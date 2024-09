https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/lavrov-rusya-gibi-nukleer-bir-guce-karsi-zafere-kadar-savasma-girisimi-anlamsiz-1088563771.html

Lavrov: Rusya gibi nükleer bir güce karşı ‘zafere kadar savaşma’ girişimi anlamsız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya gibi bir nükleer güce karşı zafere ulaşana kadar savaşma fikrinin anlamsız olduğunu belirtti. 28.09.2024, Sputnik Türkiye

ABD'nin New York kentinde BM Genel Kurulu'nun 79. Oturumu kapsamındaki genel siyasi tartışmalarda konuşan Lavrov, Rusya gibi bir nükleer güce karşı zafere ulaşana kadar savaşma girişiminin anlamsız ve tehlikeli olduğunu söyledi.Rusya'yı ABD ve Büyük Britanya'nın Mayıs 1945'te planladığı gibi stratejik bir yenilgiye uğratmak istediklerini belirten Lavrov, o dönemde SSCB'yi yok etmeye yönelik ‘Düşünülemez’ adlı bir operasyon geliştirildiğini anımsatarak, “O zamanlar bu çok büyük bir gizlilik içinde tutuluyordu, günümüzün Anglo-Sakson stratejistleri ise planlarını gizleme gereği duymuyorlar; şimdilik Rusya'yı gayri meşru neo-Nazi Kiev rejiminin eliyle yenmeyi umuyorlar. Aynı zamanda Avrupa'yı bir tür intihar macerasına sürüklenmeye hazırlıyorlar. Burada nükleer bir güce, yani Rusya'ya karşı zafere ulaşana kadar savaşma fikrinin tehlikesi ve anlamsızlığından bahsetmeyeceğim” dedi.Lavrov, Moskova’nın kendisini Batı ile diyalogdan yalıtlamadığını ve Avrasya'da kıtanın tüm ülke ve kuruluşlarına açık, eşit ve bölünmez bir güvenlik mimarisi oluşturmayı önerdiğini kaydetti.Lavrov, 31 Ekim'de Minsk'te başlayacak uluslararası bir konferansın bu konuya odaklanacağını da sözlerine ekledi.‘İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları insanlık dışı’İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırısını insanlık dışı olarak nitelendiren Lavrov, Washington'un en azından terör saldırısının hazırlığından haberdar olduğuna vurgu yaparak, “Siyasi hedeflere ulaşmanın bir aracı olarak kullanılan terör yöntemlerinin bir diğer göze çarpan örneği ise sivil teknolojiyi ölümcül silahlara dönüştürerek Lübnan'a yapılan insanlık dışı saldırıdır” diye konuştu.Lavrov, “Bu suçun derhal soruşturulması gerekiyor. Avrupa ve ABD medyaları da dahil olmak üzere, bu terör saldırısının hazırlanmasına şu veya bu şekilde bir katılımın olduğu, en azından Washington'un bilgisi dahilinde geliştiğini gösteren çok sayıda bilgiyi göz ardı etmek mümkün değil” dedi.Rusya’nın Amerikalıların her zamanki gibi ortaya çıkan gerçekleri örtbas etmek için her şeyi yapacağından emin olduğunu belirten Lavrov, "Tıpkı Kuzey Akım gaz boru hatlarına yönelik terörist saldırılara karıştıklarına dair inkar edilemez kanıtlara yanıt olarak yaptıkları gibi" ifadelerini kullandı.

