https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/bruksel-havalimaninda-yarin-hayat-duracak-gidis-yonlu-butun-ucuslar-iptal-edildi-1088600384.html

Brüksel Havalimanı'nda yarın hayat duracak: Gidiş yönlü bütün uçuşlar iptal edildi

Brüksel Havalimanı'nda yarın hayat duracak: Gidiş yönlü bütün uçuşlar iptal edildi

Sputnik Türkiye

Brüksel Havalimanı'nda çalışanların grev yapması nedeniyle yarın kalkış yapması planlanan bütün seferler iptal edildi. Yetkililer geliş seferleri için de... 30.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-30T11:07+0300

2024-09-30T11:07+0300

2024-09-30T11:08+0300

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Belçika Brüksel Havalimanı'nda güvenlik personelinin greve gideceği ve operasyonlarda ciddi aksama yaşanması beklendiği açıklandı. Açıklamada, "Yolcuların ve personelin güvenliğini sağlamak için hava yolları, Brüksel Havalimanı ile istişare ederek 1 Ekim'de herhangi bir gidiş uçuşu yapmamaya karar verdi." ifadesi kullanıldı.Geliş seferleri de iptal olabilirHava yolu firmalarının, etkilenen yolcularla iletişime geçeceğine işaret edilen açıklamada, gidiş yönlü seferi olan yolcuların 1 Ekim'de havalimanına gelmemeleri istendi.Açıklamada, Brüksel'e geliş yönünde seferlerin yapılabileceğine, ancak bunlarda da iptaller olabileceğine dikkat çekilerek, Brüksel Havalimanı'na seferi olan bütün yolcuların uçuşlarının durumunu kontrol etmesi tavsiye edildi.50 bin yolcu etkilenecekBrüksel Havalimanı'ndaki grev nedeniyle yaklaşık 50 bin yolcunun etkilenmesi bekleniyor. Personel, iş yükünün artmasından ve çalışma koşullarının kötüleşmesinden şikayet ediyor.Havalimanı altyapısını, toplu taşıma seçeneklerini ve dinlenme alanlarını yetersiz bulan çalışanlar, şartlarda iyileştirme talep ediyor. Belçika'nın Charleroi Havalimanı'nda da 12-13 Eylül'de bagaj, check-in, yakıt ikmali ve güvenlik gibi hizmetlerde çalışanların grevi nedeniyle geliş ve gidiş yönlü bütün uçuşlar iptal edilmişti. THY'de sosyal medyadan yaptığı duyuruda gidiş seferlerinin iptal edildiğini açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240929/thynin-bruksel-seferleri-grev-sebebiyle-iptal-edildi-1088574551.html

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belçika, brüksel, uçuş, tarifeli uçuş, grev