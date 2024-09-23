https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/genc-kiz-tarafindan-olduresiye-dovulen-engelli-coban-konustu-1088347030.html

Genç kız tarafından öldüresiye dövülen engelli çoban konuştu

Genç kız tarafından öldüresiye dövülen engelli çoban konuştu

Sputnik Türkiye

Kahramanmaraş'ta genç kız tarafından dövülen ve bir diğeri tarafından kameraya kaydedilen çoban basına konuştu. Zihinsel engelli olduğu belirtilen çoban Nail... 23.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-23T17:37+0300

2024-09-23T17:37+0300

2024-09-23T17:37+0300

türkiye

kahramanmaraş

zihinsel engelli çobana darp

zihinsel engelli çobana işkence

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Kahramanmaraş'ın Andıran ilçesinde bir genç kız tarafından öldüresiye dövülen, başka bir genç kız tarafından da görüntüye alınan çoban Nail Yener, olayı basın mensuplarına anlattı. Çoban Yener, “Ben hayvan otlatıyordum geldiler, beni dövdüler. En son sopayla kafama vurdular. Kanlar içinde kaldım. Çok dövdüler ellerinden zor kaçıp eve gittim” dedi. Çoban Yener, genç kızların alkol istediğini almayınca kendisini darp ettiğini de söyledi. Yener, daha sonra ailesiyle evine gitti. Bu arada iki kızın çoban Yener'in kendilerini taciz ettiğini ileri sürdükleri kaydedildi.

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Sputnik Türkiye

kahramanmaraş, zihinsel engelli çobana darp, zihinsel engelli çobana işkence