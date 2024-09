https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/erden-timurun-abdde-gozaltina-alindigi-soylenmisti-fbi-ajanlari-tarafindan-sorguya-cekildi-1088593592.html

Erden Timur'un ABD'de gözaltına alındığı söylenmişti: FBI ajanları tarafından 'sorguya çekildi'

Eski Galatasaray yöneticisi ve Nef İnşaat'ın sahibi Erden Timur'un ABD'de gözaltına alındığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Ancak yapılan açıklamalarda... 30.09.2024, Sputnik Türkiye

Gazeteci Mehmet Sümer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Erden Timur'un New York'ta JFK Havalimanı'nda FBI tarafından gözaltına alındığını iddia etti. Sümer, Timur'un kendisine Eric Adams'a bağış yapıp yapmadığının sorulduğunu ve Timur'un bu iddiaları reddettiğini aktardı.Erden Timur: Bağış yapmadımTimur, yaşanan olayla ilgili yaptığı açıklamada, "FBI yetkilileri bana Eric Adams'a bağış yapıp yapmadığımı sordu. Kimse benden böyle bir talepte bulunmadı, ben de kimseye bağış yapmadım. Ardından havalimanından ayrıldım, herhangi bir yasal işlem uygulanmadı" dedi.'Gözaltı yok, sadece bilgime başvuruldu'Gazeteci Mehmet Sümer, daha sonra yaptığı ikinci açıklamada, Erden Timur'un kendisini arayarak gözaltı işlemi yapılmadığını, sadece kısa bir görüşmenin gerçekleştiğini söylediğini belirtti. Timur, olayın 20-25 dakika sürdüğünü ve herhangi bir resmi işlem yapılmadığını ifade etti.Timur: New York'a konser i̇çin geldimErden Timur, Habertürk'e yaptığı açıklamada, New York'ta Nef Filarmoni Orkestrası'nın konserine katılmak için eşiyle birlikte geldiğini belirterek, olayın tamamen yanlış anlaşıldığını söyledi. "Hayatım boyunca kimseye rüşvet vermedim, herhangi bir bağış talebiyle de karşılaşmadım" diyen Timur, bu tür iddiaların asılsız olduğunu vurguladı.

