https://anlatilaninotesi.com.tr/20240929/thynin-bruksel-seferleri-grev-sebebiyle-iptal-edildi-1088574551.html

THY'nin Brüksel seferleri grev sebebiyle iptal edildi

THY'nin Brüksel seferleri grev sebebiyle iptal edildi

Sputnik Türkiye

Türk Hava Yolları (THY), Brüksel'de havalimanı görevlilerinin grevi nedeniyle, 30 Eylül ve 1 Ekim'deki bazı seferlerin karşılıklı olarak iptal edildiğini... 29.09.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

brüksel

thy

türk hava yolları (thy)

uçuş iptal

uçak seferleri iptal

uçak seferi

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THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, planlanan şu uçuşlar karşılıklı iptal edildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240929/bakan-simsekten-kartla-odeme-kabul-etmeyen-isletmelere-uyari-1088572379.html

türkiye

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brüksel, thy, türk hava yolları (thy), uçuş iptal, uçak seferleri iptal, uçak seferi