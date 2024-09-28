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Lavrov: Ortadoğu yeniden büyük bir savaşın eşiğinde
Lavrov: Ortadoğu yeniden büyük bir savaşın eşiğinde
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ortadoğu'nun yeniden ‘bazılarının çok istediği' büyük bir savaşın eşiğinde olduğunu söyledi. 28.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-28T00:45+0300
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dünya
sergey lavrov
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
new york
israil
lübnan
filistin
abd
savaş
müzakere
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ABD'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) bugünkü oturumunda konuşan Lavrov, Ortadoğu’nun bugün yine ‘bazılarının gerçekten çok istediği’ büyük bir savaşın eşiğinde olduğunu ifade etti.Şiddet sarmalının artık Arap-İsrail çatışmasının ötesine geçtiğini belirten Lavrov, durum tamamen kontrolden çıkmadan bunun durdurulması gerektiğini belirtti.ABD'nin İsrail'e desteğini durdurmasının Ortadoğu'daki çatışmayı hızlı ve etkili bir şekilde sona erdireceğine dikkat çeken Lavrov, “ABD temsilcilerine ayrıca seslenmek istiyorum: Seçim sizin. Ya Güvenlik Konseyi'nin çatışmaların durdurulmasına yönelik çalışmalarını engellemeye devam edersiniz ya da barıştan, uluslararası toplumun yanında yer alarak savaşın sona ermesini talep edersiniz. İsrail'e tam desteğiniz olmadan çatışma hızlı ve etkili bir şekilde sona erdirilebilir” dedi.Bunun, Filistin devletinin kurulmasına ilişkin barış müzakerelerine dönüş için gerekli koşulların yaratılmasına yardımcı olacağına vurgu yapan Lavrov, “Güvenlik Konseyi yalnızca acil küresel sorunlara ilişkin görüş alışverişinde bulunulan bir platform değil, aynı zamanda, kararlarının uygulanmasını sağlama yönünde zaman içinde etkinliği kanıtlanmış bir dizi araca sahip olan, uluslararası barış ve güvenliğin korunmasından sorumlu ana organdır. Konsey üyeleri, Filistin ve İsrail halklarının çıkarlarını, dar kişisel çıkarlara dayanan siyasi hesapların üstünde tutmalı ve derhal ateşkes, yasa dışı olarak tutuklanların serbest bırakılması ve insani yardıma tam ve engelsiz erişim sağlanmasını talep etmelidir” ifadelerini kullandı.Lavrov ayrıca, Moskova'nın İsrail'in Lübnan’ın egemenliğini ihlal eden saldırılarını şiddetle kınadığını vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/suudi-arabistandan-israilin-normallesme-cagirisina-cevap-filistin-meselesi-cozulmeden-normallesme-1088541560.html
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sergey lavrov, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), new york, israil, lübnan, filistin, abd, savaş, müzakere, barış, ortadoğu, moskova
sergey lavrov, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), new york, israil, lübnan, filistin, abd, savaş, müzakere, barış, ortadoğu, moskova

Lavrov: Ortadoğu yeniden büyük bir savaşın eşiğinde

00:45 28.09.2024
© Sputnik / Кристина КормилицынаSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2024
© Sputnik / Кристина Кормилицына
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ortadoğu'nun yeniden ‘bazılarının çok istediği' büyük bir savaşın eşiğinde olduğunu söyledi.
ABD'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) bugünkü oturumunda konuşan Lavrov, Ortadoğu’nun bugün yine ‘bazılarının gerçekten çok istediği’ büyük bir savaşın eşiğinde olduğunu ifade etti.
Şiddet sarmalının artık Arap-İsrail çatışmasının ötesine geçtiğini belirten Lavrov, durum tamamen kontrolden çıkmadan bunun durdurulması gerektiğini belirtti.
ABD'nin İsrail'e desteğini durdurmasının Ortadoğu'daki çatışmayı hızlı ve etkili bir şekilde sona erdireceğine dikkat çeken Lavrov, “ABD temsilcilerine ayrıca seslenmek istiyorum: Seçim sizin. Ya Güvenlik Konseyi'nin çatışmaların durdurulmasına yönelik çalışmalarını engellemeye devam edersiniz ya da barıştan, uluslararası toplumun yanında yer alarak savaşın sona ermesini talep edersiniz. İsrail'e tam desteğiniz olmadan çatışma hızlı ve etkili bir şekilde sona erdirilebilir” dedi.
Bunun, Filistin devletinin kurulmasına ilişkin barış müzakerelerine dönüş için gerekli koşulların yaratılmasına yardımcı olacağına vurgu yapan Lavrov, “Güvenlik Konseyi yalnızca acil küresel sorunlara ilişkin görüş alışverişinde bulunulan bir platform değil, aynı zamanda, kararlarının uygulanmasını sağlama yönünde zaman içinde etkinliği kanıtlanmış bir dizi araca sahip olan, uluslararası barış ve güvenliğin korunmasından sorumlu ana organdır. Konsey üyeleri, Filistin ve İsrail halklarının çıkarlarını, dar kişisel çıkarlara dayanan siyasi hesapların üstünde tutmalı ve derhal ateşkes, yasa dışı olarak tutuklanların serbest bırakılması ve insani yardıma tam ve engelsiz erişim sağlanmasını talep etmelidir” ifadelerini kullandı.
Lavrov ayrıca, Moskova'nın İsrail'in Lübnan’ın egemenliğini ihlal eden saldırılarını şiddetle kınadığını vurguladı.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al-Suud - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2024
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