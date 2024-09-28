https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/parasini-katlamak-isteyenler-dikkat-mevduat-faizinde-tl-konuta-akti-1088547998.html

Parasını katlamak isteyenler dikkat: Mevduat faizinde TL konuta aktı

Parasını katlamak isteyenler dikkat: Mevduat faizinde TL konuta aktı

Sputnik Türkiye

Merkez Bankası’nın faiz indirim beklentisi, uzun vadeli mevduat faizlerinde düşüşe neden olurken, yatırımcıların konut piyasasına yönelmesine yol açtı. Kısa... 28.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-28T12:02+0300

2024-09-28T12:02+0300

2024-09-28T12:02+0300

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Eylül 2024 itibarıyla kısa vadeli mevduat faiz oranları yüksek seyrini sürdürüyor. 1-3 aylık vadeli mevduat faizleri yüzde 60’ın üzerine çıkarken, uzun vadeli faiz oranları yüzde 34-38 aralığına kadar geriledi. Bu durum, tasarruf sahiplerinin konuta yönelmesine neden oluyor. Sektör temsilcileri, özellikle İstanbul’da konut talebinin artış gösterdiğini belirtiyor.Vakıf GYO Genel Müdürü: Konut almak i̇çin i̇yi bir dönemVakıf GYO Genel Müdürü Onur İncehasan, mevduattan konuta dönüşün başladığını belirterek, "Şu anki fiyatlar iyi seviyelerde, alım için çok uygun bir zaman. Bugün, yarından daha avantajlı olacak" dedi. İncehasan, konut fiyatlarında bir düşüş beklemediklerini vurgularken, arsa, işçilik ve finansman maliyetlerinin artmasının fiyatları yukarı çektiğini ifade etti.Konut piyasasında arz düşüyor, talep artıyorİstanbul'da konut üretiminin yıllık 150 bin seviyelerinden 100 bin civarına düştüğüne dikkat çeken İncehasan, konut arzında yaşanan düşüşün kiralık konut fiyatlarına da yansıdığını söyledi. Bu durum, konut sahipliği oranlarının da yüzde 60’tan yüzde 50’ye düşmesine neden oldu. İncehasan, özellikle son yıllarda yüksek kredi faizlerinin konut yatırımlarını olumsuz etkilediğini de ekledi.28 Eylül 2024 itibarıyla vadeye göre faiz oranları şu şekilde sıralanıyor:• 1 aya kadar vadede: yüzde 54.01• 3 aya kadar vadede: yüzde 60.16• 6 aya kadar vadede: yüzde 52.10• 1 yıla kadar vadede: yüzde 50.96• 1 yıl ve daha uzun vadede: yüzde 36.372025'te daha cazip konut fiyatları bekleniyorSektör temsilcileri, 2025 yılında faizlerde bir düşüş ve konut sektöründe daha cazip fırsatlar öngörüyor. Finansmana erişimin kolaylaşmasıyla birlikte konut talebinin artacağına inanan İncehasan, ekonomik beklentilerin iyileşmesiyle daha uygun koşulların oluşacağını ifade etti.Sonuç olarak, mevduat faizlerindeki düşüş ve konut fiyatlarındaki artışla birlikte yatırımcılar için konut piyasası yeniden cazip hale geliyor. Uzmanlar, mevcut dönem için konut alımının avantajlı olduğunu belirterek, gelecekte fiyatların daha da yükselebileceğini öngörüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/ornek-odeme-tablosu-ortaya-cikti-kredi-karti-ve-kredi-borcu-nasil-yapilandirilacak-1088544854.html

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