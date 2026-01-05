https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/cumhurbaskani-erdogan-kabine-toplantisi-sonrasi-aciklama-yapiyor-1102503693.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Trump ile telefon görüşmemizde ülkemizin hassasiyetlerini kendisine ilettik

Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan Venezuela ile ilgili yaptığı değerlendirmede Trump ile gerçekleştirdikleri telefon... 05.01.2026, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. 2 saat 15 dakika süren toplantının ardından Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya gündeminin en sıcak maddelerinden Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD askerlerince ülkesinden alınarak ABD'ye getirilmesiyle ilgili değerlendirmede bulundu. Konuyla ilgili ABD Başkanı Donald Trump ile bugün yaptıkları telefon görüşmesini hatırlatan Erdoğan "Sayın Trump ile telefon görüşmemizde ülkemizin hassasiyetlerini kendisine ilettik. Venezuela'nın istikrarsızlığa sürüklenmemesi gerektiğinin altını çizdik" dedi.Erdoğan açıklamasında şu ifadelere de yer verdi:'Bu zatın ne dediği, neyi savunduğu bile belli değildir'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela ile ilgili değerlendirmesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de eleştirilerde bulundu. "Türkiye ile yakın dostluk ilişkisi olan bir ülkede müessif hadise yaşanıyor. CHP Genel Başkanının aklına ilk gelen bize saldırmak oluyor" diyen Erdoğan, CHP liderinin iç siyasette olduğu gibi dış politikada da üçüncü sınıf bir popülizm yaptığını söyledi. Cumhurbaşkanı "Bu zatın ne dediği, neyi savunduğu bile belli değildir" ifadesii kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan 2026 KYK tutarlarını duyurduCumhurbaşkanı Erdoğan 2026'da üniversite öğrencilerine verilecek KYK burs ve kredi tutarlarını "Yüzde 33 artışla lisans öğrencilerimizde 4 bin liraya, yüksek lisansta 8 bin liraya, doktora öğrencilerimizde 12 bin liraya yükseltiyoruz" ifadeleriyle duyurdu.Erdoğan'ın açıklamalarından diğer başlıklar şöyle:

