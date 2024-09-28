https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/serhat-akinin-avukati-akin-ve-ailesine-yapilan-asilsiz-itham-ve-tehditler-icin-cezai-ve-hukuki-1088564038.html

Serhat Akın'ın avukatı: 'Akın ve ailesine yapılan asılsız itham ve tehditler için cezai ve hukuki işlem başlatılacak'

Serhat Akın'ın avukatı: 'Akın ve ailesine yapılan asılsız itham ve tehditler için cezai ve hukuki işlem başlatılacak'

Sputnik Türkiye

Serhat Akın'ın avukatı, sosyal medya gönderisinde, Akın'a yönelik özellikle sosyal medyada gerçekleştirilen hedef göstermeler hem kendisinin hem de ailesinin... 28.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-28T20:50+0300

2024-09-28T20:50+0300

2024-09-28T20:50+0300

türkiye

serhat akın

silahlı saldırı

saldırı

yaralanma

zanlı

tutuklama

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Serhat Akın'ın avukatı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 'Serhat Akın ve ailesine yönelik onur ve itibarına yapılan her türlü asılsız itham, tehdit ve saldırılar için hem hukuki hem cezai işlemler ivedilikle başlatılacağını' bildirdi. Yapılan saldırının ardından yetkililer, 4 kişiden 2'sinin yakalandığını duyurmuştu. Diğer 2 kişinin araması devam ederken, Akın'ın avukatı, 'soruşturmanın seyrini olumsuz etkileyecek bilgi kirliliğine neden olabilecek eylem ve söylemlerde bulunan şahıslarla ilgili de hukuki süreç işletileceğini' duyurdu.Ne olmuştu?Eski milli futbolcu Serhat Akın, program çıkışı silahlı bir saldırının hedefi oldu. Olayda ayağından yaralanan Akın, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Program çıkışı ayaklarıma sıktılar. Son sözümüz Fenerbahçe" ifadeleriyle durumu takipçilerine aktardı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/serhat-akina-silahli-saldiri-duzenleyen-2-kisinin-kim-olduklari-ortaya-cikti-yakalandilar-1088553541.html

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Sputnik Türkiye

serhat akın, silahlı saldırı, saldırı, yaralanma, zanlı, tutuklama