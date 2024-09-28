https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/turkiye-acik-denizlerdeki-biyolojik-cesitliligin-korunmasi-icin-bm-anlasmasina-imza-atti-1088543947.html
Türkiye, açık denizlerdeki biyolojik çeşitliliğin korunması için BM anlaşmasına imza attı
Türkiye, açık denizlerdeki biyolojik çeşitliliğin korunması için BM anlaşmasına imza attı
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, açık denizlerdeki biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımı için BM anlaşmasına imza attı. 28.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-28T04:34+0300
2024-09-28T04:34+0300
2024-09-28T04:34+0300
türkiye
hakan fidan
bmgk
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
biyolojik çeşitlilik
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Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu kapsamında New York'taki temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ulusal yetki alanı dışındaki alanlarda deniz biyolojik çeşitliliğini koruma ve sürdürülebilir kullanımını hedefleyen BM anlaşmasına imza attı.Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, devletlerin, iç sular, kara suları, kıta sahanlığı, Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) gibi yargı yetkilerini kapsayan alanların dışında kalan açık deniz alanlarında deniz biyolojik çeşitliliğinin korunması ve sürdürülebilir kullanımı konusundaki anlaşmaya taraf olunmasına ilişkin süreç, Bakan Fidan'ın söz konusu katılım belgesini imzalamasıyla başlatıldı.Açık deniz alanlarında deniz biyolojik çeşitliliğinin korunması nedir?Uluslararası deniz hukukunun yapıtaşı prensiplerinden biri olan 'açık denizlerin serbestisi' ilkesi çerçevesinde, açık deniz alanları tüm devletlerce kullanılabilirken, küresel ortaklar olarak da nitelendirilen bu deniz alanları, özel olarak hiçbir devlete ait değil.Diğer taraftan, dünya okyanuslarının üçte ikisini oluşturan açık denizlerin yüzde 1'inden daha azı korunurken, açık denizlerdeki aşırı ve kontrolsüz faaliyetler neticesinde deniz çevresi ve deniz kaynakları zarar görüyor.Söz konusu anlaşma, ulusal yetki alanları dışında kalan bu deniz alanlarındaki biyolojik çeşitliliğin korunmasını ve sürdürülebilir kullanımını amaçlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/disisleri-bakani-fidan-netanyahunun-fanatik-hukumeti-kendisine-taninan-cezasizliktan-cesaret-alarak-1088540795.html
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hakan fidan, bmgk, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), biyolojik çeşitlilik
hakan fidan, bmgk, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), biyolojik çeşitlilik
Türkiye, açık denizlerdeki biyolojik çeşitliliğin korunması için BM anlaşmasına imza attı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, açık denizlerdeki biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımı için BM anlaşmasına imza attı.
Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu kapsamında New York'taki temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ulusal yetki alanı dışındaki alanlarda deniz biyolojik çeşitliliğini koruma ve sürdürülebilir kullanımını hedefleyen BM anlaşmasına imza attı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, devletlerin, iç sular, kara suları, kıta sahanlığı, Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) gibi yargı yetkilerini kapsayan alanların dışında kalan açık deniz alanlarında deniz biyolojik çeşitliliğinin korunması ve sürdürülebilir kullanımı konusundaki anlaşmaya taraf olunmasına ilişkin süreç, Bakan Fidan'ın söz konusu katılım belgesini imzalamasıyla başlatıldı.
Açık deniz alanlarında deniz biyolojik çeşitliliğinin korunması nedir?
Uluslararası deniz hukukunun yapıtaşı prensiplerinden biri olan 'açık denizlerin serbestisi' ilkesi çerçevesinde, açık deniz alanları tüm devletlerce kullanılabilirken, küresel ortaklar olarak da nitelendirilen bu deniz alanları, özel olarak hiçbir devlete ait değil.
Diğer taraftan, dünya okyanuslarının üçte ikisini oluşturan açık denizlerin yüzde 1'inden daha azı korunurken, açık denizlerdeki aşırı ve kontrolsüz faaliyetler neticesinde deniz çevresi ve deniz kaynakları zarar görüyor.
Söz konusu anlaşma, ulusal yetki alanları dışında kalan bu deniz alanlarındaki biyolojik çeşitliliğin korunmasını ve sürdürülebilir kullanımını amaçlıyor.