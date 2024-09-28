https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/iran-cumhurbaskani-pezeskiyan-iran-lubnan-halki-ile-direnis-cephesinin-yaninda-duracaktir-1088543830.html

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İran, Lübnan halkı ile direniş cephesinin yanında duracaktır

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İran, Lübnan halkı ile direniş cephesinin yanında duracaktır

Sputnik Türkiye

İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırıların ardından İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, yazılı açıklama yayınlayarak İslam ülkeleri olmak üzere tüm ülkelere... 28.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-28T04:17+0300

2024-09-28T04:17+0300

2024-09-28T04:17+0300

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lübnan

israil

hizbullah

saldırı

beyrut

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırıların ardından yazılı açıklama yayımladı. Açıklamasında saldırıları kınayan Pezeşkiyan, "İran, bu Siyonist suçun takipçisi olacak ve Lübnan halkı ile direniş cephesinin yanında duracaktır" dedi.Pezeşkiyan, İsrail'in bu saldırılarla, bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğe en büyük tehdit olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu ifade ederek, "Siyonist rejimin Beyrut'taki bugünkü saldırıları, terör devleti olan bu rejimin mahiyetini bir kez daha ortaya koyan açık bir savaş suçudur" dedi.Başta İslam ülkeleri olmak üzere tüm ülkelere bu saldırıları kararlılıkla kınama çağrısında bulunan Pezeşkiyan, saldırıları uluslararası toplumun 'devlet terörü makinesini durdurma konusundaki çaresizliğinin göstergesi' olarak nitelendirdi. İran Cumhurbaşkanı, Lübnan halkı ve hükümetine taziye dileğinde bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/bilinmezlik-suruyor-israil-medyasi-nasrallahin-olduruldugunuiddiaetti-1088538989.html

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