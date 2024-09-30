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Lübnan'da canlı yayın yapan Fulya Öztürk ve ekibine müdahale edildi: Saldırının ardından yayın kesildi
Lübnan'da canlı yayın yapan Fulya Öztürk ve ekibine müdahale edildi: Saldırının ardından yayın kesildi
Sputnik Türkiye
Beyrut'tan canlı yayın yapan CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk ve kameraman Doğukan Yıldırım, yayın sırasında beklenmedik bir müdahaleye maruz kaldı. CNN Türk... 30.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-30T08:02+0300
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İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ederken, CNN Türk ekibi gelişmeleri aktarmak için Beyrut’tan canlı yayına bağlandı. Ancak yayın sırasında, Fulya Öztürk’ün yanına yaklaşan kişi ya da kişiler, yayını engellemeye çalıştı.Yayını sonlandırmak zorunda kaldıCanlı yayına yansıyan anlarda, Fulya Öztürk "Pardon, pardon, pardon" diyerek müdahale karşısında yayını kesmek zorunda kaldı. Olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve geniş bir tartışma konusu oldu.Bölgede gerilim devam ediyorİsrail’in Beyrut’a yönelik hava saldırıları sürerken, Lübnan'daki gerginlik Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından daha da arttı. Bölgede tansiyon yüksekken, gazetecilere yönelik bu tür müdahaleler, çatışma ortamının tehlikesini bir kez daha gözler önüne serdi.CNN Türk ekibine yapılan bu müdahale, hem bölgede çalışan gazetecilerin karşılaştığı zorlukları hem de Beyrut’taki hassas durumu bir kez daha gündeme getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/meteoroloji-ve-akom-1-hafta-boyunca-surecek-diyerek-sari-alarm-verdi-saganak-yagmur-ve-firtina-1088592099.html
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Lübnan'da canlı yayın yapan Fulya Öztürk ve ekibine müdahale edildi: Saldırının ardından yayın kesildi

08:02 30.09.2024 (güncellendi: 08:04 30.09.2024)
© FotoğrafFulya Öztürk
Fulya Öztürk - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2024
© Fotoğraf
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Beyrut'tan canlı yayın yapan CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk ve kameraman Doğukan Yıldırım, yayın sırasında beklenmedik bir müdahaleye maruz kaldı. CNN Türk canlı yayını sonlandırmak zorunda kaldı.
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ederken, CNN Türk ekibi gelişmeleri aktarmak için Beyrut’tan canlı yayına bağlandı. Ancak yayın sırasında, Fulya Öztürk’ün yanına yaklaşan kişi ya da kişiler, yayını engellemeye çalıştı.

Yayını sonlandırmak zorunda kaldı

Canlı yayına yansıyan anlarda, Fulya Öztürk "Pardon, pardon, pardon" diyerek müdahale karşısında yayını kesmek zorunda kaldı. Olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve geniş bir tartışma konusu oldu.

Bölgede gerilim devam ediyor

İsrail’in Beyrut’a yönelik hava saldırıları sürerken, Lübnan'daki gerginlik Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından daha da arttı. Bölgede tansiyon yüksekken, gazetecilere yönelik bu tür müdahaleler, çatışma ortamının tehlikesini bir kez daha gözler önüne serdi.
CNN Türk ekibine yapılan bu müdahale, hem bölgede çalışan gazetecilerin karşılaştığı zorlukları hem de Beyrut’taki hassas durumu bir kez daha gündeme getirdi.
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