https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/icisleri-bakani-yerlikaya-duyurdu-serhat-akinin-yaralanmasi-olayina-karisan-butun-supheliler-1088565582.html

İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: 'Serhat Akın'ın yaralanması olayına karışan bütün şüpheliler yakalandı'

İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: 'Serhat Akın'ın yaralanması olayına karışan bütün şüpheliler yakalandı'

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Beykoz ilçesinde eski milli futbolcu Serhat Akın'ın silahlı saldırıda yaralanmasına ilişkin bütün şüphelilerin... 28.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-28T22:24+0300

2024-09-28T22:24+0300

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türkiye

içişleri bakanlığı

ali yerlikaya

serhat akın

yakalama

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Beykoz ilçesinde eski milli futbolcu Serhat Akın'ın silahlı saldırıda yaralanmasına ilişkin bütün şüphelilerin yakalandığını bildirdi.Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı koordineli çalışmalar sonucunda, saldırıda silahı kullanan O.D, motosikleti kullanan O.M, şüphelilerle hareket eden ve otomobili kullanan E.Ü, şüphelilerle hareket eden M.A. ve olaydan sonra şüphelilerle birlikte hareket eden İ.T'nin yakalandığını bildirdi.Böylece eski futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın'ın yaralanması olayına karışan bütün şüphelilerin yakalandığını, saldırıda kullanılan ruhsatsız tabancanın da ele geçirildiğini belirten Yerlikaya, "Olayda yaralanan eski futbolcu ve yorumcu Serhat Akın'a geçmiş olsun. Şehir eşkıyalığına soyunanları, masum insanların canlarına kastedenleri, halkımızın huzurunu kaçıranları affetmeyeceğiz. Bunları tek tek yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/serhat-akinin-avukati-akin-ve-ailesine-yapilan-asilsiz-itham-ve-tehditler-icin-cezai-ve-hukuki-1088564038.html

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