https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/ayligi-memur-maaslarini-katladi-70-bin-lira-maas-30-gb-internet-1088627179.html

Aylığı memur maaşlarını katladı: 70 bin lira maaş, 30 GB internet

Aylığı memur maaşlarını katladı: 70 bin lira maaş, 30 GB internet

Sputnik Türkiye

Elazığ'da hayvancılık sektöründe çalıştıracak eleman bulamayan bölge halkı maaşlara zam yaptı. Maaş olarak aylık 70 bin lira alan yeme, içme, barınma ve... 30.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-30T18:52+0300

2024-09-30T18:52+0300

2024-09-30T18:52+0300

türkiye

çoban

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internet

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kariyer

elazığ

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Elazığ'da sürü sahipleri aylık 70 bin lira maaş ile 30 GB internet vermelerine rağmen artık çoban bulamaz hale geldi. Elazığ'da koyun çobanı olarak çalışacak işçi bulamayan bölge halkı yetkililerden yardım bekliyor. Çalışanlarına 70 bin lira maaş ve 30 GB internet veren sürü sahipleri yine de çoban bulamadı. Hayvanlarından yarısından fazlasını satan sürü sahibi Nurettin Çelenk ''Son dönemlerde çobanlardan dolayı bayağı bir sıkıntı çekiyoruz. Paramızda para etmeyecek duruma geldi. Şuanda çobana 70 bin lira aylık veriyoruz. Aydan aya 30 GB internet de veriyoruz. Yemesi, içmesi, barınması ve giymesi bize ait. Bu şekilde olmasına rağmen yine de bulamıyoruz. Hal böyle olunca zor durumda kalan hayvanını satıyor. Benim 500 koyunumu vardı ama şuanda 150 koyun var. Kendi imkanlarım ile bakıyorum ve kendim çobanlık yapıyorum” dedi.'Altını bulabiliyorsun ama çobanı bulamıyorsun'Çalışan çobanların iyi para kazandığını belirten sürü sahibi Nurettin Çelenk “Çobanın masrafı her şeyi geçti. Çoban bu sene altınla yarışıyor. Biz altın alamıyoruz. Adam aylığı ile bizden fazla altın alıyor. Bir memurdan fazla para alıyor. Net 70 bin lira alıyor. Artık çoban altın değerinde. Altını bulabiliyorsun ama çobanı bulamıyorsun” ifadesinde bulundu.

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