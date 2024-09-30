https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/jose-mourinho-alex-umarim-bir-gun-fenerbahcenin-teknik-direktoru-olur-1088588868.html
Jose Mourinho: Alex, umarım bir gün Fenerbahçe'nin teknik direktörü olur
Jose Mourinho: Alex, umarım bir gün Fenerbahçe'nin teknik direktörü olur
Sputnik Türkiye
Antalyaspor'u 2-0 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, maç sonrası yaptığı açıklamada "Antalyaspor çok güçlü ve iyiydi" dedi ve Alex'in bir gün... 30.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-30T00:23+0300
2024-09-30T00:23+0300
2024-09-30T00:43+0300
spor
jose mourinho
fenerbahçe
alex de souza
sarı kart
bilgisayar
antalyaspor
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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 yenen Fenerbahçe'nin Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.Galatasaray mağlubiyetinden sonra kazanmak durumunda olduklarını ifade eden Mourinho maçla ilgili şunları söyledi:Teknik direktör, milli maç aralarını pozitif değil, negatif olarak gördüğünü ifade ederek çoğu oyuncunun milli takımlarına katıldığını, bunun hoşuna gitmediğini belirtti.Orta hakemlere yardım edebilen Türkiye'den ya da başka ülkeden iyi VAR hakemleri isteğini dile getiren Jose Mourinho, Dzeko'nun golünde ofsayt olmadığını savunurken, maçı takip ettiği bilgisayarı yayıncı kuruluşun kamerasının önüne koyarak hakeme tepki gösterince sarı kart görmesine ilişkin şunları söyledi:Antalyaspor'u da değerlendiren Mourinho, Alex'in takımını iyi hazırladığını gördüklerini vurguladı ve "Antalyaspor çok güçlü ve iyiydi. Alex, geleceği olan genç bir teknik direktör olduğunu gösterdi, umarım bir gün Fenerbahçe'nin teknik direktörü olur" dedi.Serhat Akın ile ilgili açıklama: Gülünecek bir şey değil buJose Mourinho, eski milli futbolcu Serhat Akın'ın silahlı saldırıda yaralanmasına ilişkin soruyu ise "Vurulma olayıyla ilgili bilgim yoktur, umarım kendisi de iyidir. Ateş eden kişi demek ki çok iyi değilmiş. Haberleri takip edemedim, demek ki haberleri takip etmem gerekiyor ama gülünecek bir şey değil bu" yanıtını verdi.
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fenerbahçe antalyaspor, alex de souza, jose mourinho alex de souza, fb antalya
Jose Mourinho: Alex, umarım bir gün Fenerbahçe'nin teknik direktörü olur
00:23 30.09.2024 (güncellendi: 00:43 30.09.2024)
Antalyaspor'u 2-0 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, maç sonrası yaptığı açıklamada "Antalyaspor çok güçlü ve iyiydi" dedi ve Alex'in bir gün Fenerbahçe'nin teknik direktörü olmasını umduğunu söyledi. Mourinho, karşılaşmada sarı kart görmesine neden olan ekrana bilgisayar koymasıyla ilgili de açıklamada bulundu.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 yenen Fenerbahçe'nin Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.
Galatasaray mağlubiyetinden sonra kazanmak durumunda olduklarını ifade eden Mourinho maçla ilgili şunları söyledi:
"Maçın devre arasında çok sinirliydim. İkinci yarı daha iyiydik, daha disiplinliydik. Oyuncular yapmak istediğimizi anlayınca, basit oynayınca daha iyi görüntü sergiledi.
Her maçı kazanmak isterim ama bu mümkün değil. Hissettiğim baskı kendimden kaynaklanan baskı. İçeride ve dışarıda oynamak bende bir baskı oluşturmuyor. "
Teknik direktör, milli maç aralarını pozitif değil, negatif olarak gördüğünü ifade ederek çoğu oyuncunun milli takımlarına katıldığını, bunun hoşuna gitmediğini belirtti.
Orta hakemlere yardım edebilen Türkiye'den ya da başka ülkeden iyi VAR hakemleri isteğini dile getiren Jose Mourinho, Dzeko'nun golünde ofsayt olmadığını savunurken, maçı takip ettiği bilgisayarı yayıncı kuruluşun kamerasının önüne koyarak hakeme tepki gösterince sarı kart görmesine ilişkin şunları söyledi:
"Bizim olduğumuz açıdan ofsayt yoktu, ben de böyle tepkimi gösterdim. O da bana sarı kart gösterdi, sıkıntı yok. Çok fazla soru işareti oluşturan kararı vardı, bunun yorumunu size bırakıyorum."
Antalyaspor'u da değerlendiren Mourinho, Alex'in takımını iyi hazırladığını gördüklerini vurguladı ve "Antalyaspor çok güçlü ve iyiydi. Alex, geleceği olan genç bir teknik direktör olduğunu gösterdi, umarım bir gün Fenerbahçe'nin teknik direktörü olur" dedi.
Serhat Akın ile ilgili açıklama: Gülünecek bir şey değil bu
Jose Mourinho, eski milli futbolcu Serhat Akın'ın silahlı saldırıda yaralanmasına ilişkin soruyu ise "Vurulma olayıyla ilgili bilgim yoktur, umarım kendisi de iyidir. Ateş eden kişi demek ki çok iyi değilmiş. Haberleri takip edemedim, demek ki haberleri takip etmem gerekiyor ama gülünecek bir şey değil bu" yanıtını verdi.