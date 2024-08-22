İran’ın yeni Dışişleri Bakanından Avrupa’ya zeytin dalı

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2024-08-22T14:35+0300
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İran'ın yeni Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Avrupa ülkeleriyle ilişkileri yeniden inşa etmeye çalışacağını, ancak bu ülkelerin düşmanca yaklaşımlarını bırakıp 2015 nükleer anlaşmasını yeniden canlandırmak ve yaptırımları kaldırmak için çaba göstermeleri gerektiğini söyledi.Tesnim Haber Ajansı'na göre, göreve yeni gelen Arakçi, dış basına görev süresince yürüteceği politikaya dair planlarını paylaştığı konuşmasında, “Avrupa ülkeleriyle ilişkileri yeniden inşa etmeye çalışacağız. Ancak bunun için (söz konusu ülkelerin) düşmanca yaklaşımlarını bırakıp 2015 nükleer anlaşmasını yeniden canlandırmak ve yaptırımları kaldırmak için çaba göstermeleri gerekiyor" dedi.İran'a uygulanan ekonomik yaptırımların kaldırılması ve uluslararası alanda ticaret zeminine dönmeyi hedeflediğini dile getiren Arakçi bu minvalde ABD'yle gerilimi yönetmeyi planladığını kaydetti.Abbas Arakçi kimdir?Tanınmış bir diplomat ve eski dışişleri bakan yardımcısı olan Abbas Arakçi aynı zamanda Finlandiya ve Japonya gibi bir dizi ülkede büyükelçi olarak görev yapmıştı.Arakçi 2015 yılında İran nükleer anlaşması olarak anılan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) müzakerelerinde kilit rol oynamıştı.İran ile nükleer anlaşma ve müzakere süreciİran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya (5+1) arasında 2015'te yaptırımların kaldırılması karşılığında Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı.Washington, eski Başkan Donald Trump döneminde, 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilerek İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlayınca Tahran da anlaşmadaki taahhütlerini kademeli olarak durdurmuş ve yeniden yüksek düzeyde uranyum zenginleştirme dahil bir dizi adım atmıştı.
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iran dışişleri bakanı, iran avrupa, abbas arakçi, abbas erakçi, iran nükleer
iran dışişleri bakanı, iran avrupa, abbas arakçi, abbas erakçi, iran nükleer

İran’ın yeni Dışişleri Bakanından Avrupa’ya zeytin dalı

14:35 22.08.2024
© AFP 2023 / ATTA KENAREAbbas Arakçi
Abbas Arakçi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2024
© AFP 2023 / ATTA KENARE
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İran’da Cumhurbaşkanı Reisi ile birlikte trajik helikopter kazasında hayatını kaybeden Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın ardından boşalan koltuğa geçen Abbas Arakçi, Avrupa’ya zeytin dalı uzatarak, ilişkileri yeniden inşa etmeye çalışacağını söyledi.
İran'ın yeni Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Avrupa ülkeleriyle ilişkileri yeniden inşa etmeye çalışacağını, ancak bu ülkelerin düşmanca yaklaşımlarını bırakıp 2015 nükleer anlaşmasını yeniden canlandırmak ve yaptırımları kaldırmak için çaba göstermeleri gerektiğini söyledi.
Tesnim Haber Ajansı'na göre, göreve yeni gelen Arakçi, dış basına görev süresince yürüteceği politikaya dair planlarını paylaştığı konuşmasında, “Avrupa ülkeleriyle ilişkileri yeniden inşa etmeye çalışacağız. Ancak bunun için (söz konusu ülkelerin) düşmanca yaklaşımlarını bırakıp 2015 nükleer anlaşmasını yeniden canlandırmak ve yaptırımları kaldırmak için çaba göstermeleri gerekiyor" dedi.
İran'a uygulanan ekonomik yaptırımların kaldırılması ve uluslararası alanda ticaret zeminine dönmeyi hedeflediğini dile getiren Arakçi bu minvalde ABD'yle gerilimi yönetmeyi planladığını kaydetti.

Abbas Arakçi kimdir?

Tanınmış bir diplomat ve eski dışişleri bakan yardımcısı olan Abbas Arakçi aynı zamanda Finlandiya ve Japonya gibi bir dizi ülkede büyükelçi olarak görev yapmıştı.
Arakçi 2015 yılında İran nükleer anlaşması olarak anılan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) müzakerelerinde kilit rol oynamıştı.

İran ile nükleer anlaşma ve müzakere süreci

İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya (5+1) arasında 2015'te yaptırımların kaldırılması karşılığında Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı.
Washington, eski Başkan Donald Trump döneminde, 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilerek İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlayınca Tahran da anlaşmadaki taahhütlerini kademeli olarak durdurmuş ve yeniden yüksek düzeyde uranyum zenginleştirme dahil bir dizi adım atmıştı.
Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer yetkililer için başkent Tahran'da cenaze namazı kılındı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2024
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