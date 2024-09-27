https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/konut-kredisi-faiz-oranlari-konut-kredisi-sartlari-dusuk-faizli-ev-kredisi-sartlari-konut-fiyatlar-1088493186.html

Konut kredisi faizi düştü, satışlar patladı: İstanbul'da bir dairenin fiyatının bir günde 700 bin TL yükseldi

Konut kredisi faizi düştü, satışlar patladı: İstanbul'da bir dairenin fiyatının bir günde 700 bin TL yükseldi

Sputnik Türkiye

Konut kredisinde faizlerin düşmeye başlamasıyla konut piyasası yeniden hareketlendi. Son bir ayda konut fiyatlarında yüzde 15'e varan artış yaşanırken... 27.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-27T08:21+0300

2024-09-27T08:21+0300

2024-09-27T08:21+0300

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Fahiş fiyat artışlarına karşı Ticaret Bakanlığı harekete geçerken, uzmanlar konut fiyatlarının daha da artması durumunda kiralık ev talebinde patlama yaşanacağı ve kiraların daha da yükseleceği uyarısında bulundu.Konut piyasasında hareketlilik başladıSon iki yıldır durgun olan konut piyasası, faiz oranlarının yüksekliği ve krediye erişimdeki zorluklar nedeniyle yavaşlamıştı. Ancak Temmuz ayı itibarıyla piyasa canlanmaya başladı. Konut satışlarında artış görülürken, fiyatlar da yükseliş trendine girdi. Özellikle Ağustos ayında devlet bankalarının konut kredilerinde faiz indirimine gitmesi, sektördeki hareketliliği artırdı.Konut fiyatları yükseliyorMerkez Bankası verilerine göre, Ağustos ayında Türkiye genelinde konut fiyatları bir önceki yıla göre yüzde 3.6 arttı. İstanbul'da ise bu oran yüzde 5.5 oldu. Ancak kredilerde beklenen faiz düşüşü henüz gerçekleşmediği için kredili konut satışlarında henüz büyük bir artış gözlenmedi.Kiralardaki yüzde 25 sınırının kalkması etkili olduUzmanlar, konut satışlarındaki artışı iki faktöre bağlıyor: Kur korumalı mevduattan çıkan paranın bir kısmının konut sektörüne yönelmesi ve kiralardaki yüzde 25 artış sınırının kalkmasıyla kiraya vermek amacıyla yapılan yatırımların artması. Ayrıca vatandaşların, kredi faizlerinin düşmeye başlaması sonrası fiyatların daha da yükseleceğini düşünerek konut alımına yöneldiği belirtiliyor.Kiralık konut talebinde patlama bekleniyorUzmanlar, zaten yüksek olan konut fiyatlarının daha da artması durumunda, konut satışlarının yavaşlayacağını ve kiralık konut talebinin patlama yaşayacağını öngörüyor. Kiraların ise bu süreçte korkunç seviyelere ulaşabileceği ifade ediliyor.Fahiş fiyat artışlarına bakanlık müdahalesiSon dönemde konut fiyatlarındaki hızlı artış, fırsatçıları da harekete geçirdi. Türkiye Gazetesi’ne göre, ilan sitelerinde satılık konut fiyatları son bir ayda yüzde 15 oranında artış gösterdi. Hatta İstanbul'daki bir dairenin fiyatı, bir günde 700 bin TL yükseldi. Bu duruma karşı Ticaret Bakanlığı devreye girerek fırsatçılara yüklü cezalar uygulanacağını açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/kredi-kartlari-ve-ihtiyac-kredilerine-yeni-duzenleme-ne-zaman-basliyor-neler-degisecek-1088492269.html

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