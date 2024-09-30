https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/ayligi-memur-maaslarini-katladi-70-bin-lira-maas-30-gb-internet-1088627179.html
Aylığı memur maaşlarını katladı: 70 bin lira maaş, 30 GB internet
Aylığı memur maaşlarını katladı: 70 bin lira maaş, 30 GB internet
Sputnik Türkiye
Elazığ'da hayvancılık sektöründe çalıştıracak eleman bulamayan bölge halkı maaşlara zam yaptı. Maaş olarak aylık 70 bin lira alan yeme, içme, barınma ve... 30.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-30T18:52+0300
2024-09-30T18:52+0300
2024-09-30T18:52+0300
türkiye
çoban
maaş
internet
memur
iş
iş yeri
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elazığ
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Elazığ'da sürü sahipleri aylık 70 bin lira maaş ile 30 GB internet vermelerine rağmen artık çoban bulamaz hale geldi. Elazığ'da koyun çobanı olarak çalışacak işçi bulamayan bölge halkı yetkililerden yardım bekliyor. Çalışanlarına 70 bin lira maaş ve 30 GB internet veren sürü sahipleri yine de çoban bulamadı. Hayvanlarından yarısından fazlasını satan sürü sahibi Nurettin Çelenk ''Son dönemlerde çobanlardan dolayı bayağı bir sıkıntı çekiyoruz. Paramızda para etmeyecek duruma geldi. Şuanda çobana 70 bin lira aylık veriyoruz. Aydan aya 30 GB internet de veriyoruz. Yemesi, içmesi, barınması ve giymesi bize ait. Bu şekilde olmasına rağmen yine de bulamıyoruz. Hal böyle olunca zor durumda kalan hayvanını satıyor. Benim 500 koyunumu vardı ama şuanda 150 koyun var. Kendi imkanlarım ile bakıyorum ve kendim çobanlık yapıyorum” dedi.'Altını bulabiliyorsun ama çobanı bulamıyorsun'Çalışan çobanların iyi para kazandığını belirten sürü sahibi Nurettin Çelenk “Çobanın masrafı her şeyi geçti. Çoban bu sene altınla yarışıyor. Biz altın alamıyoruz. Adam aylığı ile bizden fazla altın alıyor. Bir memurdan fazla para alıyor. Net 70 bin lira alıyor. Artık çoban altın değerinde. Altını bulabiliyorsun ama çobanı bulamıyorsun” ifadesinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/genc-kiz-tarafindan-olduresiye-dovulen-engelli-coban-konustu-1088347030.html
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çoban maaşları, 30 gb internet çoban, çoban arayan yer
çoban maaşları, 30 gb internet çoban, çoban arayan yer
Aylığı memur maaşlarını katladı: 70 bin lira maaş, 30 GB internet
Elazığ'da hayvancılık sektöründe çalıştıracak eleman bulamayan bölge halkı maaşlara zam yaptı. Maaş olarak aylık 70 bin lira alan yeme, içme, barınma ve kıyafeti üretici tarafından karşılanan çobanlar, ek olarak aylık 30 GB internet paketi de talep ediyor. Sürü sahipleri tüm istekleri kabul etmesine rağmen çoban bulamamaktan yakınıyor.
Elazığ'da sürü sahipleri aylık 70 bin lira maaş ile 30 GB internet vermelerine rağmen artık çoban bulamaz hale geldi.
Elazığ'da koyun çobanı olarak çalışacak işçi bulamayan bölge halkı yetkililerden yardım bekliyor. Çalışanlarına 70 bin lira maaş ve 30 GB internet veren sürü sahipleri yine de çoban bulamadı. Hayvanlarından yarısından fazlasını satan sürü sahibi Nurettin Çelenk ''Son dönemlerde çobanlardan dolayı bayağı bir sıkıntı çekiyoruz. Paramızda para etmeyecek duruma geldi. Şuanda çobana 70 bin lira aylık veriyoruz. Aydan aya 30 GB internet de veriyoruz. Yemesi, içmesi, barınması ve giymesi bize ait. Bu şekilde olmasına rağmen yine de bulamıyoruz. Hal böyle olunca zor durumda kalan hayvanını satıyor. Benim 500 koyunumu vardı ama şuanda 150 koyun var. Kendi imkanlarım ile bakıyorum ve kendim çobanlık yapıyorum” dedi.
'Altını bulabiliyorsun ama çobanı bulamıyorsun'
Çalışan çobanların iyi para kazandığını belirten sürü sahibi Nurettin Çelenk “Çobanın masrafı her şeyi geçti. Çoban bu sene altınla yarışıyor. Biz altın alamıyoruz. Adam aylığı ile bizden fazla altın alıyor. Bir memurdan fazla para alıyor. Net 70 bin lira alıyor. Artık çoban altın değerinde. Altını bulabiliyorsun ama çobanı bulamıyorsun” ifadesinde bulundu.