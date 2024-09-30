https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/besiktas---kayserispor-maci-ilk-11leri-belli-oldu-1088628278.html
Beşiktaş - Kayserispor maçı İlk 11'leri belli oldu
Beşiktaş - Kayserispor maçı İlk 11'leri belli oldu
Sputnik Türkiye
Trendyol 7. haftanın son karşılaşmasında Kayserispor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. 30 Eylül Pazartesi saat 20.00'da başlayacak maçın hakemi Atilla... 30.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-30T19:39+0300
2024-09-30T19:39+0300
2024-09-30T19:39+0300
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Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Kayserispor ve Beşiktaş bu akşam saat 20.00'da karşı karşıya gelecek.Kayserispor - Beşiktaş hangi kanalda?Trendyol Süper Lig’de Beşiktaş- Kayserispor maçı saat 20.00'da beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.Beşiktaş-Kayserispor ilk 11'leri kim?Kayserispor: Bilal, Hasan Ali, Carole, Attamah, Gökhan, Kartal, Baran, Mehdi, Cardoso, Aylton, Nazon.Beşiktaş: Mert Günok, Rashica, Paulista, Uduokhai, Emirhan Topçu, Gedson, Cher Ndour, Joao Mario, Rafa Silva, Ernest Muçi, Immobile.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/besiktas-duyurdu-hapoel-shlomo-tel-aviv-maci-istanbula-alindi-1088627048.html
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beşiktaş kayserispor maçı izle, beşiktaş maçı hangi kanalda, kayserispor maçı izle
beşiktaş kayserispor maçı izle, beşiktaş maçı hangi kanalda, kayserispor maçı izle
Beşiktaş - Kayserispor maçı İlk 11'leri belli oldu
Trendyol 7. haftanın son karşılaşmasında Kayserispor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. 30 Eylül Pazartesi saat 20.00'da başlayacak maçın hakemi Atilla Karaoğlan oldu.
Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Kayserispor ve Beşiktaş bu akşam saat 20.00'da karşı karşıya gelecek.
Kayserispor - Beşiktaş hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig’de Beşiktaş- Kayserispor maçı saat 20.00'da beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Beşiktaş-Kayserispor ilk 11'leri kim?
Kayserispor: Bilal, Hasan Ali, Carole, Attamah, Gökhan, Kartal, Baran, Mehdi, Cardoso, Aylton, Nazon.
Beşiktaş: Mert Günok, Rashica, Paulista, Uduokhai, Emirhan Topçu, Gedson, Cher Ndour, Joao Mario, Rafa Silva, Ernest Muçi, Immobile.