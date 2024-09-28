Parasını katlamak isteyenler dikkat: Mevduat faizinde TL konuta aktı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Erdoğan'ın Netanyahu için yaptığı 'Hitler' açıklamasının arka planı ne?
06:39
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Dünya Ticaret Örgütü mal, hizmetler ve fikri mülkiyet alanındaki hususları da kapsıyor'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
FETÖ, Hava Kuvvetleri'nde nasıl örgütlendi?
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Müzisyen Soner Olgun, stüdyo konuğumuz oldu
12:05
84 dk
HABER MASASI
Sık yapılan beslenme hataları..
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Yapay zekanın sanat danışmanı olduğu sergi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
BU DÜNYADAN TUNCEL KURTİZ GEÇTİ
En güzel savaş karşıtı şiirleri ondan dinledik
15:15
7 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
3 dk
ÖZEL HABER
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin usulsüzlükleri Sayıştay raporunda
15:37
3 dk
ÖZEL HABER
Prof. Bengi Başer: Topuk kanına karşı çıkmak çocukların hayatına mal olabilir
15:48
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
YOL ARKADAŞI
Türkiye'yi EYT'liler mi batırdı?
17:34
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
18 dk
SESLİ HABER
Moskova’daki ABD Büyükelçiliği binasına Russia Today logosu yansıtıldı
19:22
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
19:31
17 dk
ÖZEL HABER
Sayıştay raporunda bahis çukuru: Yıllık 50 milyar dolar
19:51
9 dk
ÖZEL HABER
Erdoğan'ın Netanyahu için yaptığı 'Hitler' açıklamasının arka planı ne?
20:00
18 dk
ÖZEL HABER
Türk-Amerikan ilişkileri: 'İhtiyaç sebebiyle diplomasi yürütülse de Türkiye, ABD'ye güvenmiyor'
20:20
9 dk
SESLİ HABER
Alman muhalefeti: Kuzey Akım hatları onarılmalı
20:34
2 dk
SESLİ HABER
ABD, İsrail’i desteklemeyi sürdürüyor: 8,7 milyar dolar
20:54
1 dk
SESLİ HABER
‘Poşet çaylarda bulunan böcek DNA’sı sağlık açısından tehdit oluşturmuyor’
07:41
1 dk
SESLİ HABER
Türkiye’ye göç eden zengin sayısında artış
08:09
1 dk
SESLİ HABER
‘Bankalar bilerek ATM’lerden nakit para vermiyor’ iddiası
08:23
3 dk
SESLİ HABER
ABD ve Japonya, Çin'in yarı-iletken çip endüstrisini hedef aldı
08:40
3 dk
ÖZEL HABER
Savarona’nın ilginç tarihi: Başına neler geldi neler
09:04
19 dk
SESLİ HABER
Uzmanı kilo vermeyi yavaşlatan sebepleri açıkladı
09:34
2 dk
SESLİ HABER
ABD, İsrail’i desteklemeyi sürdürüyor: 8,7 milyar dolar
09:47
1 dk
ÖZEL HABER
Sayıştay raporunda bahis çukuru: Yıllık 50 milyar dolar
10:03
9 dk
SESLİ HABER
Moskova’daki ABD Büyükelçiliği binasına Russia Today logosu yansıtıldı
10:34
1 dk
ÖZEL HABER
SAYIŞTAY açıkladı: Merkez Bankası kanuna uymadı
10:47
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
SESLİ HABER
KAAN uçunca, ABD harekete geçti: F-35 neden alınmamalı
11:10
6 dk
ÖZEL HABER
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin usulsüzlükleri Sayıştay raporunda
11:26
3 dk
ÖZEL HABER
Prof. Bengi Başer: Topuk kanına karşı çıkmak çocukların hayatına mal olabilir
11:38
6 dk
ÖZEL HABER
6 yaşındaki çocuğu istismar eden Kadir İstekli ne kadar hapis yatacak?
11:54
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Nadir bulunan Pokemon kartı rekor fiyata satıldı
12:09
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:35
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
ÖZEL HABER
Türk-Amerikan ilişkileri: 'İhtiyaç sebebiyle diplomasi yürütülse de Türkiye, ABD'ye güvenmiyor'
13:09
9 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’de korkutan silahlı şiddet artışı
13:31
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
ÖZEL HABER
Erdoğan'ın Netanyahu için yaptığı 'Hitler' açıklamasının arka planı ne?
14:09
18 dk
SESLİ HABER
Alman muhalefeti: Kuzey Akım hatları onarılmalı
14:39
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/parasini-katlamak-isteyenler-dikkat-mevduat-faizinde-tl-konuta-akti-1088547998.html
Parasını katlamak isteyenler dikkat: Mevduat faizinde TL konuta aktı
Parasını katlamak isteyenler dikkat: Mevduat faizinde TL konuta aktı
Sputnik Türkiye
Merkez Bankası’nın faiz indirim beklentisi, uzun vadeli mevduat faizlerinde düşüşe neden olurken, yatırımcıların konut piyasasına yönelmesine yol açtı. Kısa... 28.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-28T12:02+0300
2024-09-28T12:02+0300
ekonomi
türk lirası
mevduat
mevduat faizi
kur korumalı mevduat (kkm)
kur korumalı tl mevduat
dövize dayalı tl mevduat
faiz
fed faiz kararı
faiz indirimi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/19/1073951664_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_b97ff057a90a10deec0613eff8b97f73.jpg
Eylül 2024 itibarıyla kısa vadeli mevduat faiz oranları yüksek seyrini sürdürüyor. 1-3 aylık vadeli mevduat faizleri yüzde 60’ın üzerine çıkarken, uzun vadeli faiz oranları yüzde 34-38 aralığına kadar geriledi. Bu durum, tasarruf sahiplerinin konuta yönelmesine neden oluyor. Sektör temsilcileri, özellikle İstanbul’da konut talebinin artış gösterdiğini belirtiyor.Vakıf GYO Genel Müdürü: Konut almak i̇çin i̇yi bir dönemVakıf GYO Genel Müdürü Onur İncehasan, mevduattan konuta dönüşün başladığını belirterek, "Şu anki fiyatlar iyi seviyelerde, alım için çok uygun bir zaman. Bugün, yarından daha avantajlı olacak" dedi. İncehasan, konut fiyatlarında bir düşüş beklemediklerini vurgularken, arsa, işçilik ve finansman maliyetlerinin artmasının fiyatları yukarı çektiğini ifade etti.Konut piyasasında arz düşüyor, talep artıyorİstanbul'da konut üretiminin yıllık 150 bin seviyelerinden 100 bin civarına düştüğüne dikkat çeken İncehasan, konut arzında yaşanan düşüşün kiralık konut fiyatlarına da yansıdığını söyledi. Bu durum, konut sahipliği oranlarının da yüzde 60’tan yüzde 50’ye düşmesine neden oldu. İncehasan, özellikle son yıllarda yüksek kredi faizlerinin konut yatırımlarını olumsuz etkilediğini de ekledi.28 Eylül 2024 itibarıyla vadeye göre faiz oranları şu şekilde sıralanıyor:• 1 aya kadar vadede: yüzde 54.01• 3 aya kadar vadede: yüzde 60.16• 6 aya kadar vadede: yüzde 52.10• 1 yıla kadar vadede: yüzde 50.96• 1 yıl ve daha uzun vadede: yüzde 36.372025'te daha cazip konut fiyatları bekleniyorSektör temsilcileri, 2025 yılında faizlerde bir düşüş ve konut sektöründe daha cazip fırsatlar öngörüyor. Finansmana erişimin kolaylaşmasıyla birlikte konut talebinin artacağına inanan İncehasan, ekonomik beklentilerin iyileşmesiyle daha uygun koşulların oluşacağını ifade etti.Sonuç olarak, mevduat faizlerindeki düşüş ve konut fiyatlarındaki artışla birlikte yatırımcılar için konut piyasası yeniden cazip hale geliyor. Uzmanlar, mevcut dönem için konut alımının avantajlı olduğunu belirterek, gelecekte fiyatların daha da yükselebileceğini öngörüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/ornek-odeme-tablosu-ortaya-cikti-kredi-karti-ve-kredi-borcu-nasil-yapilandirilacak-1088544854.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/19/1073951664_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_b7ceb400544137da7298ea1c2f184c82.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türk lirası, mevduat, mevduat faizi, kur korumalı mevduat (kkm), kur korumalı tl mevduat, dövize dayalı tl mevduat, faiz, fed faiz kararı, faiz indirimi, faiz oranı, faiz oranları, faiz artırımı, merkez bankası, konut, toplu konut, emlak konut, konut satışı, konut fiyatları, konut kredisi, sosyal konut, yatırım, yatırım alanı, yatırımcı, yabancı yatırımcı
türk lirası, mevduat, mevduat faizi, kur korumalı mevduat (kkm), kur korumalı tl mevduat, dövize dayalı tl mevduat, faiz, fed faiz kararı, faiz indirimi, faiz oranı, faiz oranları, faiz artırımı, merkez bankası, konut, toplu konut, emlak konut, konut satışı, konut fiyatları, konut kredisi, sosyal konut, yatırım, yatırım alanı, yatırımcı, yabancı yatırımcı

Parasını katlamak isteyenler dikkat: Mevduat faizinde TL konuta aktı

12:02 28.09.2024
© AAMemur maaş
Memur maaş - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2024
© AA
Abone ol
Merkez Bankası’nın faiz indirim beklentisi, uzun vadeli mevduat faizlerinde düşüşe neden olurken, yatırımcıların konut piyasasına yönelmesine yol açtı. Kısa vadeli mevduat faiz oranları yüzde 60’ın üzerinde kalmaya devam etse de, uzun vadeli faiz oranları geriliyor. Sektör temsilcileri, konut alımı için bu dönemin çok avantajlı olduğunu vurguluyor.
Eylül 2024 itibarıyla kısa vadeli mevduat faiz oranları yüksek seyrini sürdürüyor. 1-3 aylık vadeli mevduat faizleri yüzde 60’ın üzerine çıkarken, uzun vadeli faiz oranları yüzde 34-38 aralığına kadar geriledi. Bu durum, tasarruf sahiplerinin konuta yönelmesine neden oluyor. Sektör temsilcileri, özellikle İstanbul’da konut talebinin artış gösterdiğini belirtiyor.

Vakıf GYO Genel Müdürü: Konut almak i̇çin i̇yi bir dönem

Vakıf GYO Genel Müdürü Onur İncehasan, mevduattan konuta dönüşün başladığını belirterek, "Şu anki fiyatlar iyi seviyelerde, alım için çok uygun bir zaman. Bugün, yarından daha avantajlı olacak" dedi. İncehasan, konut fiyatlarında bir düşüş beklemediklerini vurgularken, arsa, işçilik ve finansman maliyetlerinin artmasının fiyatları yukarı çektiğini ifade etti.

Konut piyasasında arz düşüyor, talep artıyor

İstanbul'da konut üretiminin yıllık 150 bin seviyelerinden 100 bin civarına düştüğüne dikkat çeken İncehasan, konut arzında yaşanan düşüşün kiralık konut fiyatlarına da yansıdığını söyledi. Bu durum, konut sahipliği oranlarının da yüzde 60’tan yüzde 50’ye düşmesine neden oldu. İncehasan, özellikle son yıllarda yüksek kredi faizlerinin konut yatırımlarını olumsuz etkilediğini de ekledi.

28 Eylül 2024 itibarıyla vadeye göre faiz oranları şu şekilde sıralanıyor:

• 1 aya kadar vadede: yüzde 54.01
• 3 aya kadar vadede: yüzde 60.16
• 6 aya kadar vadede: yüzde 52.10
• 1 yıla kadar vadede: yüzde 50.96
• 1 yıl ve daha uzun vadede: yüzde 36.37

2025'te daha cazip konut fiyatları bekleniyor

Sektör temsilcileri, 2025 yılında faizlerde bir düşüş ve konut sektöründe daha cazip fırsatlar öngörüyor. Finansmana erişimin kolaylaşmasıyla birlikte konut talebinin artacağına inanan İncehasan, ekonomik beklentilerin iyileşmesiyle daha uygun koşulların oluşacağını ifade etti.
Sonuç olarak, mevduat faizlerindeki düşüş ve konut fiyatlarındaki artışla birlikte yatırımcılar için konut piyasası yeniden cazip hale geliyor. Uzmanlar, mevcut dönem için konut alımının avantajlı olduğunu belirterek, gelecekte fiyatların daha da yükselebileceğini öngörüyor.
kart - kredi kartı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2024
EKONOMİ
Örnek ödeme tablosu ortaya çıktı: Kredi kartı ve kredi borcu nasıl yapılandırılacak?
09:36
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала