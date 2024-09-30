https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/ultra-islenmis-gida-olarak-biliniyordu-sagliga-faydali-oldugu-ortaya-cikti-1088597240.html
‘Ultra işlenmiş gıda’ olarak biliniyordu, sağlığa faydalı olduğu ortaya çıktı
‘Ultra işlenmiş gıda’ olarak biliniyordu, sağlığa faydalı olduğu ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Toronto Üniversitesi’nin yaptığı kapsamlı bir araştırma, soya sütü tüketiminin sağlık açısından birçok fayda sağladığını ortaya koydu. Özellikle kan basıncını... 30.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-30T10:50+0300
2024-09-30T10:50+0300
2024-09-30T10:51+0300
sağlık
yaşam
soya
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süt
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araştırma
uzman
soya sütü
faydaları
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Araştırmaya göre, düzenli olarak soya sütü tüketen bireylerde kolesterol seviyeleri düşüyor, kan basıncı iyileşiyor ve iltihaplanma belirtileri azalıyor. Bu bulgular, soya sütünün ultra işlenmiş gıda olarak sınıflandırılmasının gözden geçirilmesi gerektiğini de gösteriyor. Zenginleştirilmiş soya sütü, mevcut sınıflamaya rağmen sağlık açısından pek çok fayda sağlıyor.Toronto Üniversitesi’nin kapsamlı çalışmasıToronto Üniversitesi tarafından yürütülen araştırma, inek sütü yerine soya sütü kullanımının etkilerini incelemek amacıyla 500'den fazla kişinin katıldığı 17 farklı çalışmayı analiz etti. Katılımcılar, dört hafta boyunca günde 500 ml süt (inek veya soya) tüketti. Araştırmada, soya sütü kullananların kolesterol ve kan basıncı değerlerinde iyileşmeler gözlendi.Soya sütünün besin değeri ve diğer bitki sütleriyle karşılaştırmaSoya sütünün şeker oranının inek sütüne göre yaklaşık %60 daha düşük olduğu da araştırmada vurgulandı. BMC Medicine dergisinde yayımlanan bu çalışmada, soya sütünün sağlığa fayda sağlayabilecek bitkisel sütler arasında önemli bir konumda olduğu belirtildi. Bezelye sütü en yüksek fosfor, çinko ve selenyum oranlarına sahipken, soya sütü en fazla magnezyum içeren bitki sütü oldu.Sonuç: Soya sütü ultra i̇şlenmiş gıda olarak değerlendirilmeli mi?Araştırmacılar, soya sütünün 'ultra işlenmiş' kategorisinde sınıflandırılmasının yanıltıcı olabileceğini ifade ediyor. Bitki sütlerinin üretimi, öğütülmüş bitkilerin suyla karıştırılması yoluyla gerçekleştirilse de, bu sütler sağlık üzerinde birçok olumlu etki yaratıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/ajda-pekkan-konserini-bir-bir-terk-ettiler-ozur-gelse-de-yuhalama-bitmedi-1088593419.html
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soya sütü zararlı mı, soya sütü nedir, soya sütü faydaları
soya sütü zararlı mı, soya sütü nedir, soya sütü faydaları
‘Ultra işlenmiş gıda’ olarak biliniyordu, sağlığa faydalı olduğu ortaya çıktı
10:50 30.09.2024 (güncellendi: 10:51 30.09.2024)
Toronto Üniversitesi’nin yaptığı kapsamlı bir araştırma, soya sütü tüketiminin sağlık açısından birçok fayda sağladığını ortaya koydu. Özellikle kan basıncını düşürme ve inflamasyonu azaltma etkileriyle dikkat çeken soya sütü, inek sütüne alternatif olarak önemli bir seçenek olarak öne çıkıyor.
Araştırmaya göre, düzenli olarak soya sütü tüketen bireylerde kolesterol seviyeleri düşüyor, kan basıncı iyileşiyor ve iltihaplanma belirtileri azalıyor. Bu bulgular, soya sütünün ultra işlenmiş gıda olarak sınıflandırılmasının gözden geçirilmesi gerektiğini de gösteriyor. Zenginleştirilmiş soya sütü, mevcut sınıflamaya rağmen sağlık açısından pek çok fayda sağlıyor.
Toronto Üniversitesi’nin kapsamlı çalışması
Toronto Üniversitesi tarafından yürütülen araştırma, inek sütü yerine soya sütü kullanımının etkilerini incelemek amacıyla 500'den fazla kişinin katıldığı 17 farklı çalışmayı analiz etti. Katılımcılar, dört hafta boyunca günde 500 ml süt (inek veya soya) tüketti. Araştırmada, soya sütü kullananların kolesterol ve kan basıncı değerlerinde iyileşmeler gözlendi.
Soya sütünün besin değeri ve diğer bitki sütleriyle karşılaştırma
Soya sütünün şeker oranının inek sütüne göre yaklaşık %60 daha düşük olduğu da araştırmada vurgulandı. BMC Medicine dergisinde yayımlanan bu çalışmada, soya sütünün sağlığa fayda sağlayabilecek bitkisel sütler arasında önemli bir konumda olduğu belirtildi. Bezelye sütü en yüksek fosfor, çinko ve selenyum oranlarına sahipken, soya sütü en fazla magnezyum içeren bitki sütü oldu.
Sonuç: Soya sütü ultra i̇şlenmiş gıda olarak değerlendirilmeli mi?
Araştırmacılar, soya sütünün 'ultra işlenmiş' kategorisinde sınıflandırılmasının yanıltıcı olabileceğini ifade ediyor. Bitki sütlerinin üretimi, öğütülmüş bitkilerin suyla karıştırılması yoluyla gerçekleştirilse de, bu sütler sağlık üzerinde birçok olumlu etki yaratıyor.