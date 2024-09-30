https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/besiktas-duyurdu-hapoel-shlomo-tel-aviv-maci-istanbula-alindi-1088627048.html
Beşiktaş duyurdu: 'Hapoel Shlomo Tel Aviv maçı İstanbul'a alındı'
Beşiktaş duyurdu: 'Hapoel Shlomo Tel Aviv maçı İstanbul'a alındı'
Sputnik Türkiye
Beşiktaş, 9 Ekim'de İsrail takımı Hapoel Shlomo Tel Aviv maçının İstanbul'da oynanacağını duyurdu. 30.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-30T18:51+0300
2024-09-30T18:51+0300
2024-09-30T18:52+0300
spor
beşiktaş
basketbol
israil
spor salonu
sırbistan
hapoel shlomo tel aviv
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/1c/1070313883_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_501b9eb37158b218fa12a7549a8d690c.jpg
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, geçtiğimiz hafta Sırbistan'da oynanacağı açıklanan maçın İstanbul'a alındığı belirtildi. Açıklamada şu bilgilere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/besiktas-ve-israil-takimi-hapoel-shloma-tel-aviv-arasinda-oynanacak-basketbol-maci-belgrada-alindi-1088478606.html
israil
sırbistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/1c/1070313883_99:0:747:486_1920x0_80_0_0_9d978fa4a54818c2815fa74a40372a1b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
beşiktaş, basketbol, israil, spor salonu, sırbistan, hapoel shlomo tel aviv
beşiktaş, basketbol, israil, spor salonu, sırbistan, hapoel shlomo tel aviv
Beşiktaş duyurdu: 'Hapoel Shlomo Tel Aviv maçı İstanbul'a alındı'
18:51 30.09.2024 (güncellendi: 18:52 30.09.2024)
Beşiktaş, 9 Ekim'de İsrail takımı Hapoel Shlomo Tel Aviv maçının İstanbul'da oynanacağını duyurdu.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, geçtiğimiz hafta Sırbistan'da oynanacağı açıklanan maçın İstanbul'a alındığı belirtildi. Açıklamada şu bilgilere yer verildi:
"Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımımızın yer aldığı BKT EuroCup turnuvasının organizatörü EuroLeague yönetimi, Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımımızla Hapoel Shlomo Tel Aviv arasında 9 Ekim Çarşamba günü BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanması planlanan BKT EuroCup 3. hafta müsabakasının Sırbistan'da oynanmasına karar vermişti.
Kulübümüzün girişimleri doğrultusunda hükümetimizin ve Türkiye Basketbol Federasyonu'nun EuroLeague yönetimine ve Hapoel Shlomo Tel Aviv kulübüne güvenlik garantisi vermesinin ardından EuroLeague yönetimi, müsabakanın İstanbul'da oynanmasına karar vermiştir.Beşiktaş Fibabanka - Hapoel Shlomo Tel Aviv, 9 Ekim Çarşamba günü saat 20.00'de BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanacaktır. Kamuoyunun ve taraftarlarımızın bilgisine sunarız."