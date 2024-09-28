https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/serhat-akina-silahli-saldiri-duzenleyen-2-kisinin-kim-olduklari-ortaya-cikti-yakalandilar-1088553541.html
Serhat Akın'a silahlı saldırı düzenleyen 2 kişinin kim oldukları ortaya çıktı: Yakalandılar
Serhat Akın'a silahlı saldırı düzenleyen 2 kişinin kim oldukları ortaya çıktı: Yakalandılar
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, futbol yorumcusu ve eski Fenerbahçeli futbolcu Serhat Akın'a yönelik silahlı saldırıya dair yeni bilgileri paylaştı. Olaya... 28.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-28T15:24+0300
2024-09-28T15:24+0300
2024-09-28T15:49+0300
serhat akın
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silahlı saldırı
silahlı kavga
saldırı
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Bakan Yerlikaya’nın açıklamasına göre, saldırıyı gerçekleştiren motosikletin, olay sırasında başka bir araçla birlikte hareket ettiği tespit edildi. Olayla bağlantılı olarak şüpheli şahıslar E.Ü., M.A., O.D. ve O.M.’nin kimlikleri belirlendi. Yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen E.Ü. ve M.A. yakalanırken, motosikleti kullanan O.M. ile silahla ateş eden O.D.'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.'Tahkikat titizlikle sürdürülüyor'Yerlikaya, soruşturmanın İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından titizlikle yürütüldüğünü belirtti. Saldırının faillerinin yakalanması için sürdürülen operasyonların devam ettiği ve olayla ilgili gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı açıklandı.Ne olmuştu?Eski milli futbolcu Serhat Akın, program çıkışı silahlı bir saldırının hedefi oldu. Olayda ayağından yaralanan Akın, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Program çıkışı ayaklarıma sıktılar. Son sözümüz Fenerbahçe" ifadeleriyle durumu takipçilerine aktardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/hizbullah-da-dogruladi-orgut-lideri-hasan-nasrallah-israil-saldirisinda-olduruldu--1088552667.html
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Serhat Akın'a silahlı saldırı düzenleyen 2 kişinin kim oldukları ortaya çıktı: Yakalandılar
15:24 28.09.2024 (güncellendi: 15:49 28.09.2024)
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, futbol yorumcusu ve eski Fenerbahçeli futbolcu Serhat Akın'a yönelik silahlı saldırıya dair yeni bilgileri paylaştı. Olaya karışanların E. Ü., M.A., O. D. ve O.M. adlı şahıslar olduğu tespit edildi. Yardım ve yataklık yapan E.Ü. ve M.A. ise yakalandı.
Bakan Yerlikaya’nın açıklamasına göre, saldırıyı gerçekleştiren motosikletin, olay sırasında başka bir araçla birlikte hareket ettiği tespit edildi. Olayla bağlantılı olarak şüpheli şahıslar E.Ü., M.A., O.D. ve O.M.’nin kimlikleri belirlendi. Yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen E.Ü. ve M.A. yakalanırken, motosikleti kullanan O.M. ile silahla ateş eden O.D.'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
'Tahkikat titizlikle sürdürülüyor'
Yerlikaya, soruşturmanın İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından titizlikle yürütüldüğünü belirtti. Saldırının faillerinin yakalanması için sürdürülen operasyonların devam ettiği ve olayla ilgili gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı açıklandı.
Eski milli futbolcu Serhat Akın, program çıkışı silahlı bir saldırının hedefi oldu. Olayda ayağından yaralanan Akın, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Program çıkışı ayaklarıma sıktılar. Son sözümüz Fenerbahçe" ifadeleriyle durumu takipçilerine aktardı.