https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/uzmani-yeni-uygulamanin-detaylarini-anlatti-guvenli-odeme-sistemi-nedir-ne-ise-yarar-1088501479.html
Uzmanı yeni uygulamanın detaylarını anlattı: Güvenli ödeme sistemi nedir? Ne işe yarar?
Uzmanı yeni uygulamanın detaylarını anlattı: Güvenli ödeme sistemi nedir? Ne işe yarar?
Sputnik Türkiye
İkinci el araç alışverişini güvenli hale getirmek için geliştirilen Güvenli Ödeme Sistemi geçtiğimiz günlerde herkes için zorunlu oldu. Sistem nakit taşıma... 30.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-30T15:08+0300
2024-09-30T15:08+0300
2024-09-30T15:08+0300
görüş
ikinci el
ikinci el otomobil
ikinci el araba satıcısı
güvenli ödeme sistemi
motorlu araç satıcıları federasyonu
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Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği işbirliğiyle ikinci el araç alışverişini daha güvenli hale getirmek amacıyla Güvenli Ödeme Sistemi geliştirildi. Sistem geçtiğimiz günlerde herkes için zorunlu hale getirildi. Bununla birlikte nakit taşıma, sahte para veya satış bedelinin ödenmemesi gibi risklerin ortada kaldırılması hedeflendi. Peki bu sistem nedir? Hem tüketicileri hem satıcıları nasıl etkileyecek? Piyasa dinamiklerini nasıl değiştirebilir? İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Hayrettin Ertemel ve Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç Sputnik'e özel anlattı.Güvenli ödeme sistemi nedir?Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, herkes için zorunlu hale gelen Güvenli Ödeme Sistemini şu sözlerle özetledi: "Taşıt satışlarında herkes için zorunlu hale gelen Güvenli Ödeme Sistemi ile yeni kurallar hayata geçiriliyor. İkinci el otomobil satışlarında taşıt satış bedelinin tamamının ya da bir kısmının nakit, havale veya EFT gibi yöntemlerle ödenmesi durumunda satış bedeli ile taşıt mülkiyetinin eş zamanlı el değiştirmesini sağlayan sistemde, para transferinin "aracı kuruluş" olarak faaliyet gösterecek olan bankalar, elektronik para kuruluşları ve ödeme kuruluşları tarafından yapılması gerekiyor. Taşıt alım satımlarında en kritik konuların başında sürekli dile getirdiğimiz yetki belgesi olmayan, motorlu araç satıcısı olmayan, kayıt dışı işlem yapan kişilerin alım satım yaptıklarında yaşanan sorunlar idi. Şimdi herkes için zorunlu hale gelen sistemle burada yapılan satışlarda dolandırıcılık, sahte para, paranın ödenmemesi gibi durumlar için güvenli hale getirilmesi amaçlanıyor."'Dolandırıcılık teşebbüslerinin önüne geçmeyi hedefleyen yeni bir sistem'İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Hayrettin Ertemel yeni sistemle birlikte yaşanabilecek dolandırıcılık teşebbüslerinin tamamen önüne geçmeyi hedeflediğini belirtirken konuya ilişkin şunları söyledi: "Yeni sistemle birlikte satıcının kendi banka hesabı üzerinden oluşturduğu satış talimatına ait referans numarası SMS yolu ile alıcıyla paylaşılıyor. Alıcı bu referans numarası ile kendi banka hesabı üzerinden araç plakası, ödeme miktarı ve satıcı bilgilerini görerek işlemi onaylıyor. Bu aşamadan sonra belirtilen ödeme tutarı banka tarafından teminat altına alınarak satış işlemi gerçekleşene kadar havuzda bekletiliyor. Devir gerçekleştikten hemen sonra ise satıcı hesabına güvenle ödeme gerçekleştiriliyor. Satışa engel devir, haciz vs. gibi durumlarda ise havuzda bekletilen tutar 24 saat içinde alıcı hesabına geri iade ediliyor. Çek, senet, kredi vs. gibi diğer ödeme metotları kullanılıyorsa noterlikte belirtilerek kalan tutar güvenli ödeme sistemi ile gönderilebiliyor."Güvenli Ödeme Sistemi piyasa dinamiklerini nasıl değiştirebilir?Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, yeni sistemin piyasa dengesini sağlayabilmek için önem arz ettiğini belirtirken bu önemi bir örnek vererek şöyle açıklıyor: Yeni sistemin avantaj ve dezavantajları neler?'Bankaların sisteme entegre olmaması ve sistemsel yaşanabilen aksaklıklar sebebiyle altyapı eksikliği söz konusu olabilir'İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Hayrettin Ertemel yeni sistemin satış işlemlerinde yaşanan mağduriyetlerin önüne geçeceğini söylerken avantaj ve dezavantajlarını aktardı: "Sistemin ana maksadı gerçekleştirilen satış işlemlerinde yaşanan mağduriyetlerin önüne geçmek. Dolayısı ile satışlara direkt etki etmesinden söz edemeyiz. Ancak mevcut ödeme metotlarından imtina ederek sadece belirli kuruluşlardan otomobil alan vatandaşlarımıza nadir de olsa rastlıyoruz. Yeni sistem çok daha güvenli bir alışveriş imkanı sunduğundan, bu noktada ikinci el otomobile yönelime bir miktar olumlu katkısı olabilir. Genel manada sistemde hiç bir dezavantaj söz konusu değil. Ancak henüz çok yeni olması sebebiyle bazı bankaların sisteme entegre olmaması ve sistemsel yaşanabilen aksaklıklar sebebiyle altyapı eksikliği söz konusu. Öte yandan çek, senet, kredi gibi alımlarda yaşanan bilgi eksikliğinden işlemler uzayabiliyor. Ancak süreç içerisinde noksanlar yaşansa da ihtiyaçlara dair iyileştirme mutlaka yapılarak çok daha işlevsel hale gelecektir."'Özellikle internet dolandırıcılığıyla kapora hırsızlığının önüne geçilecek'Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el araç satışlarında yeni güvenli ödeme sistemi hakkında özellikle internet dolandırıcılığıyla kapora hırsızlığının önüne geçileceğini belirtirken konuya ilişkin şunları kaydetti: "Bu uygulamayla özellikle internet dolandırıcılığıyla kapora hırsızlığının önüne geçilecek. Sistem, aracı satanın satışını vermemesi, alan kişinin de bedelini ödememesi gibi durumların önüne geçebilmek için hayata geçirildi. İnternet sitelerinde bunlarla ilgili yolsuzluklar yapıldığı için şahıslar arası çıkmış garantili satış işlemi diyebiliriz. Satışların artması için ise farklı koşulların oluşması gerek… Krediye erişim, faiz oranlarının düşmesi gibi koşulların oluşması gerekir ki piyasa hareketlensin. İhtiyaç sahipleri ya krediye erişimde zorluk yaşıyor, ya da parası varsa ihtiyacını erteleyip banka faizi ile değerlendirmek istiyor."2024 ikinci el araç satışlarının durumu nedir? Hangi düzenlemeler bekleniyor?'Talebin neredeyse tamamının sıfır otomobilde olması ikinci el piyasası üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor'İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Hayrettin Ertemel 2024 yılında ikinci el araç satışlarının beklentilerin altında olduğunu belirtirken konuya ilişkin şunları aktardı:Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç ise ikinci el araç sektöründe hareketlilik olacağını söyleyerek konuya ilişkin şunları söyledi:"2024 yılı ikinci el satışları bakımından durgun geçti. 2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'de devri yapılan otomobil sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11.4 oranında gerileyerek 4 milyon 460 bin 373 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 5 milyonu geçmişti. Bu beklenen bir oran değil; ihtiyaç sahiplerine bakıldığında alım kararının da ötelenmesi satış rakamlarının beklenenin altında kalmasına yol açtı. Ancak yıl sonuna yaklaşıyoruz sıfır araçlarda kampanyalar artacak ve burada yaşanan hareket 2’nci ele yansıyacak. Piyasada hareketlenme olacaktır."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/ikinci-el-arac-alisverisinde-yeni-donem-basliyor-guvenli-odeme-sistemi-ne-zaman-zorunlu-olacak-1088117910.html
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Başak Koçak
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ikinci el, ikinci el otomobil, ikinci el araba satıcısı, güvenli ödeme sistemi, motorlu araç satıcıları federasyonu
ikinci el, ikinci el otomobil, ikinci el araba satıcısı, güvenli ödeme sistemi, motorlu araç satıcıları federasyonu
Uzmanı yeni uygulamanın detaylarını anlattı: Güvenli ödeme sistemi nedir? Ne işe yarar?
Özel
İkinci el araç alışverişini güvenli hale getirmek için geliştirilen Güvenli Ödeme Sistemi geçtiğimiz günlerde herkes için zorunlu oldu. Sistem nakit taşıma, satış bedelinin ödenmemesi gibi risklerin ortadan kaldırılmasını amaçlıyor. Peki bu sistem hem tüketicileri hem de satıcıları nasıl etkileyecek? Piyasa dinamiklerini nasıl değiştirir?
Ticaret Bakanlığı
ile Türkiye Noterler Birliği
işbirliğiyle ikinci el araç alışverişini daha güvenli hale getirmek amacıyla Güvenli Ödeme Sistemi
geliştirildi. Sistem geçtiğimiz günlerde herkes için zorunlu hale getirildi. Bununla birlikte nakit taşıma, sahte para veya satış bedelinin ödenmemesi gibi risklerin ortada kaldırılması hedeflendi. Peki bu sistem nedir? Hem tüketicileri hem satıcıları nasıl etkileyecek? Piyasa dinamiklerini nasıl değiştirebilir? İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Hayrettin Ertemel ve Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç Sputnik
'e özel anlattı.
Güvenli ödeme sistemi nedir?
Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, herkes için zorunlu hale gelen Güvenli Ödeme Sistemini şu sözlerle özetledi:
"Taşıt satışlarında herkes için zorunlu hale gelen Güvenli Ödeme Sistemi ile yeni kurallar hayata geçiriliyor. İkinci el otomobil satışlarında taşıt satış bedelinin tamamının ya da bir kısmının nakit, havale veya EFT gibi yöntemlerle ödenmesi durumunda satış bedeli ile taşıt mülkiyetinin eş zamanlı el değiştirmesini sağlayan sistemde, para transferinin "aracı kuruluş" olarak faaliyet gösterecek olan bankalar, elektronik para kuruluşları ve ödeme kuruluşları tarafından yapılması gerekiyor. Taşıt alım satımlarında en kritik konuların başında sürekli dile getirdiğimiz yetki belgesi olmayan, motorlu araç satıcısı olmayan, kayıt dışı işlem yapan kişilerin alım satım yaptıklarında yaşanan sorunlar idi. Şimdi herkes için zorunlu hale gelen sistemle burada yapılan satışlarda dolandırıcılık, sahte para, paranın ödenmemesi gibi durumlar için güvenli hale getirilmesi amaçlanıyor."
'Dolandırıcılık teşebbüslerinin önüne geçmeyi hedefleyen yeni bir sistem'
İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Hayrettin Ertemel yeni sistemle birlikte yaşanabilecek dolandırıcılık teşebbüslerinin tamamen önüne geçmeyi hedeflediğini belirtirken konuya ilişkin şunları söyledi:
"Yeni sistemle birlikte satıcının kendi banka hesabı üzerinden oluşturduğu satış talimatına ait referans numarası SMS yolu ile alıcıyla paylaşılıyor. Alıcı bu referans numarası ile kendi banka hesabı üzerinden araç plakası, ödeme miktarı ve satıcı bilgilerini görerek işlemi onaylıyor. Bu aşamadan sonra belirtilen ödeme tutarı banka tarafından teminat altına alınarak satış işlemi gerçekleşene kadar havuzda bekletiliyor. Devir gerçekleştikten hemen sonra ise satıcı hesabına güvenle ödeme gerçekleştiriliyor. Satışa engel devir, haciz vs. gibi durumlarda ise havuzda bekletilen tutar 24 saat içinde alıcı hesabına geri iade ediliyor. Çek, senet, kredi vs. gibi diğer ödeme metotları kullanılıyorsa noterlikte belirtilerek kalan tutar güvenli ödeme sistemi ile gönderilebiliyor."
Güvenli Ödeme Sistemi piyasa dinamiklerini nasıl değiştirebilir?
Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, yeni sistemin piyasa dengesini sağlayabilmek için önem arz ettiğini belirtirken bu önemi bir örnek vererek şöyle açıklıyor:
"Tüketici güvenini artırmak için ve piyasa dengesini sağlayabilmek için pek çok önlem alınabilir. Örneğin Motorlu araç satıcılarıyla, esnafımızla, tüccarımızla ilgili zorluklar yaşanıyor. Krediye ulaşımda sıkıntılar yaşanıyor. Örnek veriyorum; sizin 1 milyon liralık araç alma düşünceniz var, 500 bin liralık da bir aracınız var, bu aracınızı takas olarak veriyorsunuz, 200-300 bin lira da nakit ödüyorsunuz. 'Geri kalanı da kredi kartından çekin ya da senet yapın' diyorsunuz. Bunu nasıl bankaya bloke olarak göstereceksiniz? Burada tezata düşüyoruz. Diğer taraftan da her türlü yükümlülüğü yerine getirmiş, mesleki yeterlilik sınavına girmiş, gerekli aşamaları geçmiş ve yetki belgesi almış motorlu araç satıcılarına güvensizlik oluyor. Biz her zaman bu işi meslek edinmiş, mesleğin gerekliliklerini yerine getirmiş, yeterlilik belgesini almış, güvenle alım satımını yapan motorlu araç satıcılarımızdan alışveriş yapılmalı diyoruz. 2. El piyasasında güven ortamı ile mağduriyetler yaşanmamasının önüne ancak böyle geçebiliriz."
Yeni sistemin avantaj ve dezavantajları neler?
'Bankaların sisteme entegre olmaması ve sistemsel yaşanabilen aksaklıklar sebebiyle altyapı eksikliği söz konusu olabilir'
İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Hayrettin Ertemel yeni sistemin satış işlemlerinde yaşanan mağduriyetlerin önüne geçeceğini söylerken avantaj ve dezavantajlarını aktardı:
"Sistemin ana maksadı gerçekleştirilen satış işlemlerinde yaşanan mağduriyetlerin önüne geçmek. Dolayısı ile satışlara direkt etki etmesinden söz edemeyiz. Ancak mevcut ödeme metotlarından imtina ederek sadece belirli kuruluşlardan otomobil alan vatandaşlarımıza nadir de olsa rastlıyoruz. Yeni sistem çok daha güvenli bir alışveriş imkanı sunduğundan, bu noktada ikinci el otomobile yönelime bir miktar olumlu katkısı olabilir. Genel manada sistemde hiç bir dezavantaj söz konusu değil. Ancak henüz çok yeni olması sebebiyle bazı bankaların sisteme entegre olmaması ve sistemsel yaşanabilen aksaklıklar sebebiyle altyapı eksikliği söz konusu. Öte yandan çek, senet, kredi gibi alımlarda yaşanan bilgi eksikliğinden işlemler uzayabiliyor. Ancak süreç içerisinde noksanlar yaşansa da ihtiyaçlara dair iyileştirme mutlaka yapılarak çok daha işlevsel hale gelecektir."
'Özellikle internet dolandırıcılığıyla kapora hırsızlığının önüne geçilecek'
Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el araç satışlarında yeni güvenli ödeme sistemi hakkında özellikle internet dolandırıcılığıyla kapora hırsızlığının önüne geçileceğini belirtirken konuya ilişkin şunları kaydetti:
"Bu uygulamayla özellikle internet dolandırıcılığıyla kapora hırsızlığının önüne geçilecek. Sistem, aracı satanın satışını vermemesi, alan kişinin de bedelini ödememesi gibi durumların önüne geçebilmek için hayata geçirildi. İnternet sitelerinde bunlarla ilgili yolsuzluklar yapıldığı için şahıslar arası çıkmış garantili satış işlemi diyebiliriz. Satışların artması için ise farklı koşulların oluşması gerek… Krediye erişim, faiz oranlarının düşmesi gibi koşulların oluşması gerekir ki piyasa hareketlensin. İhtiyaç sahipleri ya krediye erişimde zorluk yaşıyor, ya da parası varsa ihtiyacını erteleyip banka faizi ile değerlendirmek istiyor."
2024 ikinci el araç satışlarının durumu nedir? Hangi düzenlemeler bekleniyor?
'Talebin neredeyse tamamının sıfır otomobilde olması ikinci el piyasası üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor'
İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Hayrettin Ertemel 2024 yılında ikinci el araç satışlarının beklentilerin altında olduğunu belirtirken konuya ilişkin şunları aktardı:
"Yüksek faizler ve krediye erişimin oldukça güç olduğu bir ortamda yakalanan sıfır otomobil satış adetlerinin oldukça başarılı olduğunu söylemek mümkün. Öte yandan yine faiz ve krediler hususuna bağlı olarak var olan talebin neredeyse tamamının sıfır otomobilde olması ikinci el piyasası üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Dönemsel olarak hareketlilik yaşansa da ikinci el piyasasının arzu edilen seviyenin oldukça altında olduğunu söylemek mümkün. Geçtiğimiz yıl 10 Milyon sınırını aşan ikinci el satış adetleri şu an itibariyle yaklaşık 7 Milyon seviyesinde. Bu bağlamda sıfır otomobilde oldukça 1.1 Milyon hedefle başarılı bir yıl devam ederken, ikinci el piyasasında yüzde 30 daralma ile yılın kapatılacağı kanaatindeyiz."
Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç ise ikinci el araç sektöründe hareketlilik olacağını söyleyerek konuya ilişkin şunları söyledi:
"2024 yılı ikinci el satışları bakımından durgun geçti. 2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'de devri yapılan otomobil sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11.4 oranında gerileyerek 4 milyon 460 bin 373 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 5 milyonu geçmişti. Bu beklenen bir oran değil; ihtiyaç sahiplerine bakıldığında alım kararının da ötelenmesi satış rakamlarının beklenenin altında kalmasına yol açtı. Ancak yıl sonuna yaklaşıyoruz sıfır araçlarda kampanyalar artacak ve burada yaşanan hareket 2’nci ele yansıyacak. Piyasada hareketlenme olacaktır."