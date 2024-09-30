https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/lubnanda-canli-yayin-yapan-fulya-ozturk-ve-ekibine-mudahale-edildi-yayin-kesildi-1088593237.html

Lübnan'da canlı yayın yapan Fulya Öztürk ve ekibine müdahale edildi: Saldırının ardından yayın kesildi

Lübnan'da canlı yayın yapan Fulya Öztürk ve ekibine müdahale edildi: Saldırının ardından yayın kesildi

Sputnik Türkiye

Beyrut'tan canlı yayın yapan CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk ve kameraman Doğukan Yıldırım, yayın sırasında beklenmedik bir müdahaleye maruz kaldı. CNN Türk... 30.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-30T08:02+0300

2024-09-30T08:02+0300

2024-09-30T08:04+0300

canlı yayın

canlı yayın

dünya

israil

israil-filistin

lübnan

hasan nasrallah

hizbullah lideri hasan nasrallah

fulya öztürk

beyrut

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/14/1076538608_0:19:585:348_1920x0_80_0_0_e9febf7581faccc9b2ceacb418e676f1.png

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ederken, CNN Türk ekibi gelişmeleri aktarmak için Beyrut’tan canlı yayına bağlandı. Ancak yayın sırasında, Fulya Öztürk’ün yanına yaklaşan kişi ya da kişiler, yayını engellemeye çalıştı.Yayını sonlandırmak zorunda kaldıCanlı yayına yansıyan anlarda, Fulya Öztürk "Pardon, pardon, pardon" diyerek müdahale karşısında yayını kesmek zorunda kaldı. Olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve geniş bir tartışma konusu oldu.Bölgede gerilim devam ediyorİsrail’in Beyrut’a yönelik hava saldırıları sürerken, Lübnan'daki gerginlik Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından daha da arttı. Bölgede tansiyon yüksekken, gazetecilere yönelik bu tür müdahaleler, çatışma ortamının tehlikesini bir kez daha gözler önüne serdi.CNN Türk ekibine yapılan bu müdahale, hem bölgede çalışan gazetecilerin karşılaştığı zorlukları hem de Beyrut’taki hassas durumu bir kez daha gündeme getirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/meteoroloji-ve-akom-1-hafta-boyunca-surecek-diyerek-sari-alarm-verdi-saganak-yagmur-ve-firtina-1088592099.html

israil

lübnan

beyrut

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fulya öztürk, fulya öztürk lübnan, cnn türk canlı yayın