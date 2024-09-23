https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/genc-kiz-tarafindan-olduresiye-dovulen-engelli-coban-konustu-1088347030.html
Genç kız tarafından öldüresiye dövülen engelli çoban konuştu
Genç kız tarafından öldüresiye dövülen engelli çoban konuştu
Sputnik Türkiye
Kahramanmaraş'ta genç kız tarafından dövülen ve bir diğeri tarafından kameraya kaydedilen çoban basına konuştu. Zihinsel engelli olduğu belirtilen çoban Nail... 23.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-23T17:37+0300
2024-09-23T17:37+0300
2024-09-23T17:37+0300
türkiye
kahramanmaraş
zihinsel engelli çobana darp
zihinsel engelli çobana işkence
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Kahramanmaraş'ın Andıran ilçesinde bir genç kız tarafından öldüresiye dövülen, başka bir genç kız tarafından da görüntüye alınan çoban Nail Yener, olayı basın mensuplarına anlattı. Çoban Yener, “Ben hayvan otlatıyordum geldiler, beni dövdüler. En son sopayla kafama vurdular. Kanlar içinde kaldım. Çok dövdüler ellerinden zor kaçıp eve gittim” dedi. Çoban Yener, genç kızların alkol istediğini almayınca kendisini darp ettiğini de söyledi. Yener, daha sonra ailesiyle evine gitti. Bu arada iki kızın çoban Yener'in kendilerini taciz ettiğini ileri sürdükleri kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/eski-sakaryaspor-kulup-baskanina-tokat-sorusturmasinda-yeni-gelisme-videoyu-ceken---yonetici-de-1088342583.html
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kahramanmaraş, zihinsel engelli çobana darp, zihinsel engelli çobana işkence
kahramanmaraş, zihinsel engelli çobana darp, zihinsel engelli çobana işkence
Genç kız tarafından öldüresiye dövülen engelli çoban konuştu
Kahramanmaraş'ta genç kız tarafından dövülen ve bir diğeri tarafından kameraya kaydedilen çoban basına konuştu. Zihinsel engelli olduğu belirtilen çoban Nail Yener, "Çok dövdüler ellerinden zor kaçıp eve gittim" dedi. Yener'in kafasına aldığı darbelerden sonra dikiş atıldığını belirtildi.
Kahramanmaraş'ın Andıran ilçesinde bir genç kız tarafından öldüresiye dövülen, başka bir genç kız tarafından da görüntüye alınan çoban Nail Yener, olayı basın mensuplarına anlattı. Çoban Yener, “Ben hayvan otlatıyordum geldiler, beni dövdüler. En son sopayla kafama vurdular. Kanlar içinde kaldım. Çok dövdüler ellerinden zor kaçıp eve gittim” dedi.
Çoban Yener, genç kızların alkol istediğini almayınca kendisini darp ettiğini de söyledi. Yener, daha sonra ailesiyle evine gitti. Bu arada iki kızın çoban Yener'in kendilerini taciz ettiğini ileri sürdükleri kaydedildi.