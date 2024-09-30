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Türkiye'de muhtemel eğitim süresi 2023'te yaklaşık 18 yıl oldu
Türkiye'de muhtemel eğitim süresi 2023'te yaklaşık 18 yıl oldu
Sputnik Türkiye
Türkiye İstatistik Kurumu'nun son verilerine göre Türkiye'de ilkokula başlama çağındaki bir bireyin, en yüksek eğitim seviyesini tamamlayana kadar geçirmesi... 30.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-30T11:12+0300
2024-09-30T11:12+0300
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eğitim
eğitim süresi
muhtemel eğitim süresi
türkiye istatistik kurumu (tüik)
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Buna göre, Türkiye'de ilkokula başlama çağındaki bir bireyin en yüksek eğitim seviyesini tamamlayana kadar eğitim hayatında geçirmesi muhtemel süre 2023'te 17,9 yıl olarak hesaplandı. İlkokul çağındaki bir bireyin ortaöğretimi tamamlayana kadar eğitimde geçirmesi muhtemel süre 12,3 yıl, okul öncesi eğitimde ise 1,6 yıl olarak hesaplandı.En yüksek muhtemel eğitim süresi İstanbul'daİl düzeyinde en yüksek muhtemel eğitim süresi 20,3 yılla İstanbul'da gerçekleşti. Bu ili, 19,7 yılla Karabük, 19,6 yılla Ankara, 19,1'er yılla Rize ve Erzincan izledi. Aynı süreçte muhtemel eğitim süresi en düşük il 14,9'ar yılla Muş ve Şırnak olurken bu illeri sırasıyla 15,1'er yılla Ağrı ve Şanlıurfa, 15,8 yılla Mardin takip etti.Muhtemel eğitim süresinin 2019-2023 döneminde en çok artış gösterdiği ilk 5 il, yüzde 8,3 ile Gümüşhane, yüzde 4,6 ile Hakkari, yüzde 2,5 ile Van, yüzde 2,1 ile Diyarbakır ve yüzde 1,7 ile Ağrı oldu. Aynı dönemde, muhtemel eğitim süresinin en çok düşüş gösterdiği iller yüzde 10,4 ile Eskişehir, yüzde 10,3 ile Çankırı, yüzde 10 ile Yalova, yüzde 9,6 ile Antalya ve yüzde 8,6 ile Muğla olarak kayıtlara geçti.Eğitim süresi kadınlar için 18,4 ve erkekler için 17,6 yıl olduİlkokula başlama çağındaki bir bireyin en yüksek eğitim kademesini tamamlayana kadar eğitim hayatında geçirmesi muhtemel süre, 2023'te bir önceki yıla göre toplamda yüzde 1,3'lük düşüş gösterdi. 2021'den itibaren görülen bu düşüş erkeklerde kadınlara oranla daha hızlı seyretti.Türkiye genelinde muhtemel eğitim süresi 2023 yılında 2022'ye göre erkeklerde yüzde 2,8 düşüşle 17,6 yıl, kadınlarda ise yüzde 0,3 artışla 18,4 yıl oldu.İstanbul'u geçen il Karabük olduHer iki cinsiyette de en yüksek muhtemel eğitim süresi değeri İstanbul'da gerçekleşti. İstanbul'u erkeklerde Karabük, Ankara, Erzincan ve Bayburt izlerken kadınlarda sıralama Karabük, Tunceli, Ankara ve Rize şeklinde oldu.Muhtemel eğitim süresi nedir?Muhtemel eğitim süresi, bir kişinin eğitim kademesinde geçirmesi muhtemel örgün eğitim süresini ifade ediyor. Birleşmiş Milletler tarafından, Türkiye dahil tüm ülkeler için yayımlanan süre, ulusal politikalara da yön verebilecek şekilde il düzeyinde resmi istatistik olarak üretiliyor.
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eğitim, eğitim süresi, muhtemel eğitim süresi, türkiye istatistik kurumu (tüik)
eğitim, eğitim süresi, muhtemel eğitim süresi, türkiye istatistik kurumu (tüik)

Türkiye'de muhtemel eğitim süresi 2023'te yaklaşık 18 yıl oldu

11:12 30.09.2024
© İslam Yakutİstanbul
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2024
© İslam Yakut
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun son verilerine göre Türkiye'de ilkokula başlama çağındaki bir bireyin, en yüksek eğitim seviyesini tamamlayana kadar geçirmesi muhtemel sürenin 2023'te 17,9 yıl olduğu tespit edildi. İstanbul birinci sırada yer alarak muhtemel eğitim süresi 20,3 yılla dikkat çekti.
Buna göre, Türkiye'de ilkokula başlama çağındaki bir bireyin en yüksek eğitim seviyesini tamamlayana kadar eğitim hayatında geçirmesi muhtemel süre 2023'te 17,9 yıl olarak hesaplandı. İlkokul çağındaki bir bireyin ortaöğretimi tamamlayana kadar eğitimde geçirmesi muhtemel süre 12,3 yıl, okul öncesi eğitimde ise 1,6 yıl olarak hesaplandı.

En yüksek muhtemel eğitim süresi İstanbul'da

İl düzeyinde en yüksek muhtemel eğitim süresi 20,3 yılla İstanbul'da gerçekleşti. Bu ili, 19,7 yılla Karabük, 19,6 yılla Ankara, 19,1'er yılla Rize ve Erzincan izledi. Aynı süreçte muhtemel eğitim süresi en düşük il 14,9'ar yılla Muş ve Şırnak olurken bu illeri sırasıyla 15,1'er yılla Ağrı ve Şanlıurfa, 15,8 yılla Mardin takip etti.
Muhtemel eğitim süresinin 2019-2023 döneminde en çok artış gösterdiği ilk 5 il, yüzde 8,3 ile Gümüşhane, yüzde 4,6 ile Hakkari, yüzde 2,5 ile Van, yüzde 2,1 ile Diyarbakır ve yüzde 1,7 ile Ağrı oldu. Aynı dönemde, muhtemel eğitim süresinin en çok düşüş gösterdiği iller yüzde 10,4 ile Eskişehir, yüzde 10,3 ile Çankırı, yüzde 10 ile Yalova, yüzde 9,6 ile Antalya ve yüzde 8,6 ile Muğla olarak kayıtlara geçti.

Eğitim süresi kadınlar için 18,4 ve erkekler için 17,6 yıl oldu

İlkokula başlama çağındaki bir bireyin en yüksek eğitim kademesini tamamlayana kadar eğitim hayatında geçirmesi muhtemel süre, 2023'te bir önceki yıla göre toplamda yüzde 1,3'lük düşüş gösterdi. 2021'den itibaren görülen bu düşüş erkeklerde kadınlara oranla daha hızlı seyretti.
Türkiye genelinde muhtemel eğitim süresi 2023 yılında 2022'ye göre erkeklerde yüzde 2,8 düşüşle 17,6 yıl, kadınlarda ise yüzde 0,3 artışla 18,4 yıl oldu.

İstanbul'u geçen il Karabük oldu

Her iki cinsiyette de en yüksek muhtemel eğitim süresi değeri İstanbul'da gerçekleşti. İstanbul'u erkeklerde Karabük, Ankara, Erzincan ve Bayburt izlerken kadınlarda sıralama Karabük, Tunceli, Ankara ve Rize şeklinde oldu.

Muhtemel eğitim süresi nedir?

Muhtemel eğitim süresi, bir kişinin eğitim kademesinde geçirmesi muhtemel örgün eğitim süresini ifade ediyor. Birleşmiş Milletler tarafından, Türkiye dahil tüm ülkeler için yayımlanan süre, ulusal politikalara da yön verebilecek şekilde il düzeyinde resmi istatistik olarak üretiliyor.
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