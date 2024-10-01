Rusya Dışişleri'nden İsrail'in Lübnan harekatına kınama

Rusya Dışişleri Bakanlığı, yazılı açıklama yaparak İsrail'in gece saatlerinde başladığı Lübnan'a yönelik kara harekatını kınadı.



Şu an itibarıyla İsrail ordusuna ait zırhlı araçların Lübnan topraklarında bulunduğunu kaydeden bakanlık, bununla beraber Lübnan ordusunun 'mavi hat' bölgesindeki mevzilerinden çekildiğinin ve ülkenin derinliklerine gittiğinin bildirildiğini belirtti.



Onlarca Lübnanlı sivilin öldüğüne dair bilgiler geldiğini aktaran Rus Dışişleri, İsrail ordusunun tüm kuvvetlerinden birliklerin harekata katılımı nedeniyle can kaybının kaçınılmaz bir şekilde artacağının öngörüldüğünü vurguladı.



"Bir dizi Hizbullah liderinin öldürülmesinin ardından İsrail'in askeri ve siyasi yönetimi tarafından atılan bu adımın OrtadoğU'da gerilimin daha da tırmanmasına yol açacağı aşikardır" diye devam eden bakanlık, "Rusya, Lübnan'a saldırıyı şiddetle kınıyor ve İsrail hükümetini silahlı faaliyetlere son vermeye, birliklerini Lübnan topraklarından çıkarmaya ve Ortadoğu'daki çatışmanın çözümü için gerçek barış yolları aramaya çağırıyor" ifadelerini kullandı.



Rus Dışişleri, askeri saldırganlığa maruz kalan dost Lübnan'ın yönetimi ve halkıyla dayanışma içinde olduklarının da altını çizerek hayatını kaybedenlerin akraba ve yakınlarına başsağlığı dileklerini sundu.