https://anlatilaninotesi.com.tr/20240929/fabrika-iscisi-feci-sekilde-hayatini-kaybetti-pres-makinasina-sikisti--1088569579.html

Fabrika işçisi feci şekilde hayatını kaybetti: 'Pres makinasına sıkıştı'

Fabrika işçisi feci şekilde hayatını kaybetti: 'Pres makinasına sıkıştı'

Sputnik Türkiye

Tokat'ta fabrikada pres makinesine sıkışan yabancı uyruklu işçi feci şekilde can verdi. 29.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-29T08:33+0300

2024-09-29T08:33+0300

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türkiye

işçi

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Tokat'ta gece 01:30 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Murat Şahin Orman Ürünleri Fabrikası'nda iddiaya göre fabrikanın gece vardiyasında çalışan Suriye uyruklu Abdulgafar Badınıcki (29) isimli işçi, henüz bilinmeyen bir nedenle pres makinesine sıkıştı. Olayı gören diğer çalışanların durumu 112 Acil Durum Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine fabrikaya itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri pres makinesinde sıkışan şahsın öldüğünü belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Badınıcki'nin naaşı otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240929/icisleri-bakani-yerlikaya-rakam-vererek-motorculari-uyardi--1088569249.html

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işçi, fabrika, tokat, suriyeli, suriyeli mülteciler, suriyeli sığınmacılar