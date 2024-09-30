https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/jose-mourinho-alex-umarim-bir-gun-fenerbahcenin-teknik-direktoru-olur-1088588868.html

Jose Mourinho: Alex, umarım bir gün Fenerbahçe'nin teknik direktörü olur

Jose Mourinho: Alex, umarım bir gün Fenerbahçe'nin teknik direktörü olur

Sputnik Türkiye

Antalyaspor'u 2-0 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, maç sonrası yaptığı açıklamada "Antalyaspor çok güçlü ve iyiydi" dedi ve Alex'in bir gün... 30.09.2024, Sputnik Türkiye

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spor

jose mourinho

fenerbahçe

alex de souza

sarı kart

bilgisayar

antalyaspor

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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 yenen Fenerbahçe'nin Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.Galatasaray mağlubiyetinden sonra kazanmak durumunda olduklarını ifade eden Mourinho maçla ilgili şunları söyledi:Teknik direktör, milli maç aralarını pozitif değil, negatif olarak gördüğünü ifade ederek çoğu oyuncunun milli takımlarına katıldığını, bunun hoşuna gitmediğini belirtti.Orta hakemlere yardım edebilen Türkiye'den ya da başka ülkeden iyi VAR hakemleri isteğini dile getiren Jose Mourinho, Dzeko'nun golünde ofsayt olmadığını savunurken, maçı takip ettiği bilgisayarı yayıncı kuruluşun kamerasının önüne koyarak hakeme tepki gösterince sarı kart görmesine ilişkin şunları söyledi:Antalyaspor'u da değerlendiren Mourinho, Alex'in takımını iyi hazırladığını gördüklerini vurguladı ve "Antalyaspor çok güçlü ve iyiydi. Alex, geleceği olan genç bir teknik direktör olduğunu gösterdi, umarım bir gün Fenerbahçe'nin teknik direktörü olur" dedi.Serhat Akın ile ilgili açıklama: Gülünecek bir şey değil buJose Mourinho, eski milli futbolcu Serhat Akın'ın silahlı saldırıda yaralanmasına ilişkin soruyu ise "Vurulma olayıyla ilgili bilgim yoktur, umarım kendisi de iyidir. Ateş eden kişi demek ki çok iyi değilmiş. Haberleri takip edemedim, demek ki haberleri takip etmem gerekiyor ama gülünecek bir şey değil bu" yanıtını verdi.

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