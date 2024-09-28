https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/bilinmezlik-suruyor-israil-medyasi-nasrallahin-olduruldugunuiddiaetti-1088538989.html

Bilinmezlik sürüyor: İsrail medyası 'Nasrallah'ın öldürüldüğünü’ iddia etti

Bilinmezlik sürüyor: İsrail medyası 'Nasrallah'ın öldürüldüğünü’ iddia etti

Sputnik Türkiye

İsrail'de yayın yapan Kanal 12, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail ordusunun bu akşam Beyrut'taki yeraltı karargahına düzenlediği saldırıda... 28.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-28T01:11+0300

2024-09-28T01:11+0300

2024-09-28T01:14+0300

dünya

israil

lübnan

hizbullah

hizbullah lideri hasan nasrallah

hasan nasrallah

idf

israil ordusu (idf)

israil savunma kuvvetleri (idf)

ingiltere

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Söz konusu kanal iddiaya, "Nasrallah ortadan kaldırıldı” şeklinde verirken İsrail'in ikinci büyük televizyon kanalı olan Kanal 13 ise biraz daha temkinli bir yaklaşımla “İsrail'de ihtiyatlı iyimserlik: Nasrallah'a yönelik saldırı başarılı oldu" cümlesi kaydedildi.İsrail Kanal 12 televizyonunun haberinde, Tel Aviv yönetiminin, Nasrallah'ın saldırıya uğrayan sığınakta olduğunu ve oradan sağ çıkmasının zor olduğunu düşündüğü, saldırıda yaralanmış olabileceğinin tahmin edildiği öne sürüldü.İsrail ordu radyosuna konuşan bir kaynak ise 'saldırının düzenlendiği noktada bulunan birisinin sağ çıkmasının zor olduğunu' iddia etti.Walla internet sitesine konuşan kaynak da 'Nasrallah'ın burada bulunduğuna ilişkin işaretlerin arttığını ve buradan kurtulmasının zor olduğunu' savundu.Lübnan'daki kaynakların muhtelif medya kuruluşlarına yaptığı açıklamalarda ise Hizbullah'ın açıklamasındaki gecikmenin Nasrallah'ın ortadan kaldırıldığı ihtimalini artırdığını dile getirdiİsrail'den ikinci saldırıİsrail Savunma Kuvvetleri, Beyrut'ta Hizbullah'ın silahlarının hedef alan alındığını belirterek saldırı düzenlediklerini duyurdu.Ordu tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Beyrut'un Dahieh bölgesinde sivil binaların altında depolanan Hizbullah terör örgütüne ait silahları hedef alan saldırılar düzenlediği belirtildi.'Hizbullah'ın üst düzey liderleriyle iletişim koptu'Hizbullah'a yakın bir kaynağın Reuters'a yaptığı açıklamada, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırıların ardından Hizbullah'ın üst düzey liderlerine ulaşılamadığı öne sürüldü.'Beyrut'taki saldırının sonuçlarını hala araştırıyoruz'İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Daniel Hagari yaptığı açıklamada, Beyrut'taki Hizbullah karargahına yönelik saldırının sonuçlarının halen incelendiğini ancak 'çok isabetli bir saldırı olduğunu' söyledi.Hagari açıklamasında ayrıca kısa süre içinde Dahieh bölgesindeki üç binaya saldıracaklarını dile getirdi.Hagari, "Kısa bir süre içinde Dahieh bölgesinde çok sayıda silahın bulunduğu üç binaya saldıracağız" dedi.'Ölü sayısı en az 6 kişi'Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Beyrut'un güney banliyösünde Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı hedef alan saldırısında en az 6 kişinin öldüğünü ve 91 kişinin de yaralandığını duyurdu.'Nasrallah'ın orada olduğu kesin olmasaydı saldırıya izin verilmezdi'İsrail Savunma Kuvvetleri İstihbarat Birimi'nin eski başkanlarından Amos Yadlin, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın hedef alınan bölgede olduğuna dair 'kesin bir bilgi' olmadan Beyrut'ta bugün düzenlenen saldırının onaylanmayacağını öne sürdü.'İsrail saldırısının hedefi Hizbullah'ın üst düzey komutanları idi'Üst düzey bir İsrailli yetkili Cuma günü yaptığı açıklamada, İsrail'in Beyrut'ta Hizbullah'ın merkez karargahına düzenlediği saldırının hedefinin üst düzey komutanlar olduğunu ancak saldırının örgütün lideri Hasan Nasrallah'ı öldürüp öldürmediğini söylemek için henüz erken olduğunu söyledi.İsrail'in gerçekleştirdiği saldırıda Nasrallah'ın öldürüp öldürmediğinin sorulması üzerine yetkili, “Bence bunu söylemek için çok erken ama biliyorsunuz bu bir zaman meselesi. Bazen başarılı olduğumuzda gerçeği saklıyorlar” dedi.'Hamaney, İran Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı'New York Times'ın iki İranlı yetkiliye dayandırdığı haberine göre, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in, İsrail'in Beyrut'u vurmasına tepki olarak İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdığı iddia edildi.'ABD Büyükelçiliği çevresinde güvenlik kordonu oluşturuluyor'Batı medyasına konuşan bir güvenlik kaynağı, Lübnan ordusunun Cuma günü Beyrut'un kuzeyindeki ABD Büyükelçiliği çevresinde koruma kordonu oluşturduğunu söyledi.'Lübnan'dan 65 füze saldırısı tespit edildi'İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcü Birimi, İsrail'in kuzeyine yönelik son saldırılarda Lübnan'dan 65 füze saldırısı tespit edildiğini açıkladı.Söz konusu saldırılar, İsrail'in bugün akşam saatlerinde Lübnan'a düzenlediği saldırılar sonrası meydana geldi.İsrail ordusu Lübnanlı sivillere bazı bölgelerden uzaklaşmaları çağrısında bulunduİsrail Savunma Kuvvetleri'nin Arapça Sözcüsü Albay Avichay Adraee yayımladığı haritalarda sivillerin Dahiye'deki üç bölgeden en az 500 metre uzaklaşmaları gerektiğini duyurdu.İsrail ordusuna göre bu yerlerin Hizbullah tarafından kullanıldığı aktarıldı.Adraee açıklamasında, “Hizbullah mülklerinin yakınında bulunuyorsunuz. Kendi güvenliğiniz ve sevdiklerinizin güvenliği için binaları derhal boşaltmak ve 500 metreden daha az olmayan bir mesafeye uzaklaşmak zorundasınız” cümlelerini kaydetti.İngiltere'den vatandaşlarına 'Lübnan'ı terk edin' çağrısıİngiltere tarafından yapılan açıklamada, "Lübnan'daki İngiliz vatandaşları derhal ülkeyi terk etmelidir. Müsait olan ilk uçağa binmelisiniz" cümlesine yer verildi.Söz konusu açıklamada ayrıca, "İngiliz vatandaşlarının ülkeyi terk edebilmeleri için kapasiteyi arttırmaya ve koltuk temin etmeye çalışıyoruz" ifadesi kullanıldı.Irak, güvenlik gerekçesiyle Lübnan'a uçuşları askıya aldıIrak'ın başkenti Bağdat'tan Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlenen tüm uçak seferlerinin askıya alındığı bildirildi.Irak Hava Yolları'ndan konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.Açıklamada, "Lübnan'da kötüleşen güvenlik durumu nedeniyle Bağdat ve Lübnan arasındaki tüm uçuşlar ileriye bir tarihe kadar askıya alındı" ifadelerine yer verildi.'Öldürülen her direniş liderinin yerine geçecek bir kişi var'İran dini lideri Ali Hamaney'in üst düzey danışmanlarından Ali Laricani yerel bir televizyona verdiği demeçte, Hizbullah lideri Nasrallah'ın akıbeti hakkında doğrudan bir yorumda bulunmadı. Laricani konuşmasında, “Öldürülen her direniş liderinin yerine geçecek biri vardır” dedi.'İsrail'in katliamı oyunun kurallarını değiştirdi'İran'ın Beyrut Büyükelçiliği tarafından İsrail'in Beyrut'a yönelik düzenlediği son saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, “İsrail'in katliamı oyunun kurallarını değiştirdi” denildi.İran'ın Beyrut Büyükelçiliği tarafından sosyal medya hesabından yapılan İsrail'in Beyrut'ta Hizbullah komuta merkezine yönelik gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin açıklamada, söz konusu saldırı kınandı. İsrail'in gerçek olmayan iddialar üzerine sivil yerleşim yerlerini hedef aldığı belirtilen açıklamada, gerilimin tehlikeli bir şekilde arttığı ve İsrail'in uygun bir şekilde cezalandırılması gerektiği ifade edildi.İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf da İsrail'in Hizbullah'ı hedef alan son saldırıları sonrası yaptığı açıklamada, "Hizbullah savaş meydanında son ana kadar yanlarında olacağımızı bilmeli” diye konuştu.Hasan Nasrallah kimdir?Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, 31 Ağustos 1960'da başkent Beyrut'ta dünyaya geldi.Nasrallah, ülkenin güneyinde yer alan Sur kenti sakini babasının iş bulmak için geldiği Beyrut'un kuzeydoğusundaki Burc Hamud bölgesinde doğdu.Lübnan'da iç savaşın başladığı 1975 yılında 15 yaşında olan Nasrallah, ailesiyle birlikte memleketi Sur kentine bağlı el-Bazuriye köyüne döndü ve orada Şiî Emel Hareketi'ne katıldı.Irak ve İran'daki Şii merkezlerindeki 'havza' diye adlandırılan okullarda dini eğitim alan Nasrallah, daha sonra Lübnan'a dönerek Emel Hareketi'nin lideri Abbas Musevi'nin kurduğu okulda öğrenim gördü.İsrail'in 1982'de Lübnan'ı işgal etmesinden sonra Hizbullah örgütüne katıldı. Abbas Musevi'nin 1992'de İsrail tarafından öldürülmesinden sonra 12 Şubat 1992'de Hizbullah'ın genel sekreteri seçildi.İsrail - Lübnan Savaşı sırasında 14 Temmuz 2006'da Nasrallah'ın birkaç saat önce ziyaret ettiği büro, İsrail'in attığı bombalarla imha edildi. Ancak Nasrallah, sağ kurtulmayı başardı.Hizbullah'ın 2000 yılında güney Lübnan'ın 22 yıl süren İsrail işgalinden kurtarılmasında ve ardından Temmuz 2006 savaşında İsrail'e karşı oynadığı rol, Nasrallah'a büyük prestij kazandırırken, 2006 Lübnan Savaşı'nın galibi, birçok Ortadoğu ülkesinde Hizbullah olarak görüldü.Nasrallah ayrıca Lübnanlı ve Arap esirler ile İsrail tarafından alıkonulan direnişçilerin cesetlerinin iade edilmesi için takas anlaşması yapılmasında da önemli bir rol oynadı.Konuşmaları ve güçlü kişiliği, Arap ve İslam dünyasında kendisine popülerlik kazandıran faktörler olurken, konuşmaları geniş yankı ve ilgi gördü.Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının, 'Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme' gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenlemesi üzerine Nasrallah'ın adı tekrar gündeme geldi.Nasrallah, Filistin direnişini desteklemek için Lübnan'ın güneyinde İsrail'e karşı bir cephe açıldığını duyurdu ve bu cephenin Gazze'deki savaş bitene kadar sakinleşmeyeceğini birçok konuşmasında söyledi.Bununla birlikte Nasrallah açılan bu cephenin Filistin’e destek cephesi olduğunu vurgulayarak, İsrail’le topyekün bir savaşa girmek istemediklerini ima etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/israil-medyasi-nasrallahin-hedef-alindigini-one-surdu-hizbullahtan-aciklama-geldi--1088537552.html

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