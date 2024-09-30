https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/bruksel-havalimaninda-yarin-hayat-duracak-gidis-yonlu-butun-ucuslar-iptal-edildi-1088600384.html
Brüksel Havalimanı'nda yarın hayat duracak: Gidiş yönlü bütün uçuşlar iptal edildi
Brüksel Havalimanı'nda yarın hayat duracak: Gidiş yönlü bütün uçuşlar iptal edildi
Sputnik Türkiye
Brüksel Havalimanı'nda çalışanların grev yapması nedeniyle yarın kalkış yapması planlanan bütün seferler iptal edildi. Yetkililer geliş seferleri için de... 30.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-30T11:07+0300
2024-09-30T11:07+0300
2024-09-30T11:08+0300
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Belçika Brüksel Havalimanı'nda güvenlik personelinin greve gideceği ve operasyonlarda ciddi aksama yaşanması beklendiği açıklandı. Açıklamada, "Yolcuların ve personelin güvenliğini sağlamak için hava yolları, Brüksel Havalimanı ile istişare ederek 1 Ekim'de herhangi bir gidiş uçuşu yapmamaya karar verdi." ifadesi kullanıldı.Geliş seferleri de iptal olabilirHava yolu firmalarının, etkilenen yolcularla iletişime geçeceğine işaret edilen açıklamada, gidiş yönlü seferi olan yolcuların 1 Ekim'de havalimanına gelmemeleri istendi.Açıklamada, Brüksel'e geliş yönünde seferlerin yapılabileceğine, ancak bunlarda da iptaller olabileceğine dikkat çekilerek, Brüksel Havalimanı'na seferi olan bütün yolcuların uçuşlarının durumunu kontrol etmesi tavsiye edildi.50 bin yolcu etkilenecekBrüksel Havalimanı'ndaki grev nedeniyle yaklaşık 50 bin yolcunun etkilenmesi bekleniyor. Personel, iş yükünün artmasından ve çalışma koşullarının kötüleşmesinden şikayet ediyor.Havalimanı altyapısını, toplu taşıma seçeneklerini ve dinlenme alanlarını yetersiz bulan çalışanlar, şartlarda iyileştirme talep ediyor. Belçika'nın Charleroi Havalimanı'nda da 12-13 Eylül'de bagaj, check-in, yakıt ikmali ve güvenlik gibi hizmetlerde çalışanların grevi nedeniyle geliş ve gidiş yönlü bütün uçuşlar iptal edilmişti. THY'de sosyal medyadan yaptığı duyuruda gidiş seferlerinin iptal edildiğini açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240929/thynin-bruksel-seferleri-grev-sebebiyle-iptal-edildi-1088574551.html
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Brüksel Havalimanı'nda yarın hayat duracak: Gidiş yönlü bütün uçuşlar iptal edildi
11:07 30.09.2024 (güncellendi: 11:08 30.09.2024)
Brüksel Havalimanı'nda çalışanların grev yapması nedeniyle yarın kalkış yapması planlanan bütün seferler iptal edildi. Yetkililer geliş seferleri için de yolcuları uyardı.
Belçika Brüksel Havalimanı'nda güvenlik personelinin greve gideceği ve operasyonlarda ciddi aksama yaşanması beklendiği açıklandı.
Açıklamada, "Yolcuların ve personelin güvenliğini sağlamak için hava yolları, Brüksel Havalimanı ile istişare ederek 1 Ekim'de herhangi bir gidiş uçuşu yapmamaya karar verdi." ifadesi kullanıldı.
Geliş seferleri de iptal olabilir
Hava yolu firmalarının, etkilenen yolcularla iletişime geçeceğine işaret edilen açıklamada, gidiş yönlü seferi olan yolcuların 1 Ekim'de havalimanına gelmemeleri istendi.
Açıklamada, Brüksel'e geliş yönünde seferlerin yapılabileceğine, ancak bunlarda da iptaller olabileceğine dikkat çekilerek, Brüksel Havalimanı'na seferi olan bütün yolcuların uçuşlarının durumunu kontrol etmesi tavsiye edildi.
Brüksel Havalimanı'ndaki grev nedeniyle yaklaşık 50 bin yolcunun etkilenmesi bekleniyor. Personel, iş yükünün artmasından ve çalışma koşullarının kötüleşmesinden şikayet ediyor.
Havalimanı altyapısını, toplu taşıma seçeneklerini ve dinlenme alanlarını yetersiz bulan çalışanlar, şartlarda iyileştirme talep ediyor. Belçika'nın Charleroi Havalimanı'nda da 12-13 Eylül'de bagaj, check-in, yakıt ikmali ve güvenlik gibi hizmetlerde çalışanların grevi nedeniyle geliş ve gidiş yönlü bütün uçuşlar iptal edilmişti.
THY'de sosyal medyadan yaptığı duyuruda gidiş seferlerinin iptal edildiğini açıkladı.