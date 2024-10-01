https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/botas-acikladi-dogalgaza-ekimde-zam-var-mi-1088638930.html

BOTAŞ açıkladı: Doğalgaza ekimde zam var mı?

BOTAŞ açıkladı: Doğalgaza ekimde zam var mı?

Sputnik Türkiye

BOTAŞ, doğalgaz toptan satış fiyatlarına ilişkin açıklama yaptı. Peki, doğalgaza zam geldi mi? Doğalgaza ekimde zam yapılacak mı? Doğalgaza zam gelecek mi?

2024-10-01T09:44+0300

2024-10-01T09:44+0300

2024-10-01T09:44+0300

ekonomi

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BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, doğalgazda ekim ayından geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine ekimde uygulayacağı satış fiyatı, bin metreküp doğal gaz için 5 bin 631 lira olarak açıklandı.Ekmek üreticileri için belirlenen tarife, bin metreküp doğalgaz için 8 bin 549 lira olarak belirlendi.Elektrik üretim amaçlı tarifede ise bin metreküp doğalgazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.

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