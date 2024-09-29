https://anlatilaninotesi.com.tr/20240929/antalyaspor-fenerbahce-maci-saat-kacta-hangi-kanalda-1088578381.html

Antalyaspor-Fenerbahçe maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Antalyaspor-Fenerbahçe maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor deplasmanına konuk olacak. Sarı lacivertli takım Antalyaspor ile 29 Eylül Pazar günü saat 19.00'da... 29.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-29T14:23+0300

2024-09-29T14:23+0300

2024-09-29T14:23+0300

spor

antalyaspor

fenerbahçe

süper lig

maç

tarihi maç

maç yayını

puan

antalya

istanbul

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1a/1088483658_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3d8a62204c95b6b3a14843f289b96d02.jpg

Antalyaspor-Fenerbahçe maçı, 29 Eylül Pazar günü saat 19.00'da Corendon Airlines Par Antalya Stadı'nda oynanacak.Antalyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman?Jose Mourinho'nun takımı Fenerbahçe ile eski Fenerbahçe kaptanı Alex de Souza'nın çalıştırdığı Antalyaspor 29 Eylül Pazar günü 19.00'da karşılaşacak.Antalyaspor-Fenerbahçe maçı hangi kanalda?Antalyaspor-Fenerbahçe maçı saat 19.00'da beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.Antalyaspor Fenerbahçe İlk 11’i kim?Fenerbahçe (muhtemel): Livakovic, Osayi, Becao, Çağlar, Oosterwolde, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, Maximin, DzekoAntalyaspor (muhtemel): Kenan Piric, Mert, Veysel, Kelven, Güray, Kaluzinski, Erdal, Djenepo, Larsson, Townsend, Samudio

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/kadikoyde-ilk-gol-geldi--fenerbahce-1-0-one-gecti-1088482976.html

antalya

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fenerbahçe maçı hangi kanalda, antalyaspor maçı canlı, fenerbahçe canlı izle, fenerbahçe link, fenerbahçe galatasaray, fenerbahçe transfer, fenerbahçe maçları