Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Türkiye’de 30 milyondan fazla silah var: 'Silah kadar ruhsat ücreti alıyorlar'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Ferit Demir: Narin cinayetinde delillerin gizlenmesi için profesyonel destek alındığı açık
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Erkek berberi Adem Terzi, Radyo Sputnik'in konuğu oldu
12:06
83 dk
HABER MASASI
Günümüzde artan kumar bağımlılığı ve çöken hayatlar..
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Ameliyatla göz rengi değişikliği
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Yatırım fonu nedir? İşte yatırım fonları hakkında bilinmesi gereken her şey
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Hizbullah lider kadrosunun kaybına rağmen çatışmalardan güçlenerek çıkacaktır'
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
''Diyanet'in önünde kendimizi mi yakalım?''
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
17 dk
SESLİ HABER
Avusturya’da göçmen, Ukrayna ve AB karşıtı parti birinci oldu
19:22
2 dk
SESLİ HABER
Almanya’dan vatandaşlık şartı: Düşünce özgürlüğü yok
19:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Ankara’da bekarsanız, 25 bin 706 liranın altında geliriniz varsa aslında yaşamıyorsunuz'
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
İsrail’in Güney Lübnan planı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Türkiye’deki özel okulların bilinmeyen rakamları
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Müzisyen Dilan Çıtak, stüdyo konuğumuz
12:06
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ PANORAMA
Dünya ekonomisinin yörüngesi, artık farklı dönüyor.Dijitalleşme, inovasyon, girişimcilik ve yeni teknoloji.Bizleri neler beklediğini de bilmemiz şart. Değişimin içinde yaşarken, bunları ne kadar takip edebiliyoruz? Erdal Kaplanseren’le Ekonominin Panoraması, her Pazartesi ve Çarşamba saat 15.00’te
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/1088619892.html
Yatırım fonu nedir? İşte yatırım fonları hakkında bilinmesi gereken her şey
Yatırım fonu nedir? İşte yatırım fonları hakkında bilinmesi gereken her şey
Sputnik Türkiye
Erdal Kaplanseren, yatırım fonları hakkında bilinmesi gereken her şeyi anlattı. 30.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-30T15:04+0300
2024-10-01T12:30+0300
ekonomi panorama
radyo
radyo sputnik
radyo
yatırım
ekonomi
risk
finans
para
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/01/1088641043_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_7c1af7ad87a614045815aa1c622b549b.jpg
Yatırım fonları hakkında bilinmesi gerekenler
Sputnik Türkiye
Yatırım fonları hakkında bilinmesi gerekenler
Son dönemde yatırımcıların gözdelerinden birisi haline gelen yatırım fonları hakkında vatandaşların aklında birçok soru işareti bulunuyor. Ekonomi Panorama programında derlediği notları aktaran Erdal Kaplanseren, yatırım fonları hakkında merak edilen soruları cevapladı.1. Yatırım Fonu Nedir?Yatırım fonları, birden fazla kişinin bir araya gelerek oluşturduğu havuza yatırdığı paraların profesyonel bir ekip tarafından yönetildiği bir yatırım aracıdır. Bu fonlar, hisse senetleri, tahviller, altın gibi farklı yatırım araçlarına dağıtılarak risklerin azaltılmasını ve daha yüksek getiriler elde edilmesini amaçlar. Kısaca, fonlara katılarak hem küçük paralarla büyük yatırımlara ortak olursunuz hem de uzman bir ekip tarafından paranız yönetilir.2. Yatırım Fonu Türleri Nelerdir?Yatırım fonları, yatırım yapılan araçlara göre farklı türlere ayrılır. Bunlardan bazıları şunlardır:Her fonun kendine özgü risk seviyesi ve getiri potansiyeli vardır, bu yüzden yatırım yaparken risk toleransınızı ve beklentinizi göz önünde bulundurmalısınız.3. Yatırım Fonlarının Avantajları Nelerdir?4. Yatırım Fonu Nasıl Çalışır?Yatırım fonu, çok sayıda yatırımcının parasını bir araya getirir ve bu parayı hisse senetleri, tahviller, emtialar gibi çeşitli yatırım araçlarına yatırır. Bu yatırımlardan elde edilen getiriler fonun değerini artırır. Fonun değerinin artmasıyla yatırımcılar, fon hisseleri aracılığıyla kazanç sağlar. Fonun yönetiminde kullanılan stratejiler ve kararlar, fonun getiri potansiyelini belirler.5. Yatırım Fonu Seçerken Nelere Dikkat Etmeliyim?6. Yatırım Fonlarının RiskleriHer yatırım gibi, yatırım fonlarının da kendine has riskleri vardır. En önemli riskler arasında:7. Vergilendirme ve Stopaj OranlarıYatırım fonlarından elde edilen kazançlar, diğer yatırımlara göre farklı vergilendirme kurallarına tabidir. Hisse senedi yoğun fonlarda %0 stopaj uygulanırken, diğer fonlarda bu oran %10’a çıkabilir. Vergi avantajı sağlayan fonlar, uzun vadede önemli kazançlar sunabilir.8. Yatırım Fonlarına Nasıl Yatırım Yapabilirim?Bir yatırım fonuna yatırım yapabilmek için bir banka veya aracı kurumdan yatırım hesabı açmanız yeterli. Bu hesap üzerinden istediğiniz yatırım fonuna katılma payı alabilirsiniz. Her fon için katılma payı fiyatı farklıdır ve bu fiyat, fonun toplam değerinin pay sayısına bölünmesiyle belirlenir.9. Yatırım Fonlarının Performansı Nasıl Takip Edilir?Yatırım fonlarının performansını düzenli olarak takip etmek önemlidir. Birçok bankanın ve aracı kurumun online platformları üzerinden fon performanslarını görebilir, karşılaştırmalar yapabilirsiniz. Ayrıca, yatırım yapmadan önce fonun geçmiş performansını incelemek de size fikir verebilir, ancak bu geçmiş performansın gelecekte garanti getiri sağlayacağını düşünmemelisiniz.10. Yatırım Fonları Kimler İçin Uygun?Yatırım fonları, finansal piyasalarda uzman olmayan ancak birikimlerini değerlendirmek isteyen yatırımcılar için mükemmel bir seçenektir. Ayrıca, uzun vadeli yatırımlar yapmayı düşünenler, risk dağıtımı ile riskini azaltmak isteyenler ve profesyonel bir yönetici tarafından yönlendirilmeyi tercih edenler için idealdir.SonuçYatırım fonları, çeşitli yatırım araçlarına profesyonel yönetim altında yatırım yapma fırsatı sunar. Riskleri ve getirileri doğru değerlendirip, kendi risk toleransınıza ve yatırım hedeflerinize uygun fonları seçtiğinizde, yatırım fonları kazançlı bir seçenek olabilir.Yatırım dünyasında başarılı olmak için sabırlı olmak, bilinçli kararlar vermek ve her zaman riskleri göz önünde bulundurmak gerekir.Bu bölümde, yatırım fonları hakkında genel bilgileri günlük dille ele aldık. Umuyorum ki bu bilgiler, dinleyiciler için faydalı ve bilgilendirici olmuştur.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Erdal Kaplanseren
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0c/07/1064297095_95:0:539:444_100x100_80_0_0_5e2c61fa252c6eb025b015dbf4f7b226.jpg
Erdal Kaplanseren
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0c/07/1064297095_95:0:539:444_100x100_80_0_0_5e2c61fa252c6eb025b015dbf4f7b226.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/01/1088641043_400:0:1600:900_1920x0_80_0_0_b55f12505ca3d673bb7fc605a9ff5020.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
yatırım fonu nedir, yatırım fonu türleri nelerdir, yatırım fonu avantajları neler, yatırım fonu nasıl çalışır, yatırım fonu dikkat edilmesi gerekenler, yatırım fonu vergilendirme ve stopaj oranları, yatırım fonu riskleri, yatırım fonu performans
yatırım fonu nedir, yatırım fonu türleri nelerdir, yatırım fonu avantajları neler, yatırım fonu nasıl çalışır, yatırım fonu dikkat edilmesi gerekenler, yatırım fonu vergilendirme ve stopaj oranları, yatırım fonu riskleri, yatırım fonu performans

Yatırım fonu nedir? İşte yatırım fonları hakkında bilinmesi gereken her şey

15:04 30.09.2024 (güncellendi: 12:30 01.10.2024)
EKONOMİ PANORAMA
Yatırım fonları hakkında bilinmesi gerekenler
Abone ol
- Sputnik Türkiye
Erdal Kaplanseren
Tüm yazılar
Erdal Kaplanseren, yatırım fonları hakkında bilinmesi gereken her şeyi anlattı.
Son dönemde yatırımcıların gözdelerinden birisi haline gelen yatırım fonları hakkında vatandaşların aklında birçok soru işareti bulunuyor. Ekonomi Panorama programında derlediği notları aktaran Erdal Kaplanseren, yatırım fonları hakkında merak edilen soruları cevapladı.

1. Yatırım Fonu Nedir?

Yatırım fonları, birden fazla kişinin bir araya gelerek oluşturduğu havuza yatırdığı paraların profesyonel bir ekip tarafından yönetildiği bir yatırım aracıdır. Bu fonlar, hisse senetleri, tahviller, altın gibi farklı yatırım araçlarına dağıtılarak risklerin azaltılmasını ve daha yüksek getiriler elde edilmesini amaçlar. Kısaca, fonlara katılarak hem küçük paralarla büyük yatırımlara ortak olursunuz hem de uzman bir ekip tarafından paranız yönetilir.

2. Yatırım Fonu Türleri Nelerdir?

Yatırım fonları, yatırım yapılan araçlara göre farklı türlere ayrılır. Bunlardan bazıları şunlardır:
Borçlanma Araçları Fonları: Devlet tahvilleri veya hazine bonoları gibi borçlanma araçlarına yatırım yapar.
Hisse Senedi Fonları: Hisse senetlerine yatırım yaparak getiri elde etmeye çalışır.
Altın ve Kıymetli Maden Fonları: Altın, gümüş gibi kıymetli madenlere yatırım yapar.
Fon Sepeti Fonları: Diğer yatırım fonlarına yatırım yapar.
Para Piyasası Fonları: Vadesi kısa olan finansal araçlara yatırım yapar.
Katılım Fonları: Faize dayalı olmayan yatırım araçlarına yönelir.
Her fonun kendine özgü risk seviyesi ve getiri potansiyeli vardır, bu yüzden yatırım yaparken risk toleransınızı ve beklentinizi göz önünde bulundurmalısınız.

3. Yatırım Fonlarının Avantajları Nelerdir?

Profesyonel Yönetim: Paranız, uzman bir ekip tarafından yönetilir, bu da piyasaları yakından takip etmeyenler için büyük bir avantajdır.
Risk Dağıtımı (Çeşitlendirme): Farklı yatırım araçlarına dağılan fonlar, tek bir yatırımın kötü gitmesi durumunda diğerlerinden gelebilecek kazançlarla dengeyi sağlar.
Kolaylık ve Erişim: Yatırım fonları, bankalar veya aracı kurumlar üzerinden kolayca alınıp satılabilir. Küçük miktarlarla bile yatırım yapabilirsiniz.
Likidite: İhtiyaç duyduğunuzda fonlardaki paranızı kolayca nakde çevirebilirsiniz.

4. Yatırım Fonu Nasıl Çalışır?

Yatırım fonu, çok sayıda yatırımcının parasını bir araya getirir ve bu parayı hisse senetleri, tahviller, emtialar gibi çeşitli yatırım araçlarına yatırır. Bu yatırımlardan elde edilen getiriler fonun değerini artırır. Fonun değerinin artmasıyla yatırımcılar, fon hisseleri aracılığıyla kazanç sağlar. Fonun yönetiminde kullanılan stratejiler ve kararlar, fonun getiri potansiyelini belirler.

5. Yatırım Fonu Seçerken Nelere Dikkat Etmeliyim?

Risk Seviyesi: Yatırım fonları farklı risk seviyelerine sahiptir. Hisse senedi fonları genellikle daha risklidir ama daha yüksek kazanç potansiyeline sahiptir. Borçlanma araçları fonları ise daha düşük risk sunar.
Yatırım Süresi: Uzun vadeli yatırımlar için hisse senedi fonları tercih edilebilir. Kısa vadeli yatırım düşünüyorsanız, para piyasası fonları size daha uygun olabilir.
Getiri Hedefi: Yüksek getiri hedefliyorsanız, riskli fonlara yatırım yapmanız gerekir. Ancak bu durumda anaparadan kayıp yaşama ihtimaliniz de olabilir.

6. Yatırım Fonlarının Riskleri

Her yatırım gibi, yatırım fonlarının da kendine has riskleri vardır. En önemli riskler arasında:
Piyasa Riski: Fonun yatırım yaptığı varlıkların değer kaybetmesi durumunda fonun toplam değeri de azalabilir.
Getiri Belirsizliği: Geçmiş performans gelecekteki getiriyi garanti etmez. Fonların getirileri dalgalanabilir.
Likidite Riski: Bazı fonlar hemen nakde çevrilemeyebilir. İleri valör uygulanan fonlarda, satış işlemi talep edilen günden birkaç gün sonra gerçekleşir.

7. Vergilendirme ve Stopaj Oranları

Yatırım fonlarından elde edilen kazançlar, diğer yatırımlara göre farklı vergilendirme kurallarına tabidir. Hisse senedi yoğun fonlarda %0 stopaj uygulanırken, diğer fonlarda bu oran %10’a çıkabilir. Vergi avantajı sağlayan fonlar, uzun vadede önemli kazançlar sunabilir.

8. Yatırım Fonlarına Nasıl Yatırım Yapabilirim?

Bir yatırım fonuna yatırım yapabilmek için bir banka veya aracı kurumdan yatırım hesabı açmanız yeterli. Bu hesap üzerinden istediğiniz yatırım fonuna katılma payı alabilirsiniz. Her fon için katılma payı fiyatı farklıdır ve bu fiyat, fonun toplam değerinin pay sayısına bölünmesiyle belirlenir.

9. Yatırım Fonlarının Performansı Nasıl Takip Edilir?

Yatırım fonlarının performansını düzenli olarak takip etmek önemlidir. Birçok bankanın ve aracı kurumun online platformları üzerinden fon performanslarını görebilir, karşılaştırmalar yapabilirsiniz. Ayrıca, yatırım yapmadan önce fonun geçmiş performansını incelemek de size fikir verebilir, ancak bu geçmiş performansın gelecekte garanti getiri sağlayacağını düşünmemelisiniz.

10. Yatırım Fonları Kimler İçin Uygun?

Yatırım fonları, finansal piyasalarda uzman olmayan ancak birikimlerini değerlendirmek isteyen yatırımcılar için mükemmel bir seçenektir. Ayrıca, uzun vadeli yatırımlar yapmayı düşünenler, risk dağıtımı ile riskini azaltmak isteyenler ve profesyonel bir yönetici tarafından yönlendirilmeyi tercih edenler için idealdir.

Sonuç

Yatırım fonları, çeşitli yatırım araçlarına profesyonel yönetim altında yatırım yapma fırsatı sunar. Riskleri ve getirileri doğru değerlendirip, kendi risk toleransınıza ve yatırım hedeflerinize uygun fonları seçtiğinizde, yatırım fonları kazançlı bir seçenek olabilir.
Yatırım dünyasında başarılı olmak için sabırlı olmak, bilinçli kararlar vermek ve her zaman riskleri göz önünde bulundurmak gerekir.
Bu bölümde, yatırım fonları hakkında genel bilgileri günlük dille ele aldık. Umuyorum ki bu bilgiler, dinleyiciler için faydalı ve bilgilendirici olmuştur.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала