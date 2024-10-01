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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/botas-acikladi-dogalgaza-ekimde-zam-var-mi-1088638930.html
BOTAŞ açıkladı: Doğalgaza ekimde zam var mı?
BOTAŞ açıkladı: Doğalgaza ekimde zam var mı?
Sputnik Türkiye
BOTAŞ, doğalgaz toptan satış fiyatlarına ilişkin açıklama yaptı. Peki, doğalgaza zam geldi mi? Doğalgaza ekimde zam yapılacak mı? Doğalgaza zam gelecek mi?
2024-10-01T09:44+0300
2024-10-01T09:44+0300
ekonomi
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BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, doğalgazda ekim ayından geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine ekimde uygulayacağı satış fiyatı, bin metreküp doğal gaz için 5 bin 631 lira olarak açıklandı.Ekmek üreticileri için belirlenen tarife, bin metreküp doğalgaz için 8 bin 549 lira olarak belirlendi.Elektrik üretim amaçlı tarifede ise bin metreküp doğalgazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/bakan-bayraktar-sakarya-gaz-sahasinda-cumhuriyet-tarihinin-en-buyuk-dogal-gaz-kesfini-yaptik-1088482435.html
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BOTAŞ açıkladı: Doğalgaza ekimde zam var mı?

09:44 01.10.2024
© AADoğalgaz
Doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2024
© AA
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Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), ekim ayı tarifesiyle ilgili açıklama yaptı. BOTAŞ, ekim itibarıyla mesken ve sanayi abonelerinin kullandığı gaz ile elektrik üretim amaçlı gazın satış tarifesinde değişiklik yapılmadığını bildirdi.
BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, doğalgazda ekim ayından geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.
Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine ekimde uygulayacağı satış fiyatı, bin metreküp doğal gaz için 5 bin 631 lira olarak açıklandı.
Ekmek üreticileri için belirlenen tarife, bin metreküp doğalgaz için 8 bin 549 lira olarak belirlendi.
Elektrik üretim amaçlı tarifede ise bin metreküp doğalgazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.
Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2024
POLİTİKA
Bakan Bayraktar: Sakarya gaz sahasında Cumhuriyet tarihinin en büyük doğal gaz keşfini yaptık
26 Eylül, 20:14
Türkiye
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