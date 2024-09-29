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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240929/istanbulda-internet-kafeye-ses-bombali-saldiri--1088569112.html
İstanbul'da internet kafeye ses bombalı saldırı
İstanbul'da internet kafeye ses bombalı saldırı
Sputnik Türkiye
İstanbul Küçükçekmece’de bir internet kafeye gece saatlerinde kafenin kapalı olduğu bir anda motosikletli 2 şahıs tarafından ses bombası atıldı. 2 şahıs... 29.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-29T08:17+0300
2024-09-29T08:17+0300
türkiye
istanbul
ses bombası
internet kafe
polis
küçükçekmece
asayiş
asayiş
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İstanbul Küçükçekmece'de 00.30 sıralarında iddiaya göre motosikletli 2 şahıs, internet kafenin kapalı olduğu bir saatte kafeye doğru bir ses bombası attı. Büyük bir gürültüyle patlayan ses bombası, çevrede büyük paniğe sebep oldu. Şans eseri olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Olay sonrası ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerini şeritle çevirerek güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri de patlamanın yaşandığı noktada incelemelerde bulundu.Patlamanın yaşandığı internet kafenin bitişiğinde komşu esnaf olan ve patlama anında dükkanında bulunan Turan Tüfekçi yaşadıklarını şu sözlerle anlattı; Olay sonrası polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak ve yaşanan patlama ile ilgili inceleme başlattı.
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istanbul, ses bombası, internet kafe, polis, küçükçekmece, asayiş, asayiş
istanbul, ses bombası, internet kafe, polis, küçükçekmece, asayiş, asayiş

İstanbul'da internet kafeye ses bombalı saldırı

08:17 29.09.2024
© AHMET UZUN-AW297242Ses bombası
Ses bombası - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2024
© AHMET UZUN-AW297242
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İstanbul Küçükçekmece’de bir internet kafeye gece saatlerinde kafenin kapalı olduğu bir anda motosikletli 2 şahıs tarafından ses bombası atıldı. 2 şahıs saldırı sonrası olay yerinden kaçtı.
İstanbul Küçükçekmece'de 00.30 sıralarında iddiaya göre motosikletli 2 şahıs, internet kafenin kapalı olduğu bir saatte kafeye doğru bir ses bombası attı. Büyük bir gürültüyle patlayan ses bombası, çevrede büyük paniğe sebep oldu. Şans eseri olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.
Olay sonrası ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerini şeritle çevirerek güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri de patlamanın yaşandığı noktada incelemelerde bulundu.
Patlamanın yaşandığı internet kafenin bitişiğinde komşu esnaf olan ve patlama anında dükkanında bulunan Turan Tüfekçi yaşadıklarını şu sözlerle anlattı;

“Dükkanda televizyona bakıyordum. Malların eksiklerini tamamlayıp, toparlanıyorduk. Müthiş bir patlama sesi geldi. Büyük bir bomba veya doğalgazdır herhalde dedim. Dışarıya çıktığımda bir toz bulutu çıkmıştı. Sonra arkadaşlarla polisi aradık. Yapanları tanımıyorum, bilgim yok. Kafe kapalıymış. Genelde saat 01.00-02.00’a kadar açık oluyordu ama bu akşam kapatmışlardı. Toz bulutu vardı. Dükkana falan da doldu ama içeride Allah’tan kimse yokmuş. Sonradan sahipleri evlerinden geldi. Polis inceliyor şu an.”

Olay sonrası polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak ve yaşanan patlama ile ilgili inceleme başlattı.
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