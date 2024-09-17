https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/ikinci-el-arac-alisverisinde-yeni-donem-basliyor-guvenli-odeme-sistemi-ne-zaman-zorunlu-olacak-1088117910.html

İkinci el araç alışverişinde yeni dönem başlıyor: Güvenli Ödeme Sistemi ne zaman zorunlu olacak?

İkinci el araç alışverişinde yeni dönem başlıyor: Güvenli Ödeme Sistemi ne zaman zorunlu olacak?

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç alışverişini daha güvenli hale getirecek ve dolandırıcılığı ortadan kaldıracak yeni Güvenli Ödeme Sistemi'nin zorunlu hale ne... 17.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-17T12:24+0300

2024-09-17T12:24+0300

2024-09-17T12:45+0300

ekonomi

ticaret bakanlığı

ikinci el otomobil

ikinci el araba satıcısı

türkiye noterler birliği (tnb)

güvenli ödeme sistemi

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Bakanlık sosyal medya hesabında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. 'İkinci el araç alışverişini çok daha güvenli hale getirecek, dolandırıcılık vakalarını tümüyle ortadan kaldıracak yeni sisteme geçiyoruz' denilirken, "Ticaret Bakanlığımız ve Türkiye Noterler Birliği işbirliğiyle hayata geçirilen Güvenli Ödeme Sistemi, 27 Eylül itibarıyla zorunlu hale gelecek." ifadelerine yer verildi.Sistem nasıl çalışacak?Bu sisteme göre, dolandırıcılık vakalarını engellemek için öncelikle satıcı güvenli ödeme sürecini başlatacak, ardından alıcı, notere gitmeden önce referans numarası ile parayı aracı kuruluşa yatıracak. Satışın onaylanmasının ardından güvenli hesapta bekleyen para, hemen satıcının hesabına aktarılacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/galericilerden-noter-tepkisi-27-eylulde-guvenli-odeme-sistemi-basliyor-1087648069.html

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Sputnik Türkiye

ticaret bakanlığı, ikinci el otomobil, ikinci el araba satıcısı, türkiye noterler birliği (tnb), güvenli ödeme sistemi