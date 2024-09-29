https://anlatilaninotesi.com.tr/20240929/fabrika-iscisi-feci-sekilde-hayatini-kaybetti-pres-makinasina-sikisti--1088569579.html
Fabrika işçisi feci şekilde hayatını kaybetti: 'Pres makinasına sıkıştı'
Fabrika işçisi feci şekilde hayatını kaybetti: 'Pres makinasına sıkıştı'
Sputnik Türkiye
Tokat'ta fabrikada pres makinesine sıkışan yabancı uyruklu işçi feci şekilde can verdi. 29.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-29T08:33+0300
2024-09-29T08:33+0300
2024-09-29T08:33+0300
türkiye
işçi
fabrika
tokat
suriyeli
suriyeli mülteciler
suriyeli sığınmacılar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1d/1088569422_0:1:3637:2047_1920x0_80_0_0_b1bec35ec17382c8d457889618279979.jpg
Tokat'ta gece 01:30 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Murat Şahin Orman Ürünleri Fabrikası'nda iddiaya göre fabrikanın gece vardiyasında çalışan Suriye uyruklu Abdulgafar Badınıcki (29) isimli işçi, henüz bilinmeyen bir nedenle pres makinesine sıkıştı. Olayı gören diğer çalışanların durumu 112 Acil Durum Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine fabrikaya itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri pres makinesinde sıkışan şahsın öldüğünü belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Badınıcki'nin naaşı otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240929/icisleri-bakani-yerlikaya-rakam-vererek-motorculari-uyardi--1088569249.html
türkiye
tokat
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1d/1088569422_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_965a52b6a21397b9e9c19ac24fe83e4c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
işçi, fabrika, tokat, suriyeli, suriyeli mülteciler, suriyeli sığınmacılar
işçi, fabrika, tokat, suriyeli, suriyeli mülteciler, suriyeli sığınmacılar
Fabrika işçisi feci şekilde hayatını kaybetti: 'Pres makinasına sıkıştı'
Tokat'ta fabrikada pres makinesine sıkışan yabancı uyruklu işçi feci şekilde can verdi.
Tokat'ta gece 01:30 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Murat Şahin Orman Ürünleri Fabrikası'nda iddiaya göre fabrikanın gece vardiyasında çalışan Suriye uyruklu Abdulgafar Badınıcki (29) isimli işçi, henüz bilinmeyen bir nedenle pres makinesine sıkıştı.
Olayı gören diğer çalışanların durumu 112 Acil Durum Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine fabrikaya itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri pres makinesinde sıkışan şahsın öldüğünü belirledi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Badınıcki'nin naaşı otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.