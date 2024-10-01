https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/cumhurbaskani-erdogan-ve-finlandiya-cumhurbaskani-stubb-bir-araya-geldi-1088670452.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb bir araya geldi

Sputnik Türkiye

Türkiye'yi ziyaret eden Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı. İki lider, görüşmelerin ardından... 01.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-01T18:18+0300

2024-10-01T18:18+0300

2024-10-01T18:18+0300

politika

cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan

finlandiya

alexander stubb

resmi ziyaret

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'u resmi törenle karşıladı. Stubb'un makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stubb'u külliyenin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Stubb'un tören alanındaki yerlerini almasının ardından bando iki ülkenin milli marşlarını çaldı. Stubb, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba asker' diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlere de yer verildi, 21 pare top atışı yapıldı.Erdoğan ve Stubb, merdivenlerde Türkiye ve Finlandiya bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi. İkili ve heyetler arası görüşmeye geçen Erdoğan ve Stubb, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. Erdoğan, Stubb onuruna resmi akşam yemeği verecek.Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.

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cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan, finlandiya, alexander stubb, resmi ziyaret