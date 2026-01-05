Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Trump ile telefon görüşmemizde ülkemizin hassasiyetlerini kendisine ilettik
19:57 05.01.2026 (güncellendi: 20:52 05.01.2026)
© AA / TCCB / Murat KulaCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan Venezuela ile ilgili yaptığı değerlendirmede Trump ile gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Türkiye'nin hassasiyetlerini kendisine ilettiğini söyledi. Erdoğan "Venezuela'nın istikrarsızlığa sürüklenmemesi gerektiğinin altını çizdik" ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. 2 saat 15 dakika süren toplantının ardından Erdoğan açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya gündeminin en sıcak maddelerinden Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD askerlerince ülkesinden alınarak ABD'ye getirilmesiyle ilgili değerlendirmede bulundu. Konuyla ilgili ABD Başkanı Donald Trump ile bugün yaptıkları telefon görüşmesini hatırlatan Erdoğan "Sayın Trump ile telefon görüşmemizde ülkemizin hassasiyetlerini kendisine ilettik. Venezuela'nın istikrarsızlığa sürüklenmemesi gerektiğinin altını çizdik" dedi.
Erdoğan açıklamasında şu ifadelere de yer verdi:
"Uluslararası hukuku ihlal eden hiçbir eylemi tasvip etmeyiz. Hem Türkiye hem dost Venezuela halkı için en iyisi neyse onu yapmanın gayretindeyiz."
'Bu zatın ne dediği, neyi savunduğu bile belli değildir'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela ile ilgili değerlendirmesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de eleştirilerde bulundu. "Türkiye ile yakın dostluk ilişkisi olan bir ülkede müessif hadise yaşanıyor. CHP Genel Başkanının aklına ilk gelen bize saldırmak oluyor" diyen Erdoğan, CHP liderinin iç siyasette olduğu gibi dış politikada da üçüncü sınıf bir popülizm yaptığını söyledi. Cumhurbaşkanı "Bu zatın ne dediği, neyi savunduğu bile belli değildir" ifadesii kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2026 KYK tutarlarını duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2026'da üniversite öğrencilerine verilecek KYK burs ve kredi tutarlarını "Yüzde 33 artışla lisans öğrencilerimizde 4 bin liraya, yüksek lisansta 8 bin liraya, doktora öğrencilerimizde 12 bin liraya yükseltiyoruz" ifadeleriyle duyurdu.
Erdoğan'ın açıklamalarından diğer başlıklar şöyle:
Hangi siyasi görüşten olursak olalım hepimiz şehit kanlarıyla sulanmış bu cennet vatanın sevdalılarıyız. 86 milyon kardeşiz, ezelden ebede biriz, beraberiz.
Söz konusu Türkiye olunca, Türkiye'nin huzuru, güvenliği, bekası olunca ayrılıklarımızı bir tarafa bırakıp birbirimize daha sıkı kenetleneceğiz
Bölgemizi kan deryasına çevirmek için türlü tuzaklar kuranlar, her şeyden önce bizi denklem dışına itmeye çalışacaktır ama biz bu oyunlara gelmeyeceğiz"
Her kim, ne adına olursa olsun milli mutabakat ruhuna zarar verecek bir tavır içindeyse Türkiye'nin rakiplerine hizmet ediyor demektir
Her kim ortak değerlerimizi hedef alıyor, aramızdaki rabıtayı zayıflatmaya çalışıyorsa Türk milletinin dostu değil, yeminli bir hasmıdır.
Terör belası Türkiye'nin ayağına vurulmuş emperyalist prangadır. DEAŞ'ından FETÖ'süne,DHKP-C'sinden PKK'sına gayrimeşru yapılar aparat olarak kullanılmıştır.
(Terörsüz Türkiye süreci) Ülkemizin önünde aralanan fırsat penceresini ardına kadar açacak, bu imkanın sabote edilmesine izin vermeyeceğiz
İç cephemizi sağlam tutacak, güçlendirecek, orada gedik açmak için fırsat kollayanlara karşı daima uyanık olacağız
Terörsüz Türkiye sürecini kararlılıkla devam ettirerek, 40 senedir ülkemizin enerjisini ve kaynaklarını sömüren terör sorununu kökten çözeceğiz
Türkiye her alanda dünyanın dikkatle, takdirle, çoğu zaman gıptayla ve hayranlıkla takip ettiği bir atılım gerçekleştiriyor. Bunun önünü kimse kesemeyecek"
"Türkiye, dünyanın her tarafında adaleti, meşruiyeti ve uluslararası hukuku savunan ülkelerin en başındadır"
(Burs ve kredi) Yüzde 33 artışla lisans öğrencilerimizde 4 bin liraya, yüksek lisansta 8 bin liraya, doktora öğrencilerimizde 12 bin liraya yükseltiyoruz"