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Boeing, grevdeki işçilerine 'en iyi ve son maaş teklifini' yaptı: İşçi sendikası yeterli olmadığını söylüyor
Boeing, grevdeki işçilerine 'en iyi ve son maaş teklifini' yaptı: İşçi sendikası yeterli olmadığını söylüyor
Sputnik Türkiye
Boeing, 13 Eylül'de başlayan işçi grevini sonlandırmak için yeni ve son teklifini verdiğini açıkladı. Çalışanların son önerilen dört yıllık yüzde 25'lik maaş... 24.09.2024, Sputnik Türkiye
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Boeing, grev yapan işçilerine 'son maaş teklifini' yaptı. ABD'nin Seattle ve Portland eyaletlerinde bulunan fabrikalarda çalışan yaklaşık 30 binden fazla işçi, önerilen maaş zammını az buldukları için grev yapmaya başlamışlardı.Yaklaşık on gün önce başlayan grevde, işçiler önerilen dört yıllık yüzde 25'lik maaş artışını kabul etmeyerek protestolar başlatmış ve istedikleri miktarda anlaşıncaya kadar grevi sürdüreceklerini bildirmişti.Sendika tarafından yeterli bulunmadıBoeing firması, işçilerine Pazartesi günü sunduğu teklifte 'daha büyük zamlar ve ikramiyeler' içeren 'en iyi ve son tekliflerini' yaptıklarını belirtti. Ancak işçi sendikası bu teklifin de yeterli olmadığını ve sendikanın şirkete verdikleri, bu hafta sonu bitecek olan son tarihe kadar bir onay oylaması yapılmayacağını açıkladı.İşçi sendikası, firmanın 30 binden fazla işçiye sunacağı son tekliflerini sendika müzakerecileriyle pazarlık etmeden duyurmasından rahatsızlık duyduklarını açıkladı.Firma, federal arabulucuların da katıldığı geçen hafta iki gün süren görüşmelerin ardından bir anlaşma üretilememişti. Boeing, 'sendika ve çalışanların geri bildirimlerini dikkate alarak, en iyi ve nihai teklifi' sunduklarını belirtti. Yeni teklifle ortalama yıllık maaşları 111 bin dolara çıkacakYeni teklif, bu ayın başında işçilere yapılan dört yıl boyunca yüzde 25'lik maaş artışından; dört yıl boyunca yüzde 30'luk maaş artışı olarak güncellenmiş ancak işçi sendikası üç yıl boyunca yüzde 40 oranında maaş artışı talep etmişti.Çalışanların ortalama yıllık maaşlarının şu anki 75 bin 608 dolardan yeni sunulan dört yıllık yüzde 30 maaş artış sözleşmesinin ardından 111 bin 155 dolara çıkacağı bildirildi.Yapılan yeni teklifle, Boeing'in çalışanlarının 13 Eylül'de başlattığı grevlerini sona erdirme konusunda istekli olduğu görülüyor. Geçen hafta son maaşlarını alan işçiler, ay sonunda şirket tarafından sağlanan sağlık sigortalarını kaybetmekle karşı karşıya kaldıkları söyleniyor.Grev nedeniyle şirketin üretimleri Seattle ve Portland bölgelerindeki fabrikalarda tamamen durdu. Şirketin kazandığı nakit paranın çoğu, yeni uçak teslim edildiğinde sağlanıyordu ancak grev sonucunda Boeing 737, 777 ve 767 uçaklarının üretimlerinin durduğu bildirildi.
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abd, seattle, portland, boeing, boeing 737, boeing 777, grev, uçak
abd, seattle, portland, boeing, boeing 737, boeing 777, grev, uçak

Boeing, grevdeki işçilerine 'en iyi ve son maaş teklifini' yaptı: İşçi sendikası yeterli olmadığını söylüyor

12:41 24.09.2024
© AP Photo / ELAINE THOMPSONBoeing Labor Contract
Boeing Labor Contract - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2024
© AP Photo / ELAINE THOMPSON
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Boeing, 13 Eylül'de başlayan işçi grevini sonlandırmak için yeni ve son teklifini verdiğini açıkladı. Çalışanların son önerilen dört yıllık yüzde 25'lik maaş artışını az bulmaları üzerine başlattığı grevi, daha iyi bir teklif alana kadar devam edecekleri söylenmişti. Sendika üyeleri olan işçilerse, teklifi yeterli bulmadıklarını belirtti.
Boeing, grev yapan işçilerine 'son maaş teklifini' yaptı. ABD'nin Seattle ve Portland eyaletlerinde bulunan fabrikalarda çalışan yaklaşık 30 binden fazla işçi, önerilen maaş zammını az buldukları için grev yapmaya başlamışlardı.
Yaklaşık on gün önce başlayan grevde, işçiler önerilen dört yıllık yüzde 25'lik maaş artışını kabul etmeyerek protestolar başlatmış ve istedikleri miktarda anlaşıncaya kadar grevi sürdüreceklerini bildirmişti.

Sendika tarafından yeterli bulunmadı

Boeing firması, işçilerine Pazartesi günü sunduğu teklifte 'daha büyük zamlar ve ikramiyeler' içeren 'en iyi ve son tekliflerini' yaptıklarını belirtti. Ancak işçi sendikası bu teklifin de yeterli olmadığını ve sendikanın şirkete verdikleri, bu hafta sonu bitecek olan son tarihe kadar bir onay oylaması yapılmayacağını açıkladı.
İşçi sendikası, firmanın 30 binden fazla işçiye sunacağı son tekliflerini sendika müzakerecileriyle pazarlık etmeden duyurmasından rahatsızlık duyduklarını açıkladı.
Firma, federal arabulucuların da katıldığı geçen hafta iki gün süren görüşmelerin ardından bir anlaşma üretilememişti. Boeing, 'sendika ve çalışanların geri bildirimlerini dikkate alarak, en iyi ve nihai teklifi' sunduklarını belirtti.

Yeni teklifle ortalama yıllık maaşları 111 bin dolara çıkacak

Yeni teklif, bu ayın başında işçilere yapılan dört yıl boyunca yüzde 25'lik maaş artışından; dört yıl boyunca yüzde 30'luk maaş artışı olarak güncellenmiş ancak işçi sendikası üç yıl boyunca yüzde 40 oranında maaş artışı talep etmişti.
Çalışanların ortalama yıllık maaşlarının şu anki 75 bin 608 dolardan yeni sunulan dört yıllık yüzde 30 maaş artış sözleşmesinin ardından 111 bin 155 dolara çıkacağı bildirildi.
Yapılan yeni teklifle, Boeing'in çalışanlarının 13 Eylül'de başlattığı grevlerini sona erdirme konusunda istekli olduğu görülüyor. Geçen hafta son maaşlarını alan işçiler, ay sonunda şirket tarafından sağlanan sağlık sigortalarını kaybetmekle karşı karşıya kaldıkları söyleniyor.
Grev nedeniyle şirketin üretimleri Seattle ve Portland bölgelerindeki fabrikalarda tamamen durdu. Şirketin kazandığı nakit paranın çoğu, yeni uçak teslim edildiğinde sağlanıyordu ancak grev sonucunda Boeing 737, 777 ve 767 uçaklarının üretimlerinin durduğu bildirildi.
Boeing Labor Contract - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2024
DÜNYA
Boeing uçak üretimlerini durdurdu: 30 bin işçi grevde
13 Eylül, 13:36
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