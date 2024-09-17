https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/ikinci-el-arac-alisverisinde-yeni-donem-basliyor-guvenli-odeme-sistemi-ne-zaman-zorunlu-olacak-1088117910.html
İkinci el araç alışverişinde yeni dönem başlıyor: Güvenli Ödeme Sistemi ne zaman zorunlu olacak?
İkinci el araç alışverişinde yeni dönem başlıyor: Güvenli Ödeme Sistemi ne zaman zorunlu olacak?
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç alışverişini daha güvenli hale getirecek ve dolandırıcılığı ortadan kaldıracak yeni Güvenli Ödeme Sistemi'nin zorunlu hale ne... 17.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-17T12:24+0300
2024-09-17T12:24+0300
2024-09-17T12:45+0300
ekonomi
ticaret bakanlığı
ikinci el otomobil
ikinci el araba satıcısı
türkiye noterler birliği (tnb)
güvenli ödeme sistemi
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Bakanlık sosyal medya hesabında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. 'İkinci el araç alışverişini çok daha güvenli hale getirecek, dolandırıcılık vakalarını tümüyle ortadan kaldıracak yeni sisteme geçiyoruz' denilirken, "Ticaret Bakanlığımız ve Türkiye Noterler Birliği işbirliğiyle hayata geçirilen Güvenli Ödeme Sistemi, 27 Eylül itibarıyla zorunlu hale gelecek." ifadelerine yer verildi.Sistem nasıl çalışacak?Bu sisteme göre, dolandırıcılık vakalarını engellemek için öncelikle satıcı güvenli ödeme sürecini başlatacak, ardından alıcı, notere gitmeden önce referans numarası ile parayı aracı kuruluşa yatıracak. Satışın onaylanmasının ardından güvenli hesapta bekleyen para, hemen satıcının hesabına aktarılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/galericilerden-noter-tepkisi-27-eylulde-guvenli-odeme-sistemi-basliyor-1087648069.html
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ticaret bakanlığı, ikinci el otomobil, ikinci el araba satıcısı, türkiye noterler birliği (tnb), güvenli ödeme sistemi
ticaret bakanlığı, ikinci el otomobil, ikinci el araba satıcısı, türkiye noterler birliği (tnb), güvenli ödeme sistemi
İkinci el araç alışverişinde yeni dönem başlıyor: Güvenli Ödeme Sistemi ne zaman zorunlu olacak?
12:24 17.09.2024 (güncellendi: 12:45 17.09.2024)
Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç alışverişini daha güvenli hale getirecek ve dolandırıcılığı ortadan kaldıracak yeni Güvenli Ödeme Sistemi'nin zorunlu hale ne zaman geleceğini açıkladı.
Bakanlık sosyal medya hesabında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
'İkinci el araç alışverişini çok daha güvenli hale getirecek, dolandırıcılık vakalarını tümüyle ortadan kaldıracak yeni sisteme geçiyoruz' denilirken, "Ticaret Bakanlığımız ve Türkiye Noterler Birliği işbirliğiyle hayata geçirilen Güvenli Ödeme Sistemi, 27 Eylül itibarıyla zorunlu hale gelecek." ifadelerine yer verildi.
Bu sisteme göre, dolandırıcılık vakalarını engellemek için öncelikle satıcı güvenli ödeme sürecini başlatacak, ardından alıcı, notere gitmeden önce referans numarası ile parayı aracı kuruluşa yatıracak. Satışın onaylanmasının ardından güvenli hesapta bekleyen para, hemen satıcının hesabına aktarılacak.