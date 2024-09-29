https://anlatilaninotesi.com.tr/20240929/istanbulda-internet-kafeye-ses-bombali-saldiri--1088569112.html

İstanbul'da internet kafeye ses bombalı saldırı

İstanbul'da internet kafeye ses bombalı saldırı

Sputnik Türkiye

İstanbul Küçükçekmece’de bir internet kafeye gece saatlerinde kafenin kapalı olduğu bir anda motosikletli 2 şahıs tarafından ses bombası atıldı. 2 şahıs... 29.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-29T08:17+0300

2024-09-29T08:17+0300

2024-09-29T08:17+0300

türkiye

istanbul

ses bombası

internet kafe

polis

küçükçekmece

asayiş

asayiş

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İstanbul Küçükçekmece'de 00.30 sıralarında iddiaya göre motosikletli 2 şahıs, internet kafenin kapalı olduğu bir saatte kafeye doğru bir ses bombası attı. Büyük bir gürültüyle patlayan ses bombası, çevrede büyük paniğe sebep oldu. Şans eseri olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Olay sonrası ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerini şeritle çevirerek güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri de patlamanın yaşandığı noktada incelemelerde bulundu.Patlamanın yaşandığı internet kafenin bitişiğinde komşu esnaf olan ve patlama anında dükkanında bulunan Turan Tüfekçi yaşadıklarını şu sözlerle anlattı; Olay sonrası polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak ve yaşanan patlama ile ilgili inceleme başlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240929/meteorolojiden-ruzgar-ve-yagmur-uyarisi-bugun-hava-nasil--1088567893.html

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istanbul, ses bombası, internet kafe, polis, küçükçekmece, asayiş, asayiş