https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/abdde-liman-iscileri-ucret-artisi-icin-greve-basladi-36-liman-kapandi-1088670608.html

ABD'de liman işçileri 'ücret artışı' için greve başladı: 36 liman kapandı

ABD'de liman işçileri 'ücret artışı' için greve başladı: 36 liman kapandı

Sputnik Türkiye

ABD'nin doğusu ve güneyinde bulunan limanlarda çalışan sendikalı işçiler, maaş artışı ve otomasyon konularında işverenleri ile anlaşmazlıklar yaşadıkları için... 01.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-01T18:20+0300

2024-10-01T18:20+0300

2024-10-01T18:20+0300

dünya

abd

liman

grev

sendika

yüksek maaş

işçi

zarar

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ABD'nin birçok bölgesindeki liman işçileri süresiz greve başladı. On binlerce işçinin, başkanlık seçimleri ve yoğun tatil alışveriş sezonu öncesinde greve başlamaları, önemli ticari ve ekonomik aksaklıklara yol açabileceği bildirildi.Uluslararası Liman İşçileri Derneği (ILA) üyeleri Salı günü ABD'nin doğu ve körfez kıyılarındaki 14 büyük limanda greve giderek Maine'den Teksas'a konteyner trafiğini durdurdu. Toplamda 36 limanı etkileyen grev nedeniyle kapanmanın, son 50 yıldır yaşanmadığı kaydedildi.İşçilerin, maaş artışı ve otomasyon konularında işverenlerle yaşadıkları anlaşmazlıklar nedeniyle greve başladıkları bildirildi. Grev nedeniyle gıda, araç, ağır makine, inşaat malzemeleri, mobilya, giysi ve oyuncak ithalatı için kullanılan ana geçitlerden bazıları kapandı.1977'den bu yana sendika tarafından düzenlenen ilk grev kapsamında işçiler, işverenlerle tekrar masaya oturmak için altı yıl içinde yüzde 77 oranında ücret artışı talep etmesine rağmen işverenlerin bu oranı yüzde 50'de tuttuğu belirtildi.ABD'li ekonomist Grace Zemmer'e göre, bu grev ihracat ve ithalatın üçte birinden fazlasını etkileyebilir ve grevin her haftasında ABD'nin ekonomisine 4.5 milyar dolar zarara uğratabilir.

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abd, liman, grev, sendika, yüksek maaş, işçi, zarar