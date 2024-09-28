https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/ruhsatsiz-silah-operasyonu-2-bin-310-kisiden-2-bin-511-ruhsatsiz-silah-ele-gecirildi-1088544388.html

Ruhsatsız silah operasyonu: 2 bin 310 kişiden 2 bin 511 ruhsatsız silah ele geçirildi

Ruhsatsız silah operasyonu: 2 bin 310 kişiden 2 bin 511 ruhsatsız silah ele geçirildi

Sputnik Türkiye

81 ilde gerçekleştirilen 'MERCEK-26' operasyonlarıyla ilgili açıklama yapan Yerlikaya, 2 bin 511 silah ele geçirilirken, 2 bin 310 şüpheli hakkında işlem... 28.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-28T08:26+0300

2024-09-28T08:26+0300

2024-09-28T08:26+0300

türkiye

içişleri bakanlığı

ali yerlikaya

ruhsatsız silahlar

operasyon

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde gerçekleştirilen 'MERCEK-26' operasyonlarıyla ilgili açıklamada bulundu. Operasyonlar, silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyan kişilere yönelik düzenlendi. Operasyonlar sonucunda toplam 2 bin 511 ruhsatsız silah ele geçirildi. Ele geçirilen silahlar arasında bin 271 ruhsatsız tabanca, 534 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 43 uzun namlulu tüfek ve 663 ruhsatsız av tüfeği bulunuyor. Ayrıca, 2 bin 310 kişi hakkında işlem yapıldı. İlk 5 şehirde ele geçirilen silahlar ve gözaltına alınan kişiler şöyle sıralandı: Bakan Yerlikaya, operasyonları koordine eden valileri ve emniyet güçlerini tebrik ederek, ruhsatsız silah temin edenleri yakalamaya devam edeceklerini vurguladı.

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içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, ruhsatsız silahlar, operasyon