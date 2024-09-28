https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/serhat-akinin-avukati-akin-ve-ailesine-yapilan-asilsiz-itham-ve-tehditler-icin-cezai-ve-hukuki-1088564038.html
Serhat Akın'ın avukatı: 'Akın ve ailesine yapılan asılsız itham ve tehditler için cezai ve hukuki işlem başlatılacak'
Serhat Akın'ın avukatı: 'Akın ve ailesine yapılan asılsız itham ve tehditler için cezai ve hukuki işlem başlatılacak'
Sputnik Türkiye
Serhat Akın'ın avukatı, sosyal medya gönderisinde, Akın'a yönelik özellikle sosyal medyada gerçekleştirilen hedef göstermeler hem kendisinin hem de ailesinin... 28.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-28T20:50+0300
2024-09-28T20:50+0300
2024-09-28T20:50+0300
türkiye
serhat akın
silahlı saldırı
saldırı
yaralanma
zanlı
tutuklama
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Serhat Akın'ın avukatı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 'Serhat Akın ve ailesine yönelik onur ve itibarına yapılan her türlü asılsız itham, tehdit ve saldırılar için hem hukuki hem cezai işlemler ivedilikle başlatılacağını' bildirdi. Yapılan saldırının ardından yetkililer, 4 kişiden 2'sinin yakalandığını duyurmuştu. Diğer 2 kişinin araması devam ederken, Akın'ın avukatı, 'soruşturmanın seyrini olumsuz etkileyecek bilgi kirliliğine neden olabilecek eylem ve söylemlerde bulunan şahıslarla ilgili de hukuki süreç işletileceğini' duyurdu.Ne olmuştu?Eski milli futbolcu Serhat Akın, program çıkışı silahlı bir saldırının hedefi oldu. Olayda ayağından yaralanan Akın, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Program çıkışı ayaklarıma sıktılar. Son sözümüz Fenerbahçe" ifadeleriyle durumu takipçilerine aktardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/serhat-akina-silahli-saldiri-duzenleyen-2-kisinin-kim-olduklari-ortaya-cikti-yakalandilar-1088553541.html
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serhat akın, silahlı saldırı, saldırı, yaralanma, zanlı, tutuklama
serhat akın, silahlı saldırı, saldırı, yaralanma, zanlı, tutuklama
Serhat Akın'ın avukatı: 'Akın ve ailesine yapılan asılsız itham ve tehditler için cezai ve hukuki işlem başlatılacak'
Serhat Akın'ın avukatı, sosyal medya gönderisinde, Akın'a yönelik özellikle sosyal medyada gerçekleştirilen hedef göstermeler hem kendisinin hem de ailesinin huzurunu ve can güvenliğini ciddi şekilde tehdit ettiğini, bu süreçte yapılan asılsız itham, tehdit ve saldırılar için hukuki ve cezai işlem başlatılacağını duyurdu.
Serhat Akın'ın avukatı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 'Serhat Akın ve ailesine yönelik onur ve itibarına yapılan her türlü asılsız itham, tehdit ve saldırılar için hem hukuki hem cezai işlemler ivedilikle başlatılacağını' bildirdi.
Yapılan saldırının ardından yetkililer, 4 kişiden 2'sinin yakalandığını duyurmuştu. Diğer 2 kişinin araması devam ederken, Akın'ın avukatı, 'soruşturmanın seyrini olumsuz etkileyecek bilgi kirliliğine neden olabilecek eylem ve söylemlerde bulunan şahıslarla ilgili de hukuki süreç işletileceğini' duyurdu.
Eski milli futbolcu Serhat Akın, program çıkışı silahlı bir saldırının hedefi oldu. Olayda ayağından yaralanan Akın, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Program çıkışı ayaklarıma sıktılar. Son sözümüz Fenerbahçe" ifadeleriyle durumu takipçilerine aktardı.