https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/derbide-atletico-madrid-ile-real-madrid-berabere-kaldi-arda-guler-yedekler-arasinda-yer-aldi-1088589207.html

Derbide Atletico Madrid ile Real Madrid berabere kaldı: Arda Güler yedekler arasında yer aldı

Derbide Atletico Madrid ile Real Madrid berabere kaldı: Arda Güler yedekler arasında yer aldı

Sputnik Türkiye

LaLiga'daki derbide Atletico Madrid ile Real Madrid 1-1 berabere kaldı. Sahaya atılan maddeler nedeniyle 20 dakika duraksatılan maçta Arda Güler mücadelede... 30.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-30T00:49+0300

2024-09-30T00:49+0300

2024-09-30T00:58+0300

spor

real madrid

arda güler

atletico madrid

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İspanya 1. Futbol Ligi'nde (LaLiga) 8. haftada oynanan Madrid derbisinde Atletico Madrid'e konuk olan Real Madrid 64. dakikada Eder Militao'nun attığı golle 1-0 öne geçti.Civitas Metropolitano Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi ekipte Angel Correa 90+5. dakikada rakip fileleri havalandırdı ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.Atletico Madrid'de Marcos Llorente, 90+9. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.Bu sonuçla lig ikincisi Real Madrid 18, üçüncü basamaktaki Atletico Madrid ise 16 puana yükseldi.Öte yandan Real Madrid'in golünün ardından ev sahibi takım taraftarlarının sahaya attığı maddeler nedeniyle karşılaşma 68. dakikada duraksadı. Sahaya atılan maddeler sonrasında hakem, önce statta anons yaptırdı, daha sonra da takımları soyunma odasına gönderdi. Hakemler ve futbolcular yaklaşık 20 dakikalık aradan sonra sahaya dönerek karşılaşmayı tamamladı.

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