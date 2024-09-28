https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/serhat-akina-silahli-saldiri-duzenleyen-2-kisinin-kim-olduklari-ortaya-cikti-yakalandilar-1088553541.html

Serhat Akın'a silahlı saldırı düzenleyen 2 kişinin kim oldukları ortaya çıktı: Yakalandılar

Serhat Akın'a silahlı saldırı düzenleyen 2 kişinin kim oldukları ortaya çıktı: Yakalandılar

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, futbol yorumcusu ve eski Fenerbahçeli futbolcu Serhat Akın'a yönelik silahlı saldırıya dair yeni bilgileri paylaştı. Olaya... 28.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-28T15:24+0300

2024-09-28T15:24+0300

2024-09-28T15:49+0300

serhat akın

türkiye

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zanlı

zanlı

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Bakan Yerlikaya’nın açıklamasına göre, saldırıyı gerçekleştiren motosikletin, olay sırasında başka bir araçla birlikte hareket ettiği tespit edildi. Olayla bağlantılı olarak şüpheli şahıslar E.Ü., M.A., O.D. ve O.M.’nin kimlikleri belirlendi. Yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen E.Ü. ve M.A. yakalanırken, motosikleti kullanan O.M. ile silahla ateş eden O.D.'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.'Tahkikat titizlikle sürdürülüyor'Yerlikaya, soruşturmanın İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından titizlikle yürütüldüğünü belirtti. Saldırının faillerinin yakalanması için sürdürülen operasyonların devam ettiği ve olayla ilgili gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı açıklandı.Ne olmuştu?Eski milli futbolcu Serhat Akın, program çıkışı silahlı bir saldırının hedefi oldu. Olayda ayağından yaralanan Akın, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Program çıkışı ayaklarıma sıktılar. Son sözümüz Fenerbahçe" ifadeleriyle durumu takipçilerine aktardı.

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