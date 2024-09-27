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UEFA ülke puanı güncellendi: Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş maçları ardından Türkiye'nin son sıralaması belli oldu

UEFA ülke puanı güncellendi: Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş maçları ardından Türkiye'nin son sıralaması belli oldu

Sputnik Türkiye

Galatasaray ve Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’ne galibiyetle başlarken, Beşiktaş Ajax deplasmanında ağır bir yenilgi aldı. Bu sonuçların ardından UEFA Ülke Puanı... 27.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-27T07:53+0300

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Galatasaray, Avrupa Ligi’nde PAOK'u rahat bir şekilde mağlup ederken, Fenerbahçe ise Union Saint Gilloise karşısında galip geldi. Bu galibiyetler, Türkiye’nin UEFA Ülke Puanı'na olumlu katkı sağladı.Beşiktaş Ajax deplasmanında mağlupBeşiktaş, Avrupa Ligi'nde Ajax'a karşı 4-0'lık ağır bir yenilgi alarak ülke puanına katkı yapamadı. Bu sonuç, Türkiye'nin sıralamada ilerlemesini zorlaştırdı.Türkiye 10. sıradaFenerbahçe’nin galibiyeti sonrası güncellenen puan durumunda Türkiye, 36 bin 900 puanla UEFA Ülke Puanı sıralamasında 10. sırada yer alıyor. Türkiye’nin en yakın rakibi Çekya ise topladığı 39.850 puanla 9. sırada.Çekya'dan daha fazla puanTemsilciler bu sezon Avrupa'da toplam 3 bin 300 puan toplarken, Çekya 6.300 puan alarak Türkiye’yi geride bırakmış durumda.Güncel UEFA ülke puanı sıralaması

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