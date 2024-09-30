Erden Timur'un ABD'de gözaltına alındığı söylenmişti: FBI ajanları tarafından 'sorguya çekildi'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
‘Poşet çaylarda bulunan böcek DNA’sı sağlık açısından tehdit oluşturmuyor’
08:03
1 dk
ÖZEL HABER
Prof. Bengi Başer: Topuk kanına karşı çıkmak çocukların hayatına mal olabilir
08:33
6 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:00
17 dk
ÖZEL HABER
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin usulsüzlükleri Sayıştay raporunda
09:47
3 dk
SESLİ HABER
ABD ve Japonya, Çin'in yarı-iletken çip endüstrisini hedef aldı
10:12
3 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’de korkutan silahlı şiddet artışı
10:34
8 dk
SESLİ HABER
ABD, İsrail’i desteklemeyi sürdürüyor: 8,7 milyar dolar
10:53
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
ÖZEL HABER
Türk-Amerikan ilişkileri: 'İhtiyaç sebebiyle diplomasi yürütülse de Türkiye, ABD'ye güvenmiyor'
11:10
9 dk
SESLİ HABER
Türkiye’ye göç eden zengin sayısında artış
11:30
1 dk
ÖZEL HABER
SAYIŞTAY açıkladı: Merkez Bankası kanuna uymadı
11:43
4 dk
SESLİ HABER
Moskova’daki ABD Büyükelçiliği binasına Russia Today logosu yansıtıldı
11:56
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
SESLİ HABER
ABD, İsrail’i desteklemeyi sürdürüyor: 8,7 milyar dolar
12:11
1 dk
SESLİ HABER
Uzmanı kilo vermeyi yavaşlatan sebepleri açıkladı
12:19
2 dk
ÖZEL HABER
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin usulsüzlükleri Sayıştay raporunda
12:54
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
ÖZEL HABER
Sayıştay raporunda bahis çukuru: Yıllık 50 milyar dolar
13:09
9 dk
SESLİ HABER
Alman muhalefeti: Kuzey Akım hatları onarılmalı
13:27
2 dk
SESLİ HABER
KAAN uçunca, ABD harekete geçti: F-35 neden alınmamalı
13:40
6 dk
ÖZEL HABER
6 yaşındaki çocuğu istismar eden Kadir İstekli ne kadar hapis yatacak?
13:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
8 dk
ÖZEL HABER
Savarona’nın ilginç tarihi: Başına neler geldi neler
14:12
19 dk
SESLİ HABER
‘Bankalar bilerek ATM’lerden nakit para vermiyor’ iddiası
14:36
3 dk
SESLİ HABER
Nadir bulunan Pokemon kartı rekor fiyata satıldı
14:44
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:06
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:05
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
SESLİ HABER
Nadir bulunan Pokemon kartı rekor fiyata satıldı
18:09
1 dk
SESLİ HABER
ABD ve Japonya, Çin'in yarı-iletken çip endüstrisini hedef aldı
19:05
3 dk
ÖZEL HABER
Erdoğan'ın Netanyahu için yaptığı 'Hitler' açıklamasının arka planı ne?
20:37
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Türkiye’de 30 milyondan fazla silah var
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
20 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/erden-timurun-abdde-gozaltina-alindigi-soylenmisti-fbi-ajanlari-tarafindan-sorguya-cekildi-1088593592.html
Erden Timur'un ABD'de gözaltına alındığı söylenmişti: FBI ajanları tarafından 'sorguya çekildi'
Erden Timur'un ABD'de gözaltına alındığı söylenmişti: FBI ajanları tarafından 'sorguya çekildi'
Sputnik Türkiye
Eski Galatasaray yöneticisi ve Nef İnşaat'ın sahibi Erden Timur'un ABD'de gözaltına alındığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Ancak yapılan açıklamalarda... 30.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-30T08:23+0300
2024-09-30T08:26+0300
erden timur
spor
rüşvet
rüşvet teklifi
rüşvetçilik
abd
abd
fbi
fbi
federal soruşturma bürosu (fbi)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/04/1084509960_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a8b4f2bf28d7ec7c8a6d9acf2bdfae79.jpg
Gazeteci Mehmet Sümer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Erden Timur'un New York'ta JFK Havalimanı'nda FBI tarafından gözaltına alındığını iddia etti. Sümer, Timur'un kendisine Eric Adams'a bağış yapıp yapmadığının sorulduğunu ve Timur'un bu iddiaları reddettiğini aktardı.Erden Timur: Bağış yapmadımTimur, yaşanan olayla ilgili yaptığı açıklamada, "FBI yetkilileri bana Eric Adams'a bağış yapıp yapmadığımı sordu. Kimse benden böyle bir talepte bulunmadı, ben de kimseye bağış yapmadım. Ardından havalimanından ayrıldım, herhangi bir yasal işlem uygulanmadı" dedi.'Gözaltı yok, sadece bilgime başvuruldu'Gazeteci Mehmet Sümer, daha sonra yaptığı ikinci açıklamada, Erden Timur'un kendisini arayarak gözaltı işlemi yapılmadığını, sadece kısa bir görüşmenin gerçekleştiğini söylediğini belirtti. Timur, olayın 20-25 dakika sürdüğünü ve herhangi bir resmi işlem yapılmadığını ifade etti.Timur: New York'a konser i̇çin geldimErden Timur, Habertürk'e yaptığı açıklamada, New York'ta Nef Filarmoni Orkestrası'nın konserine katılmak için eşiyle birlikte geldiğini belirterek, olayın tamamen yanlış anlaşıldığını söyledi. "Hayatım boyunca kimseye rüşvet vermedim, herhangi bir bağış talebiyle de karşılaşmadım" diyen Timur, bu tür iddiaların asılsız olduğunu vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/lubnanda-canli-yayin-yapan-fulya-ozturk-ve-ekibine-mudahale-edildi-yayin-kesildi-1088593237.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/04/1084509960_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6840ccecf639b0586341749e200e8070.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
erden timur gözaltı, erden timur son dakika
erden timur gözaltı, erden timur son dakika

Erden Timur'un ABD'de gözaltına alındığı söylenmişti: FBI ajanları tarafından 'sorguya çekildi'

08:23 30.09.2024 (güncellendi: 08:26 30.09.2024)
© AA / Adem KutucuGalatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Bebek'teki ofisinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Bebek'teki ofisinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2024
© AA / Adem Kutucu
Abone ol
Eski Galatasaray yöneticisi ve Nef İnşaat'ın sahibi Erden Timur'un ABD'de gözaltına alındığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Ancak yapılan açıklamalarda, Timur'un gözaltına alınmadığı, yalnızca New York Belediye Başkanı Eric Adams'a yönelik yürütülen bir soruşturma kapsamında bilgisine 'başvurulduğu' belirtildi.
Gazeteci Mehmet Sümer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Erden Timur'un New York'ta JFK Havalimanı'nda FBI tarafından gözaltına alındığını iddia etti. Sümer, Timur'un kendisine Eric Adams'a bağış yapıp yapmadığının sorulduğunu ve Timur'un bu iddiaları reddettiğini aktardı.

Erden Timur: Bağış yapmadım

Timur, yaşanan olayla ilgili yaptığı açıklamada, "FBI yetkilileri bana Eric Adams'a bağış yapıp yapmadığımı sordu. Kimse benden böyle bir talepte bulunmadı, ben de kimseye bağış yapmadım. Ardından havalimanından ayrıldım, herhangi bir yasal işlem uygulanmadı" dedi.

'Gözaltı yok, sadece bilgime başvuruldu'

Gazeteci Mehmet Sümer, daha sonra yaptığı ikinci açıklamada, Erden Timur'un kendisini arayarak gözaltı işlemi yapılmadığını, sadece kısa bir görüşmenin gerçekleştiğini söylediğini belirtti. Timur, olayın 20-25 dakika sürdüğünü ve herhangi bir resmi işlem yapılmadığını ifade etti.

Timur: New York'a konser i̇çin geldim

Erden Timur, Habertürk'e yaptığı açıklamada, New York'ta Nef Filarmoni Orkestrası'nın konserine katılmak için eşiyle birlikte geldiğini belirterek, olayın tamamen yanlış anlaşıldığını söyledi. "Hayatım boyunca kimseye rüşvet vermedim, herhangi bir bağış talebiyle de karşılaşmadım" diyen Timur, bu tür iddiaların asılsız olduğunu vurguladı.
Fulya Öztürk - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2024
DÜNYA
Lübnan'da canlı yayın yapan Fulya Öztürk ve ekibine müdahale edildi: Saldırının ardından yayın kesildi
08:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала