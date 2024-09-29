https://anlatilaninotesi.com.tr/20240929/messi-hakeme-hakaret-etti-sen-tam-bir-bas-belasisin-1088580558.html

Messi hakeme hakaret etti: 'Sen tam bir baş belasısın'

Messi hakeme hakaret etti: 'Sen tam bir baş belasısın'

Sputnik Türkiye

Amerika Birleşik Devletleri MLS Ligi'nde kariyerine devam eden Lionel Messi, Inter Miami'nin beraberliğinin ardından hakeme saha içerisinde hakaret etti. Takım... 29.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-29T15:38+0300

2024-09-29T15:38+0300

2024-09-29T15:47+0300

spor

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amerikan birinci futbol ligi (mls)

inter miami

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Inter Miami, Charlotte FC maçında sinirlerine hakim olamayan Lionel Messi hakeme defalarca hakaret etti.Arjantin gazetesi TN'nin haberine göre Inter Miami, Major League Soccer'da Charlotte FC ile 1-1 berabere kaldı. Takımının tek golünü atan Lionel Messi, maçın sonunda hakeme sinirlenerek hakaret etti. Karşılaşma sonunda hakeme defalarca “Sen tam bir baş belasısın” diyen Lionel Messi işaret parmağını hakemin yüzüne doğrultarak küfür ettiği iddia edildi. En yakın rakipleri Los Angeles Galaxy ile mücadele eden Inter Miami'nin yıldızı Messi'nin hakaretleri dünya basınında geniş gündem oldu. MLS puan durumu ne?MLS Ligi'nde takımlar Doğu ve Batı olmak üzere iki parça halinde bölünür. Ülkedeki eyaletlerin uzaklığı nedeniyle bu uygulama kullanılıyor.Doğu Konferansı puanları:Batı Konferansı puanları:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240929/antalyaspor-fenerbahce-maci-saat-kacta-hangi-kanalda-1088578381.html

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amerika

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