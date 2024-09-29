https://anlatilaninotesi.com.tr/20240929/icisleri-bakani-yerlikaya-rakam-vererek-motorculari-uyardi--1088569249.html

İçişleri Bakanı Yerlikaya rakam vererek motorcuları uyardı: 'Denetimler sürecek'

İçişleri Bakanı Yerlikaya rakam vererek motorcuları uyardı: 'Denetimler sürecek'

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19-26 Eylül tarihleri arasında 2 milyon 686 bin 321 aracın denetlendiğini ve 474 bin 317 araca/sürücüye işlem yapıldığını... 29.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-29T08:25+0300

2024-09-29T08:25+0300

2024-09-29T08:26+0300

türkiye

ali yerlikaya

içişleri bakanlığı

motor

trafik

trafik kazası

trafik kontrolü

motor

motor arızası

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından 19-26 Eylül tarihleri arasında 2 milyon 686 bin 321 araç denetlendi. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 272 sürücüye işlem yapıldı. 474 bin 317 araca işlem yapıldıAyrıca, hız ihlalinde bulunan 126 bin 331, periyodik muayenesi yaptırılmamış 27 bin 988, emniyet kemeri kullanmayan 22 bin 201, sürücü belgesiz araç kullanan 17 bin 962 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 10 bin 921 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte; Toplam 474 bin 317 araca/sürücüye işlem yapıldı.Motosiklet uyarısıBakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda 2024’ün ilk sekiz ayında 74 bin 451 motosiklet ve motorlu bisikletin ölümlü veya yaralanmalı kazaya karıştığını ve bu kazaların yüzde 65,9’unda motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerinin kusurlu olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Motosiklet kullanırken dikkatli sürüşe dikkati çeken Bakan Yerlikaya, “Motosikletlerin karıştıkları kazaların önlenmesi için trafik ekiplerimizin yanı sıra polis ve jandarma asayiş motosikletli timleri başta olmak üzere diğer birimlerimizce de denetimlerimiz yoğun bir şekilde devam edecek. Motosiklet kullanırken lütfen daha dikkatli olalım, tüm trafik kurallarına harfiyen uyalım ve sürüş esnasında kask ve koruyucu ekipman kullanmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil” ifadelerine yer verdi

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ali yerlikaya, içişleri bakanlığı, motor, trafik, trafik kazası, trafik kontrolü, motor, motor arızası