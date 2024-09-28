https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/ruhsatsiz-silah-operasyonu-2-bin-310-kisiden-2-bin-511-ruhsatsiz-silah-ele-gecirildi-1088544388.html
Ruhsatsız silah operasyonu: 2 bin 310 kişiden 2 bin 511 ruhsatsız silah ele geçirildi
Ruhsatsız silah operasyonu: 2 bin 310 kişiden 2 bin 511 ruhsatsız silah ele geçirildi
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81 ilde gerçekleştirilen 'MERCEK-26' operasyonlarıyla ilgili açıklama yapan Yerlikaya, 2 bin 511 silah ele geçirilirken, 2 bin 310 şüpheli hakkında işlem... 28.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-28T08:26+0300
2024-09-28T08:26+0300
2024-09-28T08:26+0300
türkiye
içişleri bakanlığı
ali yerlikaya
ruhsatsız silahlar
operasyon
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde gerçekleştirilen 'MERCEK-26' operasyonlarıyla ilgili açıklamada bulundu. Operasyonlar, silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyan kişilere yönelik düzenlendi. Operasyonlar sonucunda toplam 2 bin 511 ruhsatsız silah ele geçirildi. Ele geçirilen silahlar arasında bin 271 ruhsatsız tabanca, 534 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 43 uzun namlulu tüfek ve 663 ruhsatsız av tüfeği bulunuyor. Ayrıca, 2 bin 310 kişi hakkında işlem yapıldı. İlk 5 şehirde ele geçirilen silahlar ve gözaltına alınan kişiler şöyle sıralandı: Bakan Yerlikaya, operasyonları koordine eden valileri ve emniyet güçlerini tebrik ederek, ruhsatsız silah temin edenleri yakalamaya devam edeceklerini vurguladı.
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içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, ruhsatsız silahlar, operasyon
içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, ruhsatsız silahlar, operasyon
Ruhsatsız silah operasyonu: 2 bin 310 kişiden 2 bin 511 ruhsatsız silah ele geçirildi
81 ilde gerçekleştirilen 'MERCEK-26' operasyonlarıyla ilgili açıklama yapan Yerlikaya, 2 bin 511 silah ele geçirilirken, 2 bin 310 şüpheli hakkında işlem yapıldığını ifade etti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde gerçekleştirilen 'MERCEK-26' operasyonlarıyla ilgili açıklamada bulundu. Operasyonlar, silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyan kişilere yönelik düzenlendi.
Operasyonlar sonucunda toplam 2 bin 511 ruhsatsız silah ele geçirildi. Ele geçirilen silahlar arasında bin 271 ruhsatsız tabanca, 534 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 43 uzun namlulu tüfek ve 663 ruhsatsız av tüfeği bulunuyor. Ayrıca, 2 bin 310 kişi hakkında işlem yapıldı.
İlk 5 şehirde ele geçirilen silahlar ve gözaltına alınan kişiler şöyle sıralandı:
İstanbul'da 265 tabanca, 40 av tüfeği ele geçirilirken 318 kişi gözaltına alındı.
Antalya’da 85 tabanca, 123 av tüfeği ele geçirilirken 96 kişi gözaltına alındı.
Adana’da 85 tabanca, 30 av tüfeği ele geçirilirken 129 kişi gözaltına alındı.
Ankara’da 43 tabanca, 34 av tüfeği ele geçirilirken 125 kişi gözaltına alındı.
İzmir’de 66 tabanca, 20 av tüfeği ele geçirilirken 100 kişi gözaltına alındı.
Bakan Yerlikaya, operasyonları koordine eden valileri ve emniyet güçlerini tebrik ederek, ruhsatsız silah temin edenleri yakalamaya devam edeceklerini vurguladı.