https://anlatilaninotesi.com.tr/20240929/antalyaspor-fenerbahce-maci-saat-kacta-hangi-kanalda-1088578381.html
Antalyaspor-Fenerbahçe maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Antalyaspor-Fenerbahçe maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor deplasmanına konuk olacak. Sarı lacivertli takım Antalyaspor ile 29 Eylül Pazar günü saat 19.00'da... 29.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-29T14:23+0300
2024-09-29T14:23+0300
2024-09-29T14:23+0300
spor
antalyaspor
fenerbahçe
süper lig
maç
tarihi maç
maç yayını
puan
antalya
istanbul
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1a/1088483658_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3d8a62204c95b6b3a14843f289b96d02.jpg
Antalyaspor-Fenerbahçe maçı, 29 Eylül Pazar günü saat 19.00'da Corendon Airlines Par Antalya Stadı'nda oynanacak.Antalyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman?Jose Mourinho'nun takımı Fenerbahçe ile eski Fenerbahçe kaptanı Alex de Souza'nın çalıştırdığı Antalyaspor 29 Eylül Pazar günü 19.00'da karşılaşacak.Antalyaspor-Fenerbahçe maçı hangi kanalda?Antalyaspor-Fenerbahçe maçı saat 19.00'da beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.Antalyaspor Fenerbahçe İlk 11’i kim?Fenerbahçe (muhtemel): Livakovic, Osayi, Becao, Çağlar, Oosterwolde, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, Maximin, DzekoAntalyaspor (muhtemel): Kenan Piric, Mert, Veysel, Kelven, Güray, Kaluzinski, Erdal, Djenepo, Larsson, Townsend, Samudio
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/kadikoyde-ilk-gol-geldi--fenerbahce-1-0-one-gecti-1088482976.html
antalya
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1a/1088483658_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b9cb0c20829ed1b165b89afbf475ed9b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
fenerbahçe maçı hangi kanalda, antalyaspor maçı canlı, fenerbahçe canlı izle, fenerbahçe link, fenerbahçe galatasaray, fenerbahçe transfer, fenerbahçe maçları
fenerbahçe maçı hangi kanalda, antalyaspor maçı canlı, fenerbahçe canlı izle, fenerbahçe link, fenerbahçe galatasaray, fenerbahçe transfer, fenerbahçe maçları
Antalyaspor-Fenerbahçe maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor deplasmanına konuk olacak. Sarı lacivertli takım Antalyaspor ile 29 Eylül Pazar günü saat 19.00'da Corendon Airlines Par Antalya Stadı'nda karşılaşacak. Karşılaşmanın hakemi Cihan Aydın olacak.
Antalyaspor-Fenerbahçe maçı, 29 Eylül Pazar günü saat 19.00'da Corendon Airlines Par Antalya Stadı'nda oynanacak.
Antalyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman?
Jose Mourinho'nun takımı Fenerbahçe ile eski Fenerbahçe kaptanı Alex de Souza'nın çalıştırdığı Antalyaspor 29 Eylül Pazar günü 19.00'da karşılaşacak.
Antalyaspor-Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
Antalyaspor-Fenerbahçe maçı saat 19.00'da beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.
Antalyaspor Fenerbahçe İlk 11’i kim?
Fenerbahçe (muhtemel): Livakovic, Osayi, Becao, Çağlar, Oosterwolde, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, Maximin, Dzeko
Antalyaspor (muhtemel): Kenan Piric, Mert, Veysel, Kelven, Güray, Kaluzinski, Erdal, Djenepo, Larsson, Townsend, Samudio