https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/lavrov-israil-abdyi-ortadoguda-savasa-cekmek-istiyor-1088566864.html

Lavrov: İsrail ABD'yi Ortadoğu'da savaşa çekmek istiyor

Lavrov: İsrail ABD'yi Ortadoğu'da savaşa çekmek istiyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İsrail’in ABD'yi Ortadoğu'da savaşa sürüklemek için bahane yaratmak istediğini ifade etti. 28.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-28T23:36+0300

2024-09-28T23:36+0300

2024-09-29T00:59+0300

dünya

sergey lavrov

bm genel kurulu

israil

abd

iran

hizbullah

barış

savaş

çin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1a/1083187397_0:117:3224:1931_1920x0_80_0_0_c7b429a3b256d645630651b0df8bc521.jpg

BM Genel Kurulu'nun 79'uncu Oturumunun Üst Düzey Haftası’nın ardından düzenlediği basın toplantısında konuşan Lavrov, İsrail'in ABD'nin Ortadoğu'daki savaşa doğrudan dahil olmasını istediğini söyledi.Lavrov, “Bana öyle geliyor ki, pek çok kişi de bunu söylüyor, İsrail ABD'yi doğrudan bu savaşa çekmek için bir neden yaratmak istiyor, böyle bir neden yaratmak için de İran ve Hizbullah’ı her şekilde kışkırtmaya çalışıyor” dedi.Rusya, ‘Barış Dostları’ platformunun çalışmalarına yardım etmeye hazırLavrov, Rusya'nın Ukrayna ihtilafının çözümüne yönelik ‘Barış Dostları’ grubuna yardım etmeye hazır olduğunu, asıl önemli olanın önerilerinin gerçekliğe dayanması olduğunu söyledi.Lavrov, “Bu grubun çok çalışması gerekiyor, onlara tavsiyeler düzeyinde yardım etmeye hazırız, önemli olan önerilerini gerçek olgulara dayandırmaları ve bunları bir şekilde soyut konuşmalardan almamaları. Yardım etmeye hazırız" dedi.‘Çin ve Brezilya'nın ‘Barış Dostları’ platformunu oluşturma girişimini değerli buluyoruz’Lavrov, Çin ve Brezilya'nın Ukrayna ihtilafını çözümüne yönelik ‘Barış Dostları’ platformu oluşturma girişiminin somut içeriğinin ne olacağının anlaşılması gerektiğini belirtti.Lavrov, “Bir önceki etapta mevkidaşlarımla temaslarda planlarını ele aldık. Girişimin somut içeriğinin ne olacağını sordum. Çünkü Çin ve Brezilya’nın daha önce hazırladığı 6 maddelik belgenin içerdiği tüm noktalar doğru: Barış çağrısı, adalet çağrısı, uluslararası hukukun uygulanması. Kimsenin bunlara bir itirazı yok. Henüz kimse bana barışa doğru nasıl ilerlemeyi planladıklarını tam olarak söylemedi. Bu konunun henüz değerlendirme aşamasında olduğunu biliyorum” diye konuştu.‘Türkiye’ye S-400 sistemlerinin satış sözleşmesinde son kullanıcıyla ilgili bir madde yer alıyor’‘Türkiye'nin Amerikan F-35 uçaklarını alabilmek için Rusya'dan temin ettiği S-400 hava savunma sistemlerini satma ihtimaline’ ilişkin soruya verdiği yanıtta Lavrov, ilgili sözleşmelerin tedarik edilen silahlarla ilgili bu tür eylemler için tedarikçinin onayını gerektiren son kullanıcı sertifikasıyla ilgili bir madde içerdiğini kaydetti.Lavrov, "Burada, silah satış sözleşmelerinde son kullanıcı sertifikasıyla ilgili ek bir madde var. Bu silahları alan ülkenin son kullanıcı olarak belirtildiği bu tür bir sertifika ile teslim edilen ürünlerde başka bir işlem yapılabilmesi için bu silahları satan ülkenin onayı gerekiyor” dedi.‘Suriye'deki Rus askeri birliği güvenlik görevlerini yerine getiriyor’Lavrov, Suriye'deki Rus askeri birliğinin Ortadoğu'da gerilimin yaşandığı bir ortamda güvenlik görevlerini yerine getirdiğini söyledi.Lavrov, “Çatışmanın diğer ülkelere yayılmasının nasıl önleneceği konusunda yapabileceğimiz şey bu gibi görünüyor. Suriye Arap Cumhuriyeti'nde, meşru hükümetin talebi üzerine, güvenliğin sağlanmasına yardımcı olan ve bu konudaki tüm işlevleri yerine getirecek bir askeri birlikimiz var” ifadelerini kullandı.‘Kürt meselesi Türkiye ve Suriye müzakerelerinin en önemli konularından biri olacak’Lavrov, Türkiye ve Suriye'nin ikili ilişkileri normalleştirmek için müzakere sürecine dönmesi halinde Kürt meselesinin Türkiye ve Suriye için kilit konulardan biri olacağını belirterek, “Bir süre önce burada Türk mevkidaşımla konuştuk. Bunu Suriye Arap Cumhuriyeti'nin yeni Dışişleri Bakanı ile de konuştum. Bana göre her iki tarafta da ilişkilerin normalleşme sürecinin devam etmesine izin verecek fikirler var. Elbette terör risklerinin ortadan kaldırılması ve sınır güvenliğinin sağlanması konularının yanı sıra, bu müzakerelerin en önemli konularından biri de Kürt meselesi olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.‘Rusya stratejik saldırı silahları cephaneliğini artırmadı’Lavrov, Rusya'nın Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması (START) yürürlükte kaldığı sürece, stratejik saldırı silahları cephaneliğini artırmayacağını kaydetti.Rus Bakan, "Cephaneliğimizi artırmıyoruz. Bu, resmi temsilcilerimiz tarafından bir kez daha teyit edildi. İlgili seviyelerin sabitlendiği Rusya ile ABD arasındaki Stratejik Saldırı Silahları Antlaşması 2026 yılına kadar yürürlükte. En azından bu anlaşma yürürlükte olduğu sürece onu esas alacağız. Katılımımızı askıya aldık, ancak belirlenen seviyelere uyacağımızı ve Amerikalılarla belirli türde bilgi alışverişinde bulunacağımızı söyledik” dedi. ‘Moskova, Erivan ile Bakü arasındaki diyaloğu ilerletme yönündeki yükümlülüklerini yerine getirmeye hazır’Lavrov, Rusya’nın, Erivan ile Bakü arasındaki diyalog kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye hazır olduğunu vurguladı.Lavrov, “Bizim katılımımızlaüzerinde mutabakata varılan hususları yerine getirmeye her zaman hazırız. Kasım 2020'den itibaren ve iki yıl içinde Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderleri üç kez daha bir araya geldi. Ulaşımdaki engeli kaldırmak için üçlü bir çalışma grubu oluşturuldu. Sınırların belirlenmesi vb. için mekanizmalar var. Belirlenen tüm yükümlülüklerimizi yerine getirmeye hazırız” ifadelerini kullandı.

israil

iran

çin

brezilya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sergey lavrov, bm genel kurulu, israil, abd, iran, hizbullah, barış, savaş, çin, brezilya