla göz rengi değişikliği
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Yatırım fonu nedir? İşte yatırım fonları hakkında bilinmesi gereken her şey
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Hizbullah lider kadrosunun kaybına rağmen çatışmalardan güçlenerek çıkacaktır'
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
''Diyanet'in önünde kendimizi mi yakalım?''
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
17 dk
SESLİ HABER
Avusturya’da göçmen, Ukrayna ve AB karşıtı parti birinci oldu
19:22
2 dk
SESLİ HABER
Almanya’dan vatandaşlık şartı: Düşünce özgürlüğü yok
19:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Ankara’da bekarsanız, 25 bin 706 liranın altında geliriniz varsa aslında yaşamıyorsunuz'
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
MEB'in 'Toplum Yararına Program' açıklaması neyin itirafı?
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Türkiye’deki özel okulların bilinmeyen rakamları
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Müzisyen Dilan Çıtak, Radyo Sputnik'in konuğu oldu
12:06
84 dk
HABER MASASI
Ülkemizde ve dünyada artan sanal kumar bağımlılığı ve sonuçları
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta maçları başlıyor
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
'Nasrallah'ın ölümü sonrası maskeler düştü'
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Yine çöp ev vakası: Ceset koku nedeniyle zor çıkarıldı
19:09
1 dk
ÖZEL HABER
Patrik Bartholomeos’tan Türk adalarıyla ilgili tartışma çıkarak ifadeler
19:21
4 dk
SESLİ HABER
Çalışma saatleri kısalacak mı? Bakan Işıkhan yanıtladı
19:34
1 dk
SESLİ HABER
İngiltere tahliye uçuşlarına başladı: Kişi başı 350 sterlin
19:43
1 dk
SESLİ HABER
ÖSYM Başkanı duyurdu: Üniversite sınav sayısı artacak
19:54
1 dk
SESLİ HABER
ABD’den askeri sevkiyat: ‘Saldırganlığı azaltmak’ için
20:04
1 dk
SESLİ HABER
Alkole dev zam yolda
20:12
1 dk
SESLİ HABER
Avrupa’da sınırlar yeniden çiziliyor
20:25
1 dk
SESLİ HABER
Sürü sahipleri şikayetçi: 70 bin liraya çalıştıracak çoban bulamıyorlar
20:33
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/rusya-disislerinden-israilin-lubnan-harekatina-kinama-1088661664.html
Rusya Dışişleri'nden İsrail'in Lübnan harekatına kınama
Rusya Dışişleri'nden İsrail'in Lübnan harekatına kınama
Sputnik Türkiye
İsrail'in Lübnan'a düzenlediği kara harekatını kınayan Rus Dışişleri, İsrail hükümetini çözüm için gerçek barış yolları aramaya çağırdı. 01.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-01T15:36+0300
2024-10-01T17:02+0300
dünya
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
kınama
kınama mesajı
israil
israil ordusu
israil ordusu (idf)
lübnan
kara harekatı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0d/1084814740_0:26:747:446_1920x0_80_0_0_8a0280d8624e12b6615aaa38d8947f2a.png
Rusya Dışişleri Bakanlığı, yazılı açıklama yaparak İsrail'in gece saatlerinde başladığı Lübnan'a yönelik kara harekatını kınadı.Şu an itibarıyla İsrail ordusuna ait zırhlı araçların Lübnan topraklarında bulunduğunu kaydeden bakanlık, bununla beraber Lübnan ordusunun 'mavi hat' bölgesindeki mevzilerinden çekildiğinin ve ülkenin derinliklerine gittiğinin bildirildiğini belirtti.Onlarca Lübnanlı sivilin öldüğüne dair bilgiler geldiğini aktaran Rus Dışişleri, İsrail ordusunun tüm kuvvetlerinden birliklerin harekata katılımı nedeniyle can kaybının kaçınılmaz bir şekilde artacağının öngörüldüğünü vurguladı."Bir dizi Hizbullah liderinin öldürülmesinin ardından İsrail'in askeri ve siyasi yönetimi tarafından atılan bu adımın OrtadoğU'da gerilimin daha da tırmanmasına yol açacağı aşikardır" diye devam eden bakanlık, "Rusya, Lübnan'a saldırıyı şiddetle kınıyor ve İsrail hükümetini silahlı faaliyetlere son vermeye, birliklerini Lübnan topraklarından çıkarmaya ve Ortadoğu'daki çatışmanın çözümü için gerçek barış yolları aramaya çağırıyor" ifadelerini kullandı.Rus Dışişleri, askeri saldırganlığa maruz kalan dost Lübnan'ın yönetimi ve halkıyla dayanışma içinde olduklarının da altını çizerek hayatını kaybedenlerin akraba ve yakınlarına başsağlığı dileklerini sundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/rus-mahkemesinden-karar-naziler-2-dunya-savasinda-sovyet-halklarina-soykirim-yapti-1088657868.html
rusya
israil
lübnan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0d/1084814740_60:0:688:471_1920x0_80_0_0_63a7cc947f3511c244c00df54fcf7ffa.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, kınama, kınama mesajı, israil, israil ordusu, israil ordusu (idf), lübnan, kara harekatı, kara operasyonu, ortadoğu, hizbullah, mavi hat
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, kınama, kınama mesajı, israil, israil ordusu, israil ordusu (idf), lübnan, kara harekatı, kara operasyonu, ortadoğu, hizbullah, mavi hat

Rusya Dışişleri'nden İsrail'in Lübnan harekatına kınama

15:36 01.10.2024 (güncellendi: 17:02 01.10.2024)
Rusya Dışişleri
Rusya Dışişleri - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2024
Abone ol
İsrail'in Lübnan'a düzenlediği kara harekatını kınayan Rus Dışişleri, İsrail hükümetini çözüm için gerçek barış yolları aramaya çağırdı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, yazılı açıklama yaparak İsrail'in gece saatlerinde başladığı Lübnan'a yönelik kara harekatını kınadı.

Şu an itibarıyla İsrail ordusuna ait zırhlı araçların Lübnan topraklarında bulunduğunu kaydeden bakanlık, bununla beraber Lübnan ordusunun 'mavi hat' bölgesindeki mevzilerinden çekildiğinin ve ülkenin derinliklerine gittiğinin bildirildiğini belirtti.

Onlarca Lübnanlı sivilin öldüğüne dair bilgiler geldiğini aktaran Rus Dışişleri, İsrail ordusunun tüm kuvvetlerinden birliklerin harekata katılımı nedeniyle can kaybının kaçınılmaz bir şekilde artacağının öngörüldüğünü vurguladı.

"Bir dizi Hizbullah liderinin öldürülmesinin ardından İsrail'in askeri ve siyasi yönetimi tarafından atılan bu adımın OrtadoğU'da gerilimin daha da tırmanmasına yol açacağı aşikardır" diye devam eden bakanlık, "Rusya, Lübnan'a saldırıyı şiddetle kınıyor ve İsrail hükümetini silahlı faaliyetlere son vermeye, birliklerini Lübnan topraklarından çıkarmaya ve Ortadoğu'daki çatışmanın çözümü için gerçek barış yolları aramaya çağırıyor" ifadelerini kullandı.

Rus Dışişleri, askeri saldırganlığa maruz kalan dost Lübnan'ın yönetimi ve halkıyla dayanışma içinde olduklarının da altını çizerek hayatını kaybedenlerin akraba ve yakınlarına başsağlığı dileklerini sundu.
German Chancellor Adolf Hitler during his address to 80,000 workers in the Lustgarten, Berlin, May 1, 1936, s part of the May Day Celebrations. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2024
DÜNYA
Rus mahkemesinden karar: 'Naziler, 2. Dünya Savaşı'nda Sovyet halklarına soykırım yaptı'
14:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала