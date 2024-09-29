https://anlatilaninotesi.com.tr/20240929/thynin-bruksel-seferleri-grev-sebebiyle-iptal-edildi-1088574551.html
THY'nin Brüksel seferleri grev sebebiyle iptal edildi
THY'nin Brüksel seferleri grev sebebiyle iptal edildi
Sputnik Türkiye
Türk Hava Yolları (THY), Brüksel'de havalimanı görevlilerinin grevi nedeniyle, 30 Eylül ve 1 Ekim'deki bazı seferlerin karşılıklı olarak iptal edildiğini... 29.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-29T11:57+0300
2024-09-29T11:57+0300
2024-09-29T11:57+0300
türkiye
brüksel
thy
türk hava yolları (thy)
uçuş iptal
uçak seferleri iptal
uçak seferi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/14/1086059853_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_96f5a00ce1d4f7f03bcb92f5b2a327b4.jpg
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, planlanan şu uçuşlar karşılıklı iptal edildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240929/bakan-simsekten-kartla-odeme-kabul-etmeyen-isletmelere-uyari-1088572379.html
türkiye
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brüksel, thy, türk hava yolları (thy), uçuş iptal, uçak seferleri iptal, uçak seferi
brüksel, thy, türk hava yolları (thy), uçuş iptal, uçak seferleri iptal, uçak seferi
THY'nin Brüksel seferleri grev sebebiyle iptal edildi
Türk Hava Yolları (THY), Brüksel'de havalimanı görevlilerinin grevi nedeniyle, 30 Eylül ve 1 Ekim'deki bazı seferlerin karşılıklı olarak iptal edildiğini duyurdu
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, planlanan şu uçuşlar karşılıklı iptal edildi:
"30 Eylül TK 1941 İstanbul-Brüksel, 1 Ekim'deki TK 1942 Brüksel-İstanbul, TK 1937 İstanbul-Brüksel, TK 1938 Brüksel-İstanbul, TK 1939 İstanbul-Brüksel, TK 1940 Brüksel-İstanbul, TK 1943 İstanbul-Brüksel, TK 1944 Brüksel-İstanbul"